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Задолженности по выплатам больничных нет. Ситуация в Фонде соцстрахования контролируемая, - Минсоцполитики
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила об отсутствии задолженности по выплате больничных Фондом социального страхования Украины.
Об этом она сказала в эфире программы "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На самом деле нет никакой задолженности по больничным листкам. Контролируемая ситуация в Фонде социального страхования. Все выплаты идут вовремя", - отметила Лазебная.
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Garry Grant
показать весь комментарий27.11.2020 09:19 Ответить Мне нравится 1
Гептимирон
показать весь комментарий27.11.2020 09:20 Ответить Мне нравится 0
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