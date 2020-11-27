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Київ готовий до санкцій, які введе проти України Білорусь, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Київ готовий до санкцій, які введе проти України Білорусь, - Кулеба

Міністерство закордонних справ заявило про готовність введення санкцій Білорусі проти України. Такий крок з боку Мінська очікуваний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він підкреслив, що Україна не зробила жодного зла Білорусі.

"Для мене заява глави МЗС Білорусі Володимира Макеєва не новина. Ми прогнозували такий крок білоруської сторони ... Ми з чистою совістю залишаємо остаточне рішення про можливі санкції на розгляд білоруської влади", - заявив Кулеба.

Міністр додав, що білоруська сторона поки не передала жодних сигналів про можливі санкції проти українських чиновників.

Раніше в білоруському МЗС заявили про підготовку санкцій проти України. Крім того, українському послу в Білорусі сьогодні вручили ноту протесту через акції, які регулярно проходять під білоруським посольством у Києві.

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Топ коментарі
+19
Як же я буду без Білоруських креветок жити?????
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27.11.2020 00:01
+12
Топливо покупать можно где угодно в мире, в той же Польше или Румынии, и значительно лучшего качества. А вот Деларусское топливо никто кроме рашки и Украины покупать не будет Київ готовий до санкцій, які введе проти України Білорусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1606
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27.11.2020 00:41
+6
А красная рыба, а хамон, а дорогое бухло, а яблоки с киви зимой? Чем только не боХата беларуская земля... Бульбофюрер и так нажился на нас и Вежливых санкциях против Рашки, пора и честь знать
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27.11.2020 00:16
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Як же я буду без Білоруських креветок жити?????
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27.11.2020 00:01 Відповісти
А красная рыба, а хамон, а дорогое бухло, а яблоки с киви зимой? Чем только не боХата беларуская земля... Бульбофюрер и так нажился на нас и Вежливых санкциях против Рашки, пора и честь знать
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27.11.2020 00:16 Відповісти
Киви! Точно, Беларусь крупнейший экспортер киви в Украину. Наш ждет кивийный голод!
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27.11.2020 02:50 Відповісти
Могу тебя обрадовать - в Украине начали вводить в культуру различные виды актинидий... Даже на Полесье, в частных хозяйствах, некоторые выращивают их уже по паре десятков лет... Скоро и до плантаций дойдёт... Главное - чтобы появился массовый спрос на эти плоды... А "киви" - культурный сорт "актинидии китайской"...
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27.11.2020 04:34 Відповісти
А ти випадково не підбуханий?
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27.11.2020 00:37 Відповісти
я б так не ржал. вообще то сейчас беларусь наибольший поставщик нефтепродуктов украине. около 40 % импорта нефтепродуктов идет через них. так что по ценам на гсм это ударит точно.
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27.11.2020 00:52 Відповісти
Румыны и литовцы уже ждут своей очереди. Не думаю, что они упустят момент.
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27.11.2020 02:51 Відповісти
Да ладно бы, цены.
А что, если ВСУ останется без горюче-смазочных продуктов???
Так что Вы правы, веселиться то нечему.
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27.11.2020 08:44 Відповісти
они кстати могут неплохо так ввести. вы почему то не думаете о том, что они могут запретить проезд грузов и транспорта в Украину, через свою страну...
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27.11.2020 00:07 Відповісти
Ага. Куплю билет и назло кондуктору пешком пойду...
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27.11.2020 00:10 Відповісти
При условии, что кацапы через себя наш транзит давно запретили, ездить через Беларусь особо некуда. Разве что к прибалтам в гости. Но к ним можно и через Польшу ехать, там дороги даже получше будут.
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27.11.2020 02:53 Відповісти
А откуда к нам бензин импортный везут вы не вкурсе ? Кацапский, прибалтийский... дальше продолжать или уже догадались чем это перекрытие границы пахнет ?
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27.11.2020 05:43 Відповісти
нічим не пахне,румуни моментально займуть місце білорусів,а от то що ми з Білорусією торгуєм в збитки для себе-то правда,ми торгуєм з від*ємним сальдо,дотуєм їх економіку,а вони всюди на міжнародних площадках завжди голосують проти України
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27.11.2020 11:11 Відповісти
Ну мне вобще похер, я и по 40 гривен за литр могу заправляться. А вот товары доставляемые авто транспортгм - подорожают. Логистику и топливо ведь в стоимость учитывают.
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27.11.2020 14:36 Відповісти
Из всего беларуского товара в последнее время видел в использовании только тапочки, которые пытались продавать какие-то бабушки на рынке, и носочки - кажется, из Гомеля. Сижу теперь и волнуюсь: как же теперь мы без них будем? Может, надо было впрок закупить?
