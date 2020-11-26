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Масове тестування на коронавірус у Словаччині відклали через нестачу тестів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Масове тестування на коронавірус у Словаччині відклали через нестачу тестів

Уряд Словаччини відклав на невизначений час проведення повторного масового тестування на COVID-19 усього населення країни. Таке рішення було прийнято у зв'язку з нестачею тестів на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Slovak Spectator.

Повторне масове тестування в Словаччині було заплановано на 6-7 грудня.

Уряд вже уклав договір на поставку 16 мільйонів тестів, і перша партія кількістю 4 мільйони тестів мала прибути в країну 2 грудня. Втім, через труднощі в постачанні, вона затримається, і уряду Словаччини не вистачить наявних тестів для проведення загального тестування населення.

Крім того, ідея повторного тестування викликала критику з боку словацького суспільства. Зокрема, асоціація міст і громад країни зажадала взагалі відмовитися від практики проведення загальнонаціонального тестування, а замість цього зосередитися на тестуванні вразливих груп населення.

Як аргумент противники наводять показники захворюваності на COVID-19 у Словаччині, які не вдалося на тривалий час зменшити після першого тестування.

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Топ коментарі
+3
А скільки було коментів, що вихваляли це тестування і вимог зробити так само в Україні.
І що тепер скажете?
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26.11.2020 22:55
+3
Сейчас боты напишут что Зе виновен в нехватке тестов.
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26.11.2020 22:59
+2
Та насправді начхати, що вони напишуть.
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26.11.2020 23:00
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А скільки було коментів, що вихваляли це тестування і вимог зробити так само в Україні.
І що тепер скажете?
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26.11.2020 22:55 Відповісти
Сейчас боты напишут что Зе виновен в нехватке тестов.
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26.11.2020 22:59 Відповісти
Та насправді начхати, що вони напишуть.
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26.11.2020 23:00 Відповісти
та не,ты шо! конечно же борыга порошенко...да,небот? Масове тестування на коронавірус у Словаччині відклали через нестачу тестів - Цензор.НЕТ 9930
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26.11.2020 23:11 Відповісти
истину глаголишь Масове тестування на коронавірус у Словаччині відклали через нестачу тестів - Цензор.НЕТ 6245
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27.11.2020 00:25 Відповісти
Почему Зе? Порошенко жеж
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27.11.2020 00:05 Відповісти
Короче вдвоем они виноваты, что именно в Словакии тестов на всех не хватило. Масове тестування на коронавірус у Словаччині відклали через нестачу тестів - Цензор.НЕТ 3627
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27.11.2020 01:34 Відповісти
разница в том,что у них не хватает тестов,в у нас денег на тесты
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26.11.2020 23:18 Відповісти
Так 2 недели подряд делали всем тесты
А тут нашёлся критикун 😀😀😀
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27.11.2020 00:10 Відповісти
1, пилотные тестирования провели на границе с Польшей - там были самые большие проценты заражённых
2, общее тестирование провели во всех городах через неделю после пилота
Кто не шёл на тест - сидел дома 14 дней
3, повторные тесты сделали только в регионах с высокими показателями заражения по результатам предыдущих тестов

4, ВСЕ ТЕСТЫ БЕСПЛАТНО
5 , Министр здравоохранения лично делал тесты людям на одном из пунктов
6. Помогали врачи из Венгрии и Австрии
7, ШО ВАМ , ОЛЕКСАНДР, неясно ?
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27.11.2020 00:09 Відповісти
Дело не в нехватке тестов, просто это тестирование уже никому не интересно - не тот результат, наверное.
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26.11.2020 23:13 Відповісти
Результат нормальный . Народ стал больше о себе думать . Ходят в масках все
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27.11.2020 00:11 Відповісти
Кожний має свою думку "о сєбє". Для тебе намордник, ціпур і свиня на балконі - ето норма (С).
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27.11.2020 00:14 Відповісти
????
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27.11.2020 00:18 Відповісти
В Словакии сдавали не ПЦР , А антигеновый тест. Результат в течении 20 минут
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27.11.2020 00:13 Відповісти
В Украине эпидемия короновируса
Неплохо бы в названиях тестов разбираться и без Гетьмана. 😀😀😀

Это Ваша жизнь
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27.11.2020 00:17 Відповісти
Ну обнаружили антиген и что дальше?
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27.11.2020 01:36 Відповісти
Самоизоляция 14 дней всей семье
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27.11.2020 01:38 Відповісти
А потом?
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27.11.2020 01:56 Відповісти
Через 14 дней можно свободно везде ходить
Повторный тест для позитивных не делают, т к позитив может тянутся несколько месяцев, но человек уже не заразен
Главное выловить вновь заболевших и изолировать - заболевшие заразны первые 10 дней
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27.11.2020 02:03 Відповісти
Где логика? Откуда вы знаете, что человек менее как 10 дней заразился, если сами же утверждаете что позитив может быть несколько месяцев? Тест позитивен, но человек не заразен, однако тем не менее должен отсидеть в самоизоляции. И не факт, что по выходу из нее не заразится повторно. Какой-то заколдованный круг., который нивелирует потребность в производстве теста. Просто на 14 дней посадите всех на самоизоляцию и по идее должно наступить светлое будущее в масштабах всей страны. Смысл будет тот же самый. Даже более надежный.
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27.11.2020 02:16 Відповісти
Почитайте инфекционистов - зачем гадать ? За 9 месяцев уже накопилось наблюдений
Все пишут , что после 10 - 12 дней человек уже не заразен,
В Словакии от тестов освободили всех переболевших с 1 августа - у кого есть медицинская выписка.
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27.11.2020 02:32 Відповісти
Смысл в том , чтобы не перегрузить больницы больными . Потому лучше посидеть позитивным и их родне дома 14 дней.
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27.11.2020 02:35 Відповісти
А сам навіз тестів на антитіла Рош.
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27.11.2020 00:23 Відповісти
Тестирование...самый грандиозный развод лохов в мире😁
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27.11.2020 06:43 Відповісти
при чём они каждый раз показывают разные результат...
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27.11.2020 09:47 Відповісти
 
 