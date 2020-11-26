Масове тестування на коронавірус у Словаччині відклали через нестачу тестів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Словаччини відклав на невизначений час проведення повторного масового тестування на COVID-19 усього населення країни. Таке рішення було прийнято у зв'язку з нестачею тестів на коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Slovak Spectator.
Повторне масове тестування в Словаччині було заплановано на 6-7 грудня.
Уряд вже уклав договір на поставку 16 мільйонів тестів, і перша партія кількістю 4 мільйони тестів мала прибути в країну 2 грудня. Втім, через труднощі в постачанні, вона затримається, і уряду Словаччини не вистачить наявних тестів для проведення загального тестування населення.
Крім того, ідея повторного тестування викликала критику з боку словацького суспільства. Зокрема, асоціація міст і громад країни зажадала взагалі відмовитися від практики проведення загальнонаціонального тестування, а замість цього зосередитися на тестуванні вразливих груп населення.
Як аргумент противники наводять показники захворюваності на COVID-19 у Словаччині, які не вдалося на тривалий час зменшити після першого тестування.
Будь ласка, зачекайте...
І що тепер скажете?
А тут нашёлся критикун 😀😀😀
2, общее тестирование провели во всех городах через неделю после пилота
Кто не шёл на тест - сидел дома 14 дней
3, повторные тесты сделали только в регионах с высокими показателями заражения по результатам предыдущих тестов
4, ВСЕ ТЕСТЫ БЕСПЛАТНО
5 , Министр здравоохранения лично делал тесты людям на одном из пунктов
6. Помогали врачи из Венгрии и Австрии
7, ШО ВАМ , ОЛЕКСАНДР, неясно ?
Неплохо бы в названиях тестов разбираться и без Гетьмана. 😀😀😀
Это Ваша жизнь
Повторный тест для позитивных не делают, т к позитив может тянутся несколько месяцев, но человек уже не заразен
Главное выловить вновь заболевших и изолировать - заболевшие заразны первые 10 дней
Все пишут , что после 10 - 12 дней человек уже не заразен,
В Словакии от тестов освободили всех переболевших с 1 августа - у кого есть медицинская выписка.