"Військовому комісару", який проводив примусові призовні кампанії в окупованому Криму, повідомлено про підозру, - контррозвідка СБУ

Контррозвідники та слідчі Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим та м. Севастополь задокументували численні факти порушення українського та міжнародного законодавства одним із "військових комісарів" тимчасово анексованого півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У ході досудового розслідування слідчі ГУ СБ України в АР Крим встановили, що підозрюваний після окупації півострова у 2016 році обійняв посаду "військового комісара Республіки Крим щодо Чорноморського і Роздольненського районів". Він безпосередньо організовував та проводив примусові призовні компанії кримчан на строкову військову службу до Збройних сил РФ. У випадку відмови, фігурант залякував "призовників", у тому числі погрожуючи кримінальною відповідальністю.

Наголошуємо, що стаття 51 IV Женевської Конвенції від 12.08.1949 року про захист цивільного населення під час війни категорично забороняє державі-окупанту примушувати цивільне населення до служби в її збройних силах", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми до дванадцяти років.

Триває досудове розслідування.

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