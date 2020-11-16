Австрія слідом за Словаччиною планує масово протестувати населення на COVID-19
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Австрії має намір провести масове тестування населення на наявність коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в неділю, 15 листопада, повідомив канцлер Австрії Себастьян Курц (Sebastian Kurz) в ефірі радіоканалу ORF.
Аргументуючи такий задум уряду, Курц, зокрема, вказав на досвід Словаччини, де нещодавно влада протягом двох вихідних перевірила більшу частину свого 5,5-мільйоного населення та відправила на карантин десятки тисяч громадян.
"Це абсолютний успіх, і ми вирішили провести подібний захід тут, в Австрії", - сказав Курц, цитує інформагенція dpa.
Водночас Курц пояснив, що задуми його уряду стосуються насамперед проведення масових тестувань серед окремих груп населення.
"Ми застосуємо ці масові тести до певних груп, приміром, вчителів, але також і щодо інших груп (населення. - Ред.), щоб мати змогу 7 (грудня - Ред.), якомога безпечніше вийти з локдауну", - сказав Курц.
"Ми готуємося знову вдатися до цього кроку перед Різдвом", - додав Курц.
За словами австрійського канцлера, нині швидкі тести доволі доступні на ринку й наявні в мільйонах одиниць.
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Источник: https://censor.net/ru/n3231244
Видимость бурной деятельности, не более.
Во-первых - тесты неточные, во вторых, через две недели ситуация полностью поменяется.
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