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Сработал ли карантин выходного дня - оценят на следующей неделе, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Сработал ли карантин выходного дня - оценят на следующей неделе, - Степанов

Эффективность введенного карантина выходного дня оценят на следующей неделе. В Министерстве здравоохранения ожидают уменьшения динамики заболеваемости COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, говорить об эффективности введенных ограничений можно не ранее, чем через две-три недели.

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"Сработали ли те ограничения, которые мы ввели, в том числе карантин выходного дня. Эффект мы должны получить через две-три недели. На какой эффект мы рассчитывали сразу после введения этого карантина - уменьшение динамики заболеваемости  COVID-19", - заявил Степанов.
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Топ комментарии
+5
а сейчас никак?
сегодня уже больше 16000
вот и весь ваш карантин выходного дня
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27.11.2020 10:25
+5
Я об этом говорил еще две недели назад: зеленый дурантин выходного дня нужен зебилам с одной целью - продемонстрировать быдлу, что они мол работают. Поэтому как и ожидалось ранее, имитация бурной деятельности зелесранью, не привела к снижению зараженных. Зато поубавила деньжат, у тех людей, бизнес которых приносит деньги на выходных
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27.11.2020 10:29
+3
Спрацював,приблизно так,як спрацював подорожнік у лікуванні Кабздоха))
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27.11.2020 10:24
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Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
ОтветитьМне нравится 1
Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
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27.11.2020 10:23 Ответить
правльна! штрафовать, штрафовать, штрафовать! Степанов и трудящиеся новые строители.
Чи спрацював карантин вихідного дня - оцінять наступного тижня, - Степанов - Цензор.НЕТ 4562
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27.11.2020 10:30 Ответить
Чи спрацював карантин вихідного дня - оцінять наступного тижня, - Степанов - Цензор.НЕТ 8823
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27.11.2020 10:32 Ответить
пипец, зебил, откуда ты высралось?
а-а-а - это новое веяние зеленского воплощается в жизнь - тролли от власти.
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27.11.2020 10:37 Ответить
Уже прошло 2 недели а мы видим только рост, хоть бы школы и садики закрыли для начала дебилы.
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27.11.2020 10:23 Ответить
Спрацював,приблизно так,як спрацював подорожнік у лікуванні Кабздоха))
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27.11.2020 10:24 Ответить
―Дожили. Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, отчистили от очисток, а он нам фиг-вамы рисует. Сработал ли карантин выходного дня - оценят на следующей неделе, - Степанов - Цензор.НЕТ 6682
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27.11.2020 10:25 Ответить
а сейчас никак?
сегодня уже больше 16000
вот и весь ваш карантин выходного дня
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27.11.2020 10:25 Ответить
Я об этом говорил еще две недели назад: зеленый дурантин выходного дня нужен зебилам с одной целью - продемонстрировать быдлу, что они мол работают. Поэтому как и ожидалось ранее, имитация бурной деятельности зелесранью, не привела к снижению зараженных. Зато поубавила деньжат, у тех людей, бизнес которых приносит деньги на выходных
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27.11.2020 10:29 Ответить
А какая разница.
Быдло уже само призывает устроить комендантский час и штрафовый террор вместо хоть каких потуг решения проблемы.
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27.11.2020 10:36 Ответить
И врачи о том же ему говорили. Но он же не прислушивается к врачам, а эксперементирует на народе Украины. Как обезьяна с гранатой.
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27.11.2020 11:27 Ответить
пусть выглянет за бугор, где уже некоторые и не "выходного дня" карантины пошли на второй месяц. и он увидит твёрдый, а не оценочный ответ уже сегодня. оценивать вероятности нужно было весной.
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27.11.2020 11:37 Ответить
Зе-зе сказал что эффект уже есть, так что заглохни степашка))
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27.11.2020 12:35 Ответить
 
 