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Директора музею Революції Гідності Пошивайла викликали на допит

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Директора Музею Революції Гідності Ігоря Пошивайла викликали на допит, який він сам запропонував, у Національну поліцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Пошивайло зазначив: "Забрав вилучений слідчими під час обшуку зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало роз'яснювальних питань. Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол.

Спасибі, допомогли :) Завтра, 15:00, Володимирська, 15. Із задоволенням відповім на запитання преси після допиту".

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Директора музею Революції Гідності Пошивайла викликали на допит 01
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Топ коментарі
+7
Лугандонці, що вистоювали черги на референдумі в 2014, розраховували на «российские/ путинские пенсии».
А на що розраховували в 2019 році, ті 73,22%, які голосували проти Порошенка?
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26.11.2020 21:34
+6
пока Портнова не уронят с балкона, будет эта хрень..
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26.11.2020 21:33
+4
Всдулись слуги кремля
Директора музея Революции Достоинства Пошивайло вызвали на допрос - Цензор.НЕТ 5277
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26.11.2020 21:34
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Пошивайлу дєло шьют, сцукі! )))
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26.11.2020 21:31 Відповісти
пока Портнова не уронят с балкона, будет эта хрень..
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26.11.2020 21:33 Відповісти
Національне агентство по запобіганню корупції відзвітувало, що протягом 2020 року виявило ознаки кримінального порушення в 97 деклараціях.

Директора музею Революції Гідності Пошивайла викликали на допит - Цензор.НЕТ 5935 Директора музею Революції Гідності Пошивайла викликали на допит - Цензор.НЕТ 5935 Директора музею Революції Гідності Пошивайла викликали на допит - Цензор.НЕТ 5935 Директора музею Революції Гідності Пошивайла викликали на допит - Цензор.НЕТ 5935

Про це повідомили в прес-службі НАПКА .
Зокрема, порушення виявлені в деклараціях 5 міністрів чинного і колишнього урядів, 12 заступників міністрів і 7 суддів. Однак у відомстві не уточнили, про кого саме йде мова.
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26.11.2020 21:39 Відповісти
Всдулись слуги кремля
Директора музея Революции Достоинства Пошивайло вызвали на допрос - Цензор.НЕТ 5277
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26.11.2020 21:34 Відповісти
Лугандонці, що вистоювали черги на референдумі в 2014, розраховували на «российские/ путинские пенсии».
А на що розраховували в 2019 році, ті 73,22%, які голосували проти Порошенка?
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26.11.2020 21:34 Відповісти
Ну вызвали, ну и что? Директора музею Революції Гідності Пошивайла викликали на допит - Цензор.НЕТ 5858
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26.11.2020 21:37 Відповісти
Вкрали гроші, хай відповідають, слідчі теж українці... Знаю точно що військові громадські організаціі не завжди дотримуюються статуту.
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26.11.2020 21:43 Відповісти
перевірять пальчики якими підписували акти за виконання робіт. любий спеціаліст-будівелиник-замовник бачить неправдиву інформацію. хто звітував за використані кошти в річному звіті перед органами статистики? пан директор політичні байки розповідіє.взявся бувати-будуй,не вмієш в окопи та на фронт. всі заяви це політична тріскотня.крім закуплених матеріалів кошти кошти повині бути в казначействі.
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26.11.2020 22:00 Відповісти
Kaчается земля под поганым зелёным режимом.
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26.11.2020 22:07 Відповісти
і знову тишина в бік ПІДРЯДНИКІВ, які і вкрали гроші.... але щемлять МУЗЕЙ і його директора чомусь?? здавалося чого б це??? хм...
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27.11.2020 00:11 Відповісти
Потому как он подпись ставил о приёме работ, которых не было. Дурачка включать не надо.
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27.11.2020 09:33 Відповісти
 
 