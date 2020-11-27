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Доработанный Госбюджет-2021 поступил в Раду

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Доработанный Госбюджет-2021 поступил в Раду

Доработанный ко второму чтению проект закона о Государственном бюджете на 2021 год поступил на рассмотрение Верховной Рады. Сейчас текст документа отсутствует на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - 27 ноября получен доработанный проект, передан на рассмотрение руководству, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отметим, вчера Кабинет Министров согласовал доработанный проект Государственного бюджета на следующий год.

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В проекте Государственного бюджета на 2021 год, который передали в Раду для второго чтения, заложены 1 триллион и 92 миллиарда гривен доходов, а расходов - 1 триллион и 328 миллиардов гривен.

Также правительство сократило дефицит с 6,0% до 5,5% от валового внутреннего продукта.
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Апять прийдется Петру Алексеевичу это гомно расхлебывать, как в 2014 году после овоща, токо тут жопа еще похуже будет... Но ничего - он справится!!!
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27.11.2020 10:47 Ответить
статья на оборону пересмотрена?
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27.11.2020 10:50 Ответить
Если они уже в проекте закладывают дыру в 236В, то следующий год будет полон рекордов.
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27.11.2020 10:56 Ответить
Да что-то дефицит бюджета 236 миллиардов гривен многовато, а если учесть что выполнение у нас всегда хромает, то множить цифру нужно на 1,5. То это вообще получается Филькина грамота.
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27.11.2020 11:13 Ответить
 
 