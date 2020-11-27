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Грузия вводит жесткий карантин на 2 месяца

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Грузия вводит жесткий карантин на 2 месяца

Грузия с 28 ноября до 31 января вводит жесткие карантинные ограничения из-за распространения COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Теперь в Грузии выходить на улицу будет запрещено в период с 21:00 до 05:00. Исключением будут предновогодний и предрождественский вечера 31 декабря и 6 января.

Будут прекращены все междугородние пассажирские перевозки. Запрет не распространяется только на такси. Ресторанам будет разрешено продавать блюда только с собой и на доставку, а спортзалы, бассейны, художественные студии будут закрытыми. Также закроют детсады и ясли, а школы переходят на дистанционное обучение. Прекратят работу все непродовольственные рынки и почти все непродовольственные магазины - кроме зооаптек и зоотоваров, бытовой химии и прессы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Германии решили продлить мягкий локдаун до 20 декабря с возможностью продления до января

С 24 декабря до 2 января ограничения обещают ослабить. В этот период откроют ТРЦ и рынки, восстановится работа муниципального транспорта и междугородние перевозки. После этого снова запустят транспорт только с 16 января.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
В нас всі канали розповідають за локдаун.Але чому журналістів не відправлять в локдаун? Хіба без зомбоящика не можливо прожити?
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27.11.2020 02:29
+7
идёт тренировка загона быдла в стойло...
Иванишвили поковырялся в жопе и ввёл "научно-обоснованный" комендантский час.
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27.11.2020 06:28
+4
Взагалі дічь! Скільки-ж їм грошей євро-комісари пообіцяли чи то вони самі так від переусеру?
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27.11.2020 02:44
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"..период с 21:00 до 05:00. Исключением будут предновогодний и предрождественский вечера 31 декабря и 6 января" -- а смысл тогда? Может наоборот грузинам сделать?
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27.11.2020 02:11 Ответить
идёт тренировка загона быдла в стойло...
Иванишвили поковырялся в жопе и ввёл "научно-обоснованный" комендантский час.
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27.11.2020 06:28 Ответить
Ну вот еще одна страна в локдауне.
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27.11.2020 02:19 Ответить
В нас всі канали розповідають за локдаун.Але чому журналістів не відправлять в локдаун? Хіба без зомбоящика не можливо прожити?
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27.11.2020 02:29 Ответить
А для особоумных Predatorov, отключить интернет. Грузия вводит жесткий карантин на 2 месяца - Цензор.НЕТ 4127
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27.11.2020 02:43 Ответить
Андрей В 5dd5d627 Звідки ти чувирло?
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27.11.2020 02:47 Ответить
Выходить нельзя, а кто контролировать будет? А всем чиновникам и иже с ними и членам их семей можно. А также обслуживающему персоналу по разрешению чиновника, можно.
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27.11.2020 02:41 Ответить
Взагалі дічь! Скільки-ж їм грошей євро-комісари пообіцяли чи то вони самі так від переусеру?
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27.11.2020 02:44 Ответить
По приказу рептилоидов с самолетов НАТО распыляют по ночам вирус!
И регулярно облучают людей со спутников Илона Маска!
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27.11.2020 04:39 Ответить
Комусь Ковід, а комусь - щастя поперло, світ преділити. Це теж рептилоїди писали, щи все ж євро-комісари з Давоса? Как COVID-19 может стать важным шагом на пути к глобальной устойчивости
А тут їх мрії з їх слів: В 2030 я нічого не маю
Тому чим довший локдаун - тим більше вони до омріяного "щастя"
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27.11.2020 05:23 Ответить
Ты то,чего так переживаешь за других? Твоя ближайшая задача -нанять грузовик и выгрести мусор из своей кухни.
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27.11.2020 07:12 Ответить
Ти певно по собі судиш, адже моєї кухні ти ніколи не бачив.
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27.11.2020 22:12 Ответить
У таких дураков как ты не бывает чисто на кухне. У таких бывает на кухне такой же мусор,как у них в головах!
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28.11.2020 05:51 Ответить
У ніх, це - в тебе в голові москалику?
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29.11.2020 04:54 Ответить
Хорошо, что вы раскрыли всемирный заговор. Теперь можете успокаивающую таблеточку. Однако, если бы Вы выпили ее ранее, то возможно и мирового заговора не сущетовавало. Такой вот парадокс, вашего бытия. В Германии жесткий карантин. Закрыто все кроме магазинов. Вот он чудовищное лицо евро-комисаров, не жалеют не своих ни чужих.
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27.11.2020 09:02 Ответить
Германия как и мы управляется хасидо-еврейской общиной
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27.11.2020 09:25 Ответить
леваками драными она уравляется...
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27.11.2020 09:31 Ответить
Я буду радий помилитися. А поки-що локдаун всюди посилюють. Вільна економіка базується на малому і середньому бізнесі, і тільки Радянська та Нео-Марксистська будується на плановій або мега-корпоративній. Ось, бачу, сьогодні навіть наші лівацькі ЗМІ признали що малому бізнесу кранти. Малий бізнес у розпачі і близький до розорення
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27.11.2020 22:20 Ответить
Ккакие последствия для организма вызывает Covid-19.

