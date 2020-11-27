УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13269 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
805 5
карантин (16095) МОЗ (3882) статистика (2134) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

Завантаженість ліжок загалом по Україні не перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Завантаженість ліжок загалом по Україні не перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 27 листопада завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% в десяти областях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% в Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській та Хмельницькій областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 49,9%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдаун зведе до нуля захворюваність на COVID-19 в Україні, - Степанов

Завантаженість ліжок загалом по Україні не перевищує 50%, - МОЗ 01

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это на какой планете?
показати весь коментар
27.11.2020 10:22 Відповісти
Це мабуть в Феофанії.
показати весь коментар
27.11.2020 10:33 Відповісти
Средняя температура по Украине 36,8
показати весь коментар
27.11.2020 11:06 Відповісти
почему не принимают больных тогда в больницах? не понятно..., наверное просто не знают, что у них есть свободные койки, позвонили бы степанову, уточнили..., а то как-то некрасиво получается...
показати весь коментар
27.11.2020 11:57 Відповісти
ТВАРИ БРЕХЛИВЫЕ!
показати весь коментар
27.11.2020 14:23 Відповісти
 
 