Грузия вводит жесткий карантин на 2 месяца
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Грузия с 28 ноября до 31 января вводит жесткие карантинные ограничения из-за распространения COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Теперь в Грузии выходить на улицу будет запрещено в период с 21:00 до 05:00. Исключением будут предновогодний и предрождественский вечера 31 декабря и 6 января.
Будут прекращены все междугородние пассажирские перевозки. Запрет не распространяется только на такси. Ресторанам будет разрешено продавать блюда только с собой и на доставку, а спортзалы, бассейны, художественные студии будут закрытыми. Также закроют детсады и ясли, а школы переходят на дистанционное обучение. Прекратят работу все непродовольственные рынки и почти все непродовольственные магазины - кроме зооаптек и зоотоваров, бытовой химии и прессы.
С 24 декабря до 2 января ограничения обещают ослабить. В этот период откроют ТРЦ и рынки, восстановится работа муниципального транспорта и междугородние перевозки. После этого снова запустят транспорт только с 16 января.
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Ученые, врачи и пациенты спустя почти год с начала пандемии начинают открывать для себя таинственный феномен: Covid-19 несет разрушительные последствия для многих пациентов, в том числе молодых, которые никогда не нуждались в госпитализации.
Большинство из них через несколько недель или месяцев после предположительного выздоровления сталкиваются с зачастую новыми и загадочными осложнениями, которые могут влиять на весь организм: сильная усталость, когнитивные проблемы и провалы памяти, проблемы с пищеварением, нестабильный пульс, головные боли, головокружение, скачки артериального давления и даже выпадение волос.
Медиков удивляет то, что многие такие случаи касаются людей, течение болезни которых не было тяжелым. Это противоречит предположению о том, что пациенты с легкой формой Covid-19 выздоравливают за две недели. Врачи называют это состояние "пост-острым Covid" или "хроническим Covid", а пациенты часто называют себя "долгосрочными пациентами" или "пациентами с продолжительным Covid".
https://www.dsnews.ua/society/tayny-covid-19-pochemu-zarazivshihsya-posle-vyzdorovleniya-valyat-s-nog-drugie-bolezni-25112020-407397
Правда, у них бабки на исходе. "Новый мировой порядок" с голой дупой - это будет зрелище !
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
Авиасообщение с большинством стран так и не восстановили.
Помогло - как мёртвому припарки.
Особенно действенной мерой будет комендантский час.
Это всех спасет.
Такую фигню принимают страны, где буйствуют разные желтые желеты для щагона быдла в стойло.
К борьбе за здоровье нации это никакого отношения не имеет.