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27.11.2020 00:09 Відповісти
бєлиє русскіє тапачькі...
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27.11.2020 00:11 Відповісти
Насправді, у нас дуже багато білоруського бензину. ОККО, ВОГ і т.п. Якщо лавку прикриють, прийдеться заправлятися або дорого на Сокарі, або ж розбадяженим гівном коломойського.
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27.11.2020 00:14 Відповісти
При капіталізмі дефіцит покупців, а не продавців.
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27.11.2020 00:23 Відповісти
Азербайджанский Сокар ради захвата доли рынка беларусского топлива с радостью снизит цены до приемлемого уровня, поверь Київ готовий до санкцій, які введе проти України Білорусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4825
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27.11.2020 00:42 Відповісти
А до цих пір чому не знизив?
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27.11.2020 09:58 Відповісти
Румыны и литовцы уже радостно потирают руки...
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27.11.2020 02:54 Відповісти
Сейчас транзит литовского бенза идет через Беларусь. Если транзит закроют, тогда придется через Польшу, а это будет намного дороже
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27.11.2020 07:38 Відповісти
А ти не задумувався, скільки товарів іде транзитом з Білорусі через порт Чорноморський? Одна справа - провезти в ту ж Туреччину, Грецію, Болгарію, Румунію вантажі через територію України, і зовсім інша - домовляться про залізничні чи автотранспотні перевезення через території Польщі, Словаччини (Чехії), Угорщини, Румунії... І так далі...
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27.11.2020 09:03 Відповісти
Какой такой транзит товаров в Беларусь? Ты клевещешь! Бананы и киви отлично родят в болотах под Гомелем! А красная рыба поступает в морские порты Могилева! И вообще у Лукашенко отличные отношения со всеми соседями! Особенно с Польшей и Литвой! Санкции ему не страшны!
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27.11.2020 14:08 Відповісти
Я заправляюся тільки бензином з Мозирського НПЗ, бо іншого 98-ого в нашому регіоні немає... Так шо не тільки тапочки, носочки та креветки. Ще ворота автоматичні Алютех, наприклад.
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27.11.2020 07:31 Відповісти
Открою тайну,более половины топлива к нам поставляют из Беларуси.Вот когда приедите на заправку и увидите цену резко взлетевшую на топливо,знайте,это те самые санкции сработали.
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27.11.2020 00:25 Відповісти
...газ дайот рассія...бєнзін дайот бєларуссія...отак от, зрозуміло для чого, будуються речення - не ми купуємо, а нам дають...
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27.11.2020 00:34 Відповісти
Топливо покупать можно где угодно в мире, в той же Польше или Румынии, и значительно лучшего качества. А вот Деларусское топливо никто кроме рашки и Украины покупать не будет Київ готовий до санкцій, які введе проти України Білорусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1606
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27.11.2020 00:41 Відповісти
Когда-то беларусы были монополистами в производстве крупы саго. Только у них, на всём постсоветском пространстве, "произрастает саговая пальма". В этом году пропала крупа. Я был почти в панике - как варить "кашу з гарбуза". Однако, появилась крупа наша, отечественная, из кукурузного крахмала... Даже вкуснее, чем из картофельного...
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27.11.2020 04:40 Відповісти
Нам конечно пох их санкции но пострадает производство Мазов для ВСУ (привет пЭте - нужно было ставить в этой игре только на КрАзы а не искать где выгодно для тебя и Богдан-Моторс) Київ готовий до санкцій, які введе проти України Білорусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3441
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27.11.2020 00:14 Відповісти
КРАЗ в свое время выкупили кацапы и обанкротили. На кого ты собрался ставить? Київ готовий до санкцій, які введе проти України Білорусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8686
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27.11.2020 00:39 Відповісти
ты дурак ?! Краз - принадлежит Жеваго который не захотел пЭте откаты выплачивать и у него упал спрос на продукцию - сейчас они наполовину дышат -- спасибо не кацапу пЭте и просто пдру!!! ну какие кацапы !? доморощенные !!! как и масло рошен !!!
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27.11.2020 01:00 Відповісти
Як цікаво, коли сам кацап, а називає українця кацапом, видно соромиться свого походження...))
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27.11.2020 08:40 Відповісти
Шо там, зебил переживает за ВСУ? Київ готовий до санкцій, які введе проти України Білорусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4232

У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ

Вот тебе конкретные факты последнего месяца:
1. Сокращено финансирование армии в бюджете 2021.
2. Провалено финансирование армии по бюджету 2020.
3.Провалены госзакупки вооружения в бюджете 2020.
4.За год, с июня 2019 по июнь 2020 года закупки топлива для нужд ВВС Украины сократились на 75%.
5.Впервые за 15 лет минобороны не опубликовало ежегодную "Белую книгу"

6.Миноборони ликвидировало созданный за стандартами НАТО центр оборонных закупок
7.Укроборонпром стал убыточным и предприятия сокращают
8. ....