Ученые, врачи и пациенты спустя почти год с начала пандемии начинают открывать для себя таинственный феномен: Covid-19 несет разрушительные последствия для многих пациентов, в том числе молодых, которые никогда не нуждались в госпитализации.

Большинство из них через несколько недель или месяцев после предположительного выздоровления сталкиваются с зачастую новыми и загадочными осложнениями, которые могут влиять на весь организм: сильная усталость, когнитивные проблемы и провалы памяти, проблемы с пищеварением, нестабильный пульс, головные боли, головокружение, скачки артериального давления и даже выпадение волос.

Медиков удивляет то, что многие такие случаи касаются людей, течение болезни которых не было тяжелым. Это противоречит предположению о том, что пациенты с легкой формой Covid-19 выздоравливают за две недели. Врачи называют это состояние "пост-острым Covid" или "хроническим Covid", а пациенты часто называют себя "долгосрочными пациентами" или "пациентами с продолжительным Covid".
https://www.dsnews.ua/society/tayny-covid-19-pochemu-zarazivshihsya-posle-vyzdorovleniya-valyat-s-nog-drugie-bolezni-25112020-407397
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27.11.2020 03:44 Ответить
Что Ротшильды приказали, то и делают.
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27.11.2020 04:13 Ответить
И Сорос с масонами! А над всеми рептилоиды.
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27.11.2020 04:37 Ответить
Они все рептилоиды, без исключения.
Правда, у них бабки на исходе. "Новый мировой порядок" с голой дупой - это будет зрелище !
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27.11.2020 04:42 Ответить
Не забывайте говорить спасибо китайцам за чудесный вирус .
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27.11.2020 04:51 Ответить
Сам вовочке горло перегрызу, если учудит подобное..
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27.11.2020 06:27 Ответить
Интересно кто им этот идиотизм спонсирует.
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27.11.2020 06:38 Ответить
В Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
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27.11.2020 06:39 Ответить
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
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27.11.2020 06:44 Ответить
А учні 1-4 класів що не розносять короновірусу??? Бредятину пишите. Треба всі садочки і школи перевести, тоді можна торгівлю і промисловість зовсім не трогати.
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27.11.2020 07:46 Ответить
Еволюцію локдауном не спинити.
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27.11.2020 06:40 Ответить
Все хорошо?
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27.11.2020 08:21 Ответить
Для кого?
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27.11.2020 10:26 Ответить
Для Шурика.
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27.11.2020 13:31 Ответить
Дарма Бобік в феофінії жирів. Гроші іншому запроторили.
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27.11.2020 06:48 Ответить
Пока все не переболеют этой дрянью никакие карантины не помогут.
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27.11.2020 06:57 Ответить
А наші чемпіони по
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27.11.2020 07:39 Ответить
А наші чемпіони по боротьбі з короновірусом ще навіть заклади освіти не закрили на карантин. Хоча всім відомо, що дешевше ввести карантин в освіті, ніж закривати торгівлю чи перевезення, або взагалі лікувати хворих на короновірус у лікарнях.
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27.11.2020 07:42 Ответить
Вынужденно, но абсолютно правильно!
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27.11.2020 07:43 Ответить
Совсем далбанулись, 2 месяца это очень долго,
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27.11.2020 07:46 Ответить
а если он в нём работает?
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27.11.2020 09:28 Ответить
В Грузии ещё предыдущий карантин не закончился.
Авиасообщение с большинством стран так и не восстановили.
Помогло - как мёртвому припарки.
Особенно действенной мерой будет комендантский час.
Это всех спасет.
Такую фигню принимают страны, где буйствуют разные желтые желеты для щагона быдла в стойло.
К борьбе за здоровье нации это никакого отношения не имеет.
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27.11.2020 09:05 Ответить
Грузины что ли не хотят смертей своих граждан? Ну это они зря! Берите пример с клоуна! Мрут украинцы - да и хрен с ними!
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27.11.2020 09:49 Ответить
У нас надо тоже самое только ЖЕСТОЧАЙШИЙ, похлеще чем в грузии раз в 100! Аутисты обьеденяемся! Один раз в году можно и выйти на улицу! Выходим на митинг за жесточайший карантин, что бы никто не выходил вообще!
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27.11.2020 10:18 Ответить
 
 