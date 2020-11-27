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Доопрацьований Держбюджет-2021 надійшов у Раду

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Доопрацьований Держбюджет-2021 надійшов у Раду

Доопрацьований до другого читання проєкт закону про Державний бюджет на 2021 рік надійшов на розгляд Верховної Ради. Зараз текст документа відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - 27 листопада отримано доопрацьований проєкт, переданий на розгляд керівництву, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, вчора Кабінет Міністрів погодив доопрацьований проєкт Державного бюджету на наступний рік.

У проєкті Державного бюджету на 2021 рік, який передали в Раду для другого читання, закладені 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат - 1 трильйон та 328 мільярдів гривень.

Також уряд скоротив дефіцит з 6,0% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

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Автор: Анастасія Потіха
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Апять прийдется Петру Алексеевичу это гомно расхлебывать, как в 2014 году после овоща, токо тут жопа еще похуже будет... Но ничего - он справится!!!
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27.11.2020 10:47 Відповісти
статья на оборону пересмотрена?
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27.11.2020 10:50 Відповісти
Если они уже в проекте закладывают дыру в 236В, то следующий год будет полон рекордов.
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27.11.2020 10:56 Відповісти
Да что-то дефицит бюджета 236 миллиардов гривен многовато, а если учесть что выполнение у нас всегда хромает, то множить цифру нужно на 1,5. То это вообще получается Филькина грамота.
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27.11.2020 11:13 Відповісти
 
 