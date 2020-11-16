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Австрия вслед за Словакией планирует массово протестировать население на COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Австрия вслед за Словакией планирует массово протестировать население на COVID-19

Правительство Австрии намерено провести массовое тестирование населения на наличие коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) в эфире радиоканала ORF.

Аргументируя такой замысел правительства, Курц, в частности, указал на опыт Словакии, где недавно власти в течение двух выходных проверила большую часть своего 5,5-миллиона населения и отправила на карантин десятки тысяч граждан.

"Это абсолютный успех, и мы решили провести подобное мероприятие здесь, в Австрии", - сказал Курц, цитирует информагентство dpa.

В то же время Курц объяснил, что замысел его правительства касается прежде всего проведения массовых тестирований среди отдельных групп населения.

"Мы применим эти массовые тесты к определенным группам, например, к учителям, а также и к другим группам (населения. - Ред.), чтобы иметь возможность 7 (декабря. - Ред.), как можно безопаснее выйти из локдауна", - сказал Курц.

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"Мы готовимся снова прибегнуть к этому шагу перед Рождеством", - добавил Курц.

По словам австрийского канцлера, нынешние быстрые тесты достаточно доступны на рынке, в наличии миллионы единиц.

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Короновирус это ГРВИ никуда он не денется пока большинство людей не переболеют или не будут привиты вакциной
Источник: https://censor.net/ru/n3231244
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16.11.2020 09:55 Ответить
Какой смысл в этой хирне?
Видимость бурной деятельности, не более.
Во-первых - тесты неточные, во вторых, через две недели ситуация полностью поменяется.
Направьте средства на санобработку транспорта и медицину.
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16.11.2020 10:20 Ответить
 
 