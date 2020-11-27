Грузія запроваджує жорсткий карантин на 2 місяці
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Грузія з 28 листопада до 31 січня запроваджує жорсткі карантинні обмеження через поширення COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода.
Тепер у Грузії виходити на вулицю буде заборонено в період з 21:00 до 05:00. Винятком будуть передноворічний і передріздвяний вечори 31 грудня і 6 січня.
Будуть припинені всі міжміські пасажирські перевезення. Заборона не поширюється тільки на таксі. Ресторанам буде дозволено продавати страви тільки з собою і на доставку, а спортзали, басейни, художні студії будуть закритими. Також закриють дитсадки і ясла, а школи переходять на дистанційне навчання. Припинять роботу всі непродовольчі ринки і майже всі непродовольчі магазини - крім зооаптек і зоотоварів, побутової хімії і преси.
З 24 грудня до 2 січня обмеження обіцяють послабити. У цей період відкриють ТРЦ і ринки, відновиться робота муніципального транспорту і міжміські перевезення. Після цього знову запустять транспорт тільки з 16 січня.
Будь ласка, зачекайте...
Иванишвили поковырялся в жопе и ввёл "научно-обоснованный" комендантский час.
И регулярно облучают людей со спутников Илона Маска!
А тут їх мрії з їх слів: В 2030 я нічого не маю
Тому чим довший локдаун - тим більше вони до омріяного "щастя"
Ученые, врачи и пациенты спустя почти год с начала пандемии начинают открывать для себя таинственный феномен: Covid-19 несет разрушительные последствия для многих пациентов, в том числе молодых, которые никогда не нуждались в госпитализации.
Большинство из них через несколько недель или месяцев после предположительного выздоровления сталкиваются с зачастую новыми и загадочными осложнениями, которые могут влиять на весь организм: сильная усталость, когнитивные проблемы и провалы памяти, проблемы с пищеварением, нестабильный пульс, головные боли, головокружение, скачки артериального давления и даже выпадение волос.
Медиков удивляет то, что многие такие случаи касаются людей, течение болезни которых не было тяжелым. Это противоречит предположению о том, что пациенты с легкой формой Covid-19 выздоравливают за две недели. Врачи называют это состояние "пост-острым Covid" или "хроническим Covid", а пациенты часто называют себя "долгосрочными пациентами" или "пациентами с продолжительным Covid".
https://www.dsnews.ua/society/tayny-covid-19-pochemu-zarazivshihsya-posle-vyzdorovleniya-valyat-s-nog-drugie-bolezni-25112020-407397
Правда, у них бабки на исходе. "Новый мировой порядок" с голой дупой - это будет зрелище !
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
Авиасообщение с большинством стран так и не восстановили.
Помогло - как мёртвому припарки.
Особенно действенной мерой будет комендантский час.
Это всех спасет.
Такую фигню принимают страны, где буйствуют разные желтые желеты для щагона быдла в стойло.
К борьбе за здоровье нации это никакого отношения не имеет.