Твои конструктивные предложения по этой власти?
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27.11.2020 09:08 Відповісти
прочитай что я пишу постоянно , и это сводится к одному -- Зе и Пэ --- братья диверсанты !!!
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27.11.2020 14:30 Відповісти
С одной лишь разницей,что при Пете зраду шукали під мікроскопом а при Зе не знають як від неї затулитися або вигадати як в цьому винен Порошенко.
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27.11.2020 15:57 Відповісти
петя был - хитрее , а зе - тупее... а результат у них один и тот же .. вот и вся разница
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27.11.2020 20:49 Відповісти
Для ограниченных в развитии всегда - "какая разница"
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27.11.2020 20:52 Відповісти
я заметил что слова "разница" первый сказал ты..мой ограниченный петяфил !!!
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27.11.2020 23:34 Відповісти
Оно не удивительно, что контекст применения данного слова, для умственно ограниченных не имеет значения.
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28.11.2020 08:12 Відповісти
А може Україні варто зіграти на випередження,і закрити нах кордон з Бульбозаврами?Все когось боїмось,з кацапами стомий рік війна,торгівля всі роки пре,кацапи їздять як до дому,тепер Булбофашист Лука залякує,а Україна все витирається.
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27.11.2020 00:17 Відповісти
закріть кордоні нужно біло з кацапстаном и его под%уйловникми и ввести ВП еще 2104. но там же нашылюді
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27.11.2020 00:32 Відповісти
Границы для народа на верху границы размытое понятие если надо то и ракету будут вместе собирать ну так как то по еврейски как всегда Київ готовий до санкцій, які введе проти України Білорусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9475
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27.11.2020 00:33 Відповісти
Беззубый украинский МИД! Где конкретные меры?
Стать раком и я, не я -это ответ?
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27.11.2020 00:32 Відповісти
ну шо комментировать - просто маладцы.
трускавец был не зазря....
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27.11.2020 00:36 Відповісти
Хихоньки коментаторов закончатся вместе с авиационным керосином который нам только беларусы поставляют. И дофига комплектующих двойного назначения для нашей армии. Мне не нравится режим Луки, но торговая война с Беларусью- Украине дорого обойдется.
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27.11.2020 00:37 Відповісти
білорусам дороще буде 100%
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27.11.2020 11:17 Відповісти
а до санкцій США зелень готова?
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27.11.2020 00:37 Відповісти
шобла криворогатая - перестаньте называть себя Киевом
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27.11.2020 00:37 Відповісти
"Белазы" пропадут с улиц Киева. Горе-то какое.
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27.11.2020 00:37 Відповісти
Думаю Беларуси надо перестать продавать топливо и продукты питания Украине Київ готовий до санкцій, які введе проти України Білорусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5521
Украина с этим справится легко, а вот Беларусь вряд ли Київ готовий до санкцій, які введе проти України Білорусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7337
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27.11.2020 00:38 Відповісти
А чого ви так проти Бєларусі, вони наші браття з литовцями. У нас з ними спільний ворог -- Росія. І всі ці протести раша організувала, бо Лука не хоче "союзу". Пора вже схаменутися і визнати Лукашенка президентом. Тим більше, що за Тіхановську голосували хай 200 тисяч, а за нього кілька мільйонів. Невизнання його президентом підігріває опозицію і веде до дестабілізації в регіоні.
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27.11.2020 08:13 Відповісти
а шо етот ботан всегда потный? - волнуется?
от ето правильно.
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27.11.2020 00:55 Відповісти
Правительство дилетантов(((( Кулеба: "Мы готовы к любым санкциям". Я не дипломат, но такое ляпнуть.... Как я понимаю, ответ должен быть: "Мы примем адекватное решение, при получении санкционного списка", мы рассмотрим варианты ответа, после консультаций.... Ляпать такое (нам пофиг, у нас дупа з лабiринтом), убожество. И так пересрались уже ПОЧТИ со всеми. Белорусы в том списке, не последние. С кем жить собираемся, Украина?!!
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27.11.2020 01:04 Відповісти
Не, мы должны были поцеловать Луку в задницу.
PS Ну а раз не поцеловали, то должны быть готовы к последствиям, что тут такого?
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27.11.2020 02:58 Відповісти
Только не с вами, кацапами... Да и не "срались" мы с беларусами... Узурпаторы власти и народ - разные вещи... Уйдёт "бульбофюрер, и мы, с "сябрами", ещё на Праведном острове не одну юшку сварим...
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27.11.2020 04:51 Відповісти
Санкции какие? А на курорты во время ковида не через Беларусь летают? Или в парашу?
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27.11.2020 01:38 Відповісти
Да-да-да. Пусть уже закроют наконец рейсы Киев-Минск. Вот это вою будет от тех, кто к кацапам катается.
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27.11.2020 02:59 Відповісти
Перестаньте покупать бензин у лукашенко . Он сразу сдуется .
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27.11.2020 05:05 Відповісти
К сожалению Украина слабое в экономическом плане государство. Во главе стоят интересы, а не принципы. Тут не оправдываться надо, а присоеденяться к секторальным санкциям против лукашенковской нефтехимии, электроэнергии, калийных удобрений, автопрома.
Петя ваш мог бы поддержать беларуское гражданское общество - перестал бы травить беларусов рошеном.
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27.11.2020 05:38 Відповісти
Какая-то касапская революция у них получилось..
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27.11.2020 06:40 Відповісти
Ого, какой табун лицемерных касапов набежал, эскадрон целый, ггг
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27.11.2020 07:38 Відповісти
Глумитесь?
Подумайте дважды, веселиться нечему.
Вы еще не поняли, что это удар по ВСУ?
Включите голову тогда.

