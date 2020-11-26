Киев готов к санкциям, которые введет против Украины Беларусь, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство иностранных дел заявило о готовности введения санкций Беларуси против Украины. Подобный шаг со стороны Минска ожидаемый.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что Украина не совершила никакого зла в Беларуси.
"Для меня заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея не новость. Мы прогнозировали подобный шаг белорусской стороны... Мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных санкциях на рассмотрение белорусских властей", - заявил Кулеба.
Министр добавил, что белорусская сторона пока не передала никаких сигналов о возможных санкциях против украинских чиновников.
Ранее в белорусском МИД заявили о подготовке санкций против Украины. Кроме того, украинскому послу в Беларуси сегодня вручили ноту протеста из-за акций, которые регулярно проходят под белорусским посольством в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
А что, если ВСУ останется без горюче-смазочных продуктов???
Так что Вы правы, веселиться то нечему.
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
Вот тебе конкретные факты последнего месяца:
1. Сокращено финансирование армии в бюджете 2021.
2. Провалено финансирование армии по бюджету 2020.
3.Провалены госзакупки вооружения в бюджете 2020.
4.За год, с июня 2019 по июнь 2020 года закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%.
5.Впервые за 15 лет минобороны не опубликовало ежегодную "Белую книгу"
6.Миноборони ликвидировало созданный за стандартами НАТО центр оборонных закупок
7.Укроборонпром стал убыточным и предприятия сокращают
8. ....
Твои конструктивные предложения по этой власти?
Стать раком и я, не я -это ответ?
трускавец был не зазря....
Украина с этим справится легко, а вот Беларусь вряд ли
от ето правильно.
PS Ну а раз не поцеловали, то должны быть готовы к последствиям, что тут такого?
Петя ваш мог бы поддержать беларуское гражданское общество - перестал бы травить беларусов рошеном.
Подумайте дважды, веселиться нечему.
Вы еще не поняли, что это удар по ВСУ?
Включите голову тогда.
"Что же поставляет сегодня Беларусь на Украину, что может быть использовано для ВПК и нужд украинской армии?
Авиационное топливо - позиция номер один
На первом месте - из всех позиций белорусского экспорта на Украину, так или иначе связанных со снабжением, в том числе и украинских вооруженных сил, по мнению опрошенных DW экспертов, - авиационное топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ).
Комплектующие для автотехники
По информации Поротникова, Беларусь - один из основных поставщиков двигателей и трансмиссий (их производят Минский моторный завод и Минский завод колесных тягачей), для украинских грузовых транспортных средств, и очевидно, что эта техника нужна для военных целей.
Наиболее живой проект"
Говоря о военном сотрудничестве Минска и Киева, директор украинской консалтинговой компании Defense-Express Сергей Згурец наиболее "живым проектом" назвал работу Оршанского авиаремонтного завода, специализирующегося на ремонте вертолетов, в том числе боевых."
https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B/a-18951986
Jesli tak vse budet bojatsia ili smotret so svojej storoni ,tak sovsem nebudet sankciji nekomu ne za sto.Samomu lukosenko vygodno prodovat pervuju ocered.Sankciji emu budet tolko uvelicivatsia s ES eto toze jasno
Комплектующие также.
Кроме того, не забывайте, что в казначействе Украины нет денег совсем, и купить будет не на что, даже если будет где.
И армия - это все из бюджета, до гвоздя и ложки, а бюджет Украины пуст.
Вы сильно недооцениваете соседей, у них все продумано, это целенаправленная атака на Украину (и прежде всего на ВСУ), которая стала возможной только потому, что у власти в Украине сейчас находится г*вно.
Или Вы не знаете, что поставляет Беларусь для ВСУ?
Чем заменять собираетесь? Где брать, с дырой то в бюджете?
У вас бе нет ЧВК, вы же голые без ВСУ, Слуги Народа, вас в чан - да варить.
Даже ответить "ассиметрично" не способны, дебилы зеленые.