Чи спрацював карантин вихідного дня - оцінять наступного тижня, - Степанов
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Ефективність запровадженого карантину вихідного дня оцінять наступного тижня. У Міністерстві охорони здоров'я очікують на зменшення динаміки захворюваності на COVID-19.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, говорити про ефективність запроваджених обмежень можна не раніше ніж через два-три тижні.
"Чи спрацювали ті обмеження, які ми запровадили, зокрема карантин вихідного дня. Ефект ми маємо отримати через два-три тижні. На який ефект ми розраховували відразу після запровадження цього карантину - зменшення динаміки захворюваності на COVID-19", - заявив Степанов.
Топ коментарі
+5 Стрелок
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+5 Super Gut
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+3 Олександр Олександрович eeaf86e2
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1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
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Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
а-а-а - это новое веяние зеленского воплощается в жизнь - тролли от власти.
сегодня уже больше 16000
вот и весь ваш карантин выходного дня
Быдло уже само призывает устроить комендантский час и штрафовый террор вместо хоть каких потуг решения проблемы.