Сработал ли карантин выходного дня - оценят на следующей неделе, - Степанов

Эффективность введенного карантина выходного дня оценят на следующей неделе. В Министерстве здравоохранения ожидают уменьшения динамики заболеваемости COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, говорить об эффективности введенных ограничений можно не ранее, чем через две-три недели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине, - Степанов

"Сработали ли те ограничения, которые мы ввели, в том числе карантин выходного дня. Эффект мы должны получить через две-три недели. На какой эффект мы рассчитывали сразу после введения этого карантина - уменьшение динамики заболеваемости COVID-19", - заявил Степанов.