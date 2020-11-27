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Чи спрацював карантин вихідного дня - оцінять наступного тижня, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Чи спрацював карантин вихідного дня - оцінять наступного тижня, - Степанов

Ефективність запровадженого карантину вихідного дня оцінять наступного тижня. У Міністерстві охорони здоров'я очікують на зменшення динаміки захворюваності на COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, говорити про ефективність запроваджених обмежень можна не раніше ніж через два-три тижні.

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"Чи спрацювали ті обмеження, які ми запровадили, зокрема карантин вихідного дня. Ефект ми маємо отримати через два-три тижні. На який ефект ми розраховували відразу після запровадження цього карантину - зменшення динаміки захворюваності на COVID-19", - заявив Степанов.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
а сейчас никак?
сегодня уже больше 16000
вот и весь ваш карантин выходного дня
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27.11.2020 10:25
+5
Я об этом говорил еще две недели назад: зеленый дурантин выходного дня нужен зебилам с одной целью - продемонстрировать быдлу, что они мол работают. Поэтому как и ожидалось ранее, имитация бурной деятельности зелесранью, не привела к снижению зараженных. Зато поубавила деньжат, у тех людей, бизнес которых приносит деньги на выходных
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27.11.2020 10:29
+3
Спрацював,приблизно так,як спрацював подорожнік у лікуванні Кабздоха))
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27.11.2020 10:24
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Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
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Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
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27.11.2020 10:23 Відповісти
правльна! штрафовать, штрафовать, штрафовать! Степанов и трудящиеся новые строители.
Чи спрацював карантин вихідного дня - оцінять наступного тижня, - Степанов - Цензор.НЕТ 4562
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27.11.2020 10:30 Відповісти
Чи спрацював карантин вихідного дня - оцінять наступного тижня, - Степанов - Цензор.НЕТ 8823
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27.11.2020 10:32 Відповісти
пипец, зебил, откуда ты высралось?
а-а-а - это новое веяние зеленского воплощается в жизнь - тролли от власти.
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27.11.2020 10:37 Відповісти
Уже прошло 2 недели а мы видим только рост, хоть бы школы и садики закрыли для начала дебилы.
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27.11.2020 10:23 Відповісти
Спрацював,приблизно так,як спрацював подорожнік у лікуванні Кабздоха))
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27.11.2020 10:24 Відповісти
―Дожили. Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, отчистили от очисток, а он нам фиг-вамы рисует. Сработал ли карантин выходного дня - оценят на следующей неделе, - Степанов - Цензор.НЕТ 6682
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27.11.2020 10:25 Відповісти
а сейчас никак?
сегодня уже больше 16000
вот и весь ваш карантин выходного дня
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27.11.2020 10:25 Відповісти
Я об этом говорил еще две недели назад: зеленый дурантин выходного дня нужен зебилам с одной целью - продемонстрировать быдлу, что они мол работают. Поэтому как и ожидалось ранее, имитация бурной деятельности зелесранью, не привела к снижению зараженных. Зато поубавила деньжат, у тех людей, бизнес которых приносит деньги на выходных
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27.11.2020 10:29 Відповісти
А какая разница.
Быдло уже само призывает устроить комендантский час и штрафовый террор вместо хоть каких потуг решения проблемы.
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27.11.2020 10:36 Відповісти
И врачи о том же ему говорили. Но он же не прислушивается к врачам, а эксперементирует на народе Украины. Как обезьяна с гранатой.
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27.11.2020 11:27 Відповісти
пусть выглянет за бугор, где уже некоторые и не "выходного дня" карантины пошли на второй месяц. и он увидит твёрдый, а не оценочный ответ уже сегодня. оценивать вероятности нужно было весной.
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27.11.2020 11:37 Відповісти
Зе-зе сказал что эффект уже есть, так что заглохни степашка))
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27.11.2020 12:35 Відповісти
 
 