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Директора музею Революції Гідності Пошивайла викликали на допит
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Директора Музею Революції Гідності Ігоря Пошивайла викликали на допит, який він сам запропонував, у Національну поліцію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Пошивайло зазначив: "Забрав вилучений слідчими під час обшуку зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало роз'яснювальних питань. Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол.
Спасибі, допомогли :) Завтра, 15:00, Володимирська, 15. Із задоволенням відповім на запитання преси після допиту".
Топ коментарі
+7 dtrscnij grsrt
показати весь коментар26.11.2020 21:34
+6 Шрек Баблокат
показати весь коментар26.11.2020 21:33
+4 NonCFist
показати весь коментар26.11.2020 21:34
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Про це повідомили в прес-службі НАПКА .
Зокрема, порушення виявлені в деклараціях 5 міністрів чинного і колишнього урядів, 12 заступників міністрів і 7 суддів. Однак у відомстві не уточнили, про кого саме йде мова.
А на що розраховували в 2019 році, ті 73,22%, які голосували проти Порошенка?