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Массовое тестирование на коронавирус в Словакии отложили из-за нехватки тестов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Массовое тестирование на коронавирус в Словакии отложили из-за нехватки тестов

Правительство Словакии отложило на неопределенное время проведение повторного массового тестирования на COVID-19 всего населения страны. Такое решение было принято в связи с недостатком тестов на коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Slovak Spectator.

Повторное массовое тестирование в Словакии было запланировано на 6-7 декабря.

Правительство уже заключила договор на поставку 16 миллионов тестов, и первая партия численностью в 4 миллиона тестов должна была прибыть в страну 2 декабря. Впрочем, из-за трудностей в поставке, она задержится, и правительству Словакии не хватит имеющихся тестов для проведения всеобщего тестирования населения.

Кроме того, идея повторного тестирования вызвало критику со стороны словацкого общества. В частности, ассоциация городов и общин страны потребовала вообще отказаться от практики проведения общенационального тестирования, а вместо этого сосредоточиться на тестировании уязвимых групп населения.

В качестве аргумента противники приводят показатели заболеваемости COVID-19 в Словакии, которые не удалось на длительное время уменьшить после первого тестирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словакия за несколько недель хочет протестировать на COVID-19 все население

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
А скільки було коментів, що вихваляли це тестування і вимог зробити так само в Україні.
І що тепер скажете?
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26.11.2020 22:55
+3
Сейчас боты напишут что Зе виновен в нехватке тестов.
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26.11.2020 22:59
+2
Та насправді начхати, що вони напишуть.
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26.11.2020 23:00
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А скільки було коментів, що вихваляли це тестування і вимог зробити так само в Україні.
І що тепер скажете?
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26.11.2020 22:55 Ответить
Сейчас боты напишут что Зе виновен в нехватке тестов.
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26.11.2020 22:59 Ответить
Та насправді начхати, що вони напишуть.
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26.11.2020 23:00 Ответить
та не,ты шо! конечно же борыга порошенко...да,небот? Масове тестування на коронавірус у Словаччині відклали через нестачу тестів - Цензор.НЕТ 9930
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26.11.2020 23:11 Ответить
истину глаголишь Масове тестування на коронавірус у Словаччині відклали через нестачу тестів - Цензор.НЕТ 6245
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27.11.2020 00:25 Ответить
Почему Зе? Порошенко жеж
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27.11.2020 00:05 Ответить
Короче вдвоем они виноваты, что именно в Словакии тестов на всех не хватило. Масове тестування на коронавірус у Словаччині відклали через нестачу тестів - Цензор.НЕТ 3627
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27.11.2020 01:34 Ответить
разница в том,что у них не хватает тестов,в у нас денег на тесты
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26.11.2020 23:18 Ответить
Так 2 недели подряд делали всем тесты
А тут нашёлся критикун 😀😀😀
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27.11.2020 00:10 Ответить
1, пилотные тестирования провели на границе с Польшей - там были самые большие проценты заражённых
2, общее тестирование провели во всех городах через неделю после пилота
Кто не шёл на тест - сидел дома 14 дней
3, повторные тесты сделали только в регионах с высокими показателями заражения по результатам предыдущих тестов

4, ВСЕ ТЕСТЫ БЕСПЛАТНО
5 , Министр здравоохранения лично делал тесты людям на одном из пунктов
6. Помогали врачи из Венгрии и Австрии
7, ШО ВАМ , ОЛЕКСАНДР, неясно ?
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27.11.2020 00:09 Ответить
Дело не в нехватке тестов, просто это тестирование уже никому не интересно - не тот результат, наверное.
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26.11.2020 23:13 Ответить
Результат нормальный . Народ стал больше о себе думать . Ходят в масках все
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27.11.2020 00:11 Ответить
Кожний має свою думку "о сєбє". Для тебе намордник, ціпур і свиня на балконі - ето норма (С).
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27.11.2020 00:14 Ответить
????
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27.11.2020 00:18 Ответить
В Словакии сдавали не ПЦР , А антигеновый тест. Результат в течении 20 минут
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27.11.2020 00:13 Ответить
В Украине эпидемия короновируса
Неплохо бы в названиях тестов разбираться и без Гетьмана. 😀😀😀

Это Ваша жизнь
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27.11.2020 00:17 Ответить
Ну обнаружили антиген и что дальше?
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27.11.2020 01:36 Ответить
Самоизоляция 14 дней всей семье
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27.11.2020 01:38 Ответить
А потом?
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27.11.2020 01:56 Ответить
Через 14 дней можно свободно везде ходить
Повторный тест для позитивных не делают, т к позитив может тянутся несколько месяцев, но человек уже не заразен
Главное выловить вновь заболевших и изолировать - заболевшие заразны первые 10 дней
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27.11.2020 02:03 Ответить
Где логика? Откуда вы знаете, что человек менее как 10 дней заразился, если сами же утверждаете что позитив может быть несколько месяцев? Тест позитивен, но человек не заразен, однако тем не менее должен отсидеть в самоизоляции. И не факт, что по выходу из нее не заразится повторно. Какой-то заколдованный круг., который нивелирует потребность в производстве теста. Просто на 14 дней посадите всех на самоизоляцию и по идее должно наступить светлое будущее в масштабах всей страны. Смысл будет тот же самый. Даже более надежный.
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27.11.2020 02:16 Ответить
Почитайте инфекционистов - зачем гадать ? За 9 месяцев уже накопилось наблюдений
Все пишут , что после 10 - 12 дней человек уже не заразен,
В Словакии от тестов освободили всех переболевших с 1 августа - у кого есть медицинская выписка.
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27.11.2020 02:32 Ответить
Смысл в том , чтобы не перегрузить больницы больными . Потому лучше посидеть позитивным и их родне дома 14 дней.
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27.11.2020 02:35 Ответить
А сам навіз тестів на антитіла Рош.
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27.11.2020 00:23 Ответить
Тестирование...самый грандиозный развод лохов в мире😁
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27.11.2020 06:43 Ответить
при чём они каждый раз показывают разные результат...
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27.11.2020 09:47 Ответить
 
 