"Что же поставляет сегодня Беларусь на Украину, что может быть использовано для ВПК и нужд украинской армии?
Авиационное топливо - позиция номер один
На первом месте - из всех позиций белорусского экспорта на Украину, так или иначе связанных со снабжением, в том числе и украинских вооруженных сил, по мнению опрошенных DW экспертов, - авиационное топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ).

Комплектующие для автотехники
По информации Поротникова, Беларусь - один из основных поставщиков двигателей и трансмиссий (их производят Минский моторный завод и Минский завод колесных тягачей), для украинских грузовых транспортных средств, и очевидно, что эта техника нужна для военных целей.

Наиболее живой проект"
Говоря о военном сотрудничестве Минска и Киева, директор украинской консалтинговой компании Defense-Express Сергей Згурец наиболее "живым проектом" назвал работу Оршанского авиаремонтного завода, специализирующегося на ремонте вертолетов, в том числе боевых."
https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BF%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B/a-18951986
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27.11.2020 08:48 Відповісти
Litva kazetsia vam prodovala aviacinoje toplivo takze.Po krajne mere 2018 godu objomi prodaz byli ogromnyje v Ukrainu s nasego Orlean.
Jesli tak vse budet bojatsia ili smotret so svojej storoni ,tak sovsem nebudet sankciji nekomu ne za sto.Samomu lukosenko vygodno prodovat pervuju ocered.Sankciji emu budet tolko uvelicivatsia s ES eto toze jasno
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27.11.2020 11:20 Відповісти
Я помню, что горюче-смазочные шли в массе своей из Беларуси, что и написано в статье DW.
Комплектующие также.
Кроме того, не забывайте, что в казначействе Украины нет денег совсем, и купить будет не на что, даже если будет где.
И армия - это все из бюджета, до гвоздя и ложки, а бюджет Украины пуст.
Вы сильно недооцениваете соседей, у них все продумано, это целенаправленная атака на Украину (и прежде всего на ВСУ), которая стала возможной только потому, что у власти в Украине сейчас находится г*вно.
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27.11.2020 11:30 Відповісти
Куда бежать то будешь, Кулеба, если ВСУ встанет?
Или Вы не знаете, что поставляет Беларусь для ВСУ?
Чем заменять собираетесь? Где брать, с дырой то в бюджете?
У вас бе нет ЧВК, вы же голые без ВСУ, Слуги Народа, вас в чан - да варить.
Даже ответить "ассиметрично" не способны, дебилы зеленые.
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27.11.2020 08:51 Відповісти
Прошу не путать: не Беларусь санкции вводит, а хунта захватившая власть во главе с агрофюрером лукашом.
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27.11.2020 09:48 Відповісти
А в кого захопили, якщо не секрет? До них хто був при владі?
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27.11.2020 10:03 Відповісти
 
 