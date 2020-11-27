Доопрацьований Держбюджет-2021 надійшов у Раду
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Доопрацьований до другого читання проєкт закону про Державний бюджет на 2021 рік надійшов на розгляд Верховної Ради. Зараз текст документа відсутній на сайті парламенту.
Останній етап проходження документа - 27 листопада отримано доопрацьований проєкт, переданий на розгляд керівництву, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначимо, вчора Кабінет Міністрів погодив доопрацьований проєкт Державного бюджету на наступний рік.
У проєкті Державного бюджету на 2021 рік, який передали в Раду для другого читання, закладені 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат - 1 трильйон та 328 мільярдів гривень.
Також уряд скоротив дефіцит з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.
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