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"Военному комиссару", проводившему принудительные призывные кампании в оккупированном Крыму, сообщено о подозрении, - контрразведка СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым и г. Севастополь задокументировали многочисленные факты нарушения украинского и международного законодательства одним из "военных комиссаров" временно аннексированного полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе досудебного расследования следователи ГУ СБ Украины в АР Крым установили, что подозреваемый после оккупации полуострова в 2016 году занял должность "военного комиссара Республики Крым по Черноморскому и Роздольненскому районам". Он непосредственно организовывал и проводил принудительные призывные кампании крымчан на срочную военную службу в Вооруженные силы РФ. В случае отказа, фигурант запугивал "призывников", в том числе угрожая уголовной ответственностью.

Подчеркиваем, что статья 51 IV Женевской Конвенции от 12.08.1949 года о защите гражданского населения во время войны категорически запрещает государству-оккупанту принуждать гражданское население к службе в ее вооруженных силах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Продолжается досудебное расследование.

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Да пусть призывают крысчан и в сирию их, в сирию. Нам потом меньше утилизировать прийдется "Военному комиссару", проводившему принудительные призывные кампании в оккупированном Крыму, сообщено о подозрении, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 1361
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27.11.2020 11:04 Ответить
Вот работа у чуваков. И получают же, наверное, неслабо. Суки, та вы за 6 лет здесь, их тех кто каждый день ворует, нарушает и предаёт, никого посадить не управились, а с умным видом что-то у кацапов фиксируете и зарлату за это получаете, при том, что КПД от вашей работы - ноль. "Військовому комісару", який проводив примусові призовні кампанії в окупованому Криму, повідомлено про підозру, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9431
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27.11.2020 11:14 Ответить
Интересно, какая зарплата у прокуратуры АР Крым? Они наверное и премии получают за мифическую работу.
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27.11.2020 11:16 Ответить
Кто бы наших комиссаров в норму привел - в общежитиях КПИ недавно "уклонистов" искали, хотя все студенты имеют отсрочку до конца учебы.
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27.11.2020 11:23 Ответить
 
 