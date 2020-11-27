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Новости Политика Украины
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соцвыплаты (502) Министерство социальной политики (856) больничный (54) Лазебная Марина (141)

Задолженности по выплатам больничных нет. Ситуация в Фонде соцстрахования контролируемая, - Минсоцполитики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Задолженности по выплатам больничных нет. Ситуация в Фонде соцстрахования контролируемая, - Минсоцполитики

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила об отсутствии задолженности по выплате больничных Фондом социального страхования Украины.

Об этом она сказала в эфире программы "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На самом деле нет никакой задолженности по больничным листкам. Контролируемая ситуация в Фонде социального страхования. Все выплаты идут вовремя", - отметила Лазебная.

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Контролируемый хаос.
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27.11.2020 09:19 Ответить
раньше, при барыге Вальцмане, мы и мечтать о таком не могли!
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27.11.2020 09:20 Ответить
 
 