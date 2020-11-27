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Загрузка коек в целом по Украине не превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Загрузка коек в целом по Украине не превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 27 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в десяти областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Луганской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Загруженность коек по Украине составляет 49,9%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Читайте: Всемирный банк выделит Украине около $100 млн на закупку вакцин от COVID-19 и оборудования для больниц, - Минздрав

Загрузка коек в целом по Украине не превышает 50%, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Это на какой планете?
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27.11.2020 10:22 Ответить
Це мабуть в Феофанії.
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27.11.2020 10:33 Ответить
Средняя температура по Украине 36,8
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27.11.2020 11:06 Ответить
почему не принимают больных тогда в больницах? не понятно..., наверное просто не знают, что у них есть свободные койки, позвонили бы степанову, уточнили..., а то как-то некрасиво получается...
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27.11.2020 11:57 Ответить
ТВАРИ БРЕХЛИВЫЕ!
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27.11.2020 14:23 Ответить
 
 