Сработал ли карантин выходного дня - оценят на следующей неделе, - Степанов
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Эффективность введенного карантина выходного дня оценят на следующей неделе. В Министерстве здравоохранения ожидают уменьшения динамики заболеваемости COVID-19.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, говорить об эффективности введенных ограничений можно не ранее, чем через две-три недели.
"Сработали ли те ограничения, которые мы ввели, в том числе карантин выходного дня. Эффект мы должны получить через две-три недели. На какой эффект мы рассчитывали сразу после введения этого карантина - уменьшение динамики заболеваемости COVID-19", - заявил Степанов.
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1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
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Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
а-а-а - это новое веяние зеленского воплощается в жизнь - тролли от власти.
сегодня уже больше 16000
вот и весь ваш карантин выходного дня
Быдло уже само призывает устроить комендантский час и штрафовый террор вместо хоть каких потуг решения проблемы.