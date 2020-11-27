Київ готовий до санкцій, які введе проти України Білорусь, - Кулеба

Міністерство закордонних справ заявило про готовність введення санкцій Білорусі проти України. Такий крок з боку Мінська очікуваний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він підкреслив, що Україна не зробила жодного зла Білорусі.

"Для мене заява глави МЗС Білорусі Володимира Макеєва не новина. Ми прогнозували такий крок білоруської сторони ... Ми з чистою совістю залишаємо остаточне рішення про можливі санкції на розгляд білоруської влади", - заявив Кулеба.

Міністр додав, що білоруська сторона поки не передала жодних сигналів про можливі санкції проти українських чиновників.

Раніше в білоруському МЗС заявили про підготовку санкцій проти України. Крім того, українському послу в Білорусі сьогодні вручили ноту протесту через акції, які регулярно проходять під білоруським посольством у Києві.

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