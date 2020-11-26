Массовое тестирование на коронавирус в Словакии отложили из-за нехватки тестов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Правительство Словакии отложило на неопределенное время проведение повторного массового тестирования на COVID-19 всего населения страны. Такое решение было принято в связи с недостатком тестов на коронавирус.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Slovak Spectator.
Повторное массовое тестирование в Словакии было запланировано на 6-7 декабря.
Правительство уже заключила договор на поставку 16 миллионов тестов, и первая партия численностью в 4 миллиона тестов должна была прибыть в страну 2 декабря. Впрочем, из-за трудностей в поставке, она задержится, и правительству Словакии не хватит имеющихся тестов для проведения всеобщего тестирования населения.
Кроме того, идея повторного тестирования вызвало критику со стороны словацкого общества. В частности, ассоциация городов и общин страны потребовала вообще отказаться от практики проведения общенационального тестирования, а вместо этого сосредоточиться на тестировании уязвимых групп населения.
В качестве аргумента противники приводят показатели заболеваемости COVID-19 в Словакии, которые не удалось на длительное время уменьшить после первого тестирования.
Пожалуйста, подождите...
І що тепер скажете?
А тут нашёлся критикун 😀😀😀
2, общее тестирование провели во всех городах через неделю после пилота
Кто не шёл на тест - сидел дома 14 дней
3, повторные тесты сделали только в регионах с высокими показателями заражения по результатам предыдущих тестов
4, ВСЕ ТЕСТЫ БЕСПЛАТНО
5 , Министр здравоохранения лично делал тесты людям на одном из пунктов
6. Помогали врачи из Венгрии и Австрии
7, ШО ВАМ , ОЛЕКСАНДР, неясно ?
Неплохо бы в названиях тестов разбираться и без Гетьмана. 😀😀😀
Это Ваша жизнь
Повторный тест для позитивных не делают, т к позитив может тянутся несколько месяцев, но человек уже не заразен
Главное выловить вновь заболевших и изолировать - заболевшие заразны первые 10 дней
Все пишут , что после 10 - 12 дней человек уже не заразен,
В Словакии от тестов освободили всех переболевших с 1 августа - у кого есть медицинская выписка.