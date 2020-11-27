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МВФ (3297) Гетманцев (389)

"Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Украина к концу этого года с большой вероятностью не получит транш от Международного валютного фонда.

Об этом в интервью изданию "LB.ua" заявил нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

Парламентарий отметил, что в Украине борются за то, чтобы миссия МВФ приехала в страну.

"По крайней мере, в ближайшем будущем. К сожалению, уже понятно, что до конца этого года мы не получим транш МВФ. Это становится все очевидней. И здесь речь идет не только о деньгах. ... Если нет МВФ, к сожалению, что мы сегодня наблюдаем, то сразу сталкиваемся с очень высокими ставками, со спекулятивным капиталом, который на нас зарабатывает огромные деньги. Поэтому переговоры с Фондом продолжаются. Президент и правительство продолжают эту работу. Мы бы хотели, что бы это было быстрее", - подчеркнул Гетманцев.

Журналист отметила, что Украине в сентябре 2021 года нужно будет отдать $3 млрд долгов, и спросила, может ли Украину в таком случае ждать технический дефолт.

"Вот не надо сеять эти страхи. Никакого дефолта не будет. Просто без МВФ будет очень тяжело. У нас достаточный объем золотовалютных резервов, он беспрецедентно высокий. Мы найдем способ вернуть долги в следующем году. Даже не ставьте это под сомнение. Но нам нужно будет затянуть пояса. И это будет сложнее, чем с МВФ", - сказал Гетманцев и добавил, что не рассматривал бы сценарий без МВФ.

Также читайте: Я точно не печатал бы деньги, это повлечет катастрофические последствия в перспективе, - "слуга народа" Гетманцев

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
"Без МВФ будет очень тяжело" - ну не знаю . в сериале все получилось "Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6246
"Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3190"Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8423
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27.11.2020 11:56
+13
Нет, не дадуд "Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4892 Пора зебилам тащить золото на майдан.
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27.11.2020 11:54
+13
Зато весело, блін, по-приколу!
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27.11.2020 11:56
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любовницы зепутатов остались без новогодних подарков "Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1799
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27.11.2020 11:52 Ответить
МВФ давав нам всього лише по 2-4 млрд доларів на рік, це смішні гроші. Януковичу давали більше 10 млрд на рік. Проживемо без МВФ, це не проблема.
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27.11.2020 11:54 Ответить
МВФ - это показатель. Если МВФ не дадуд - никто не даст.

Кроме кацапов, конечно. Вы хотите у кацапов занять?
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27.11.2020 11:56 Ответить
МВФ показник, але ще є інші показники які можуть замінити МВФ. Наприклад можна розміщувати ОДВП на фондовому ринку і збирати там гроші. Можна домовлятись з урядами США, Китаю та ЄС про кредити від національних банків. Але краще за все скоротити витрати, бо постійно шукати гроші які прожирає чиновництво і мафія - це тупік! Держава потребує модернізації, збільшення ефективності праці чиновників, зменшення документальної волокіти - ми маємо зробити роботу держави дешевшою! Менше позолочених запонок у міністрів, менше елітних позашлязовиків в державних компаніях, більше порядку та економії скрізь!
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27.11.2020 12:04 Ответить
і взагалі, треба копати глибше, та кидати дальше...) Дякуємо вам, пане капітане Obvious
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27.11.2020 12:24 Ответить
Так, насправді нічого геніального немає в тому щоб робити свою роботу кожного дня якісно і це буде забезпечувати потрібний результат. А якщо Офіс Президента та РНБОУ не змогли вчасно побачити проблему в рішеннях КСУ, про які вони знали і які готувались - то це питання до кваліфікації працівників Офісу Президента та РНБОУ, потрібно всіх міняти на нормальних, а ідіотів виганяти!
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27.11.2020 13:03 Ответить
Шо ви мелете, дядьку? Сказано ж вам: не даст МВФ - никто другой за вменяемый процент не даст.
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27.11.2020 12:27 Ответить
Дають гроші і за менші відсотки ніж дає МВФ. МВФ взагалі один з найбільших крахоборів.
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27.11.2020 13:04 Ответить
Ігор-Lайно ти не тільки екперД у всіх сферах, ти і фінансовий геній. Тоді дай відповідьна на одне питання. Гроші є у декількох сторін, це МВФ, США, Європа , паРаша. При цьому зелеушльопки фактично послали МВФ нахер (похоронили минулі напрацювання по антикорупційним законам і діям). Так от питання, хто з вище наведенних фінансових кредиторів, при таких розкладах, дасть гроші і що потрібно буде зробити щоб їх отримати? Чи ти може знаєш інші фінансові структури, які захотять конченних зелених фінансувати?
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27.11.2020 12:36 Ответить
По поводу паРаши я бы небыл бы так уверен. Они сами свои ЗВР уже распродают. Уже денег даже на локальные войнушки не хватает, а это таки показатель как для тоталитарного режима коим является ракостан.
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27.11.2020 12:54 Ответить
Гроші є у КНР і тому потрібно з ними домовлятись і продавати їм Мотор-Січ.
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27.11.2020 13:05 Ответить
Так х@йло в любому випадку планує кинути пару-тройку лярдів нарколизі, а читай коломойші, на це у них грошей ще вистачить. Воно як було гебнявою міллю, так нею і залишилося, і методи у нього не змінилися. Так що чекаємо, що там наш членограй, ще здасть кацапам. Тут сценарій повториться 2013-2014 рік. Тільки одне, на мою думку, буде відрізнятися, що зелене чмо не втече, як яник, це козляра-відбивайло, і тому його просто порвуть, а воно дурник думає що воно щось верішує
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27.11.2020 14:01 Ответить
Мы и без МФВ берем в долг по тем же облигациям. Просто пока нам дает в долг МВФ можно привлекать кредиты по нормальным ставкам, инвесторы более менее спокойны что мы выплатим долг хотя бы с денег МВФ. Не будет МВФ, кредиты будут но по ставкам в 2-3 раза выше. Отдавать придется быстрее и больше чем брать новые. Зебил Гетманцев про это как бы прямо в статье говорит
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27.11.2020 12:51 Ответить
Так, інвестори дивляться на наявність кредитів від МВФ як на індикативний показник, але це не єдний індикативний показник і тому потрібно працювати з інвесторами, щоб вони бачили стабільність в українських цінних паперах і охоче купували їх під низькі відсотки.
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27.11.2020 13:06 Ответить
Например водой наконец начать торговать.
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28.11.2020 22:49 Ответить
любовник зепутата? "Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1464
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27.11.2020 11:56 Ответить
ага. Гриценка.
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27.11.2020 11:59 Ответить
брехливий любовник. Навіть у брехні "Януковичу (МВФ) давали більше $10 млрд (кредитів) на рік"
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27.11.2020 12:19 Ответить
"Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6770
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27.11.2020 11:58 Ответить
Та що ж таке... Ще півтора роки тому все було так легко!
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27.11.2020 11:53 Ответить
Теперь немного по другому. Теперь это так

"Без МВФ буде дуже важко", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4371
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27.11.2020 12:07 Ответить
Кому это нам? Слугам или их "хозяевам"? Пояса где, на талии юэика или на его шее? Тоже, согласитесь, вопрос немалозначимый. Как и его вес.
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27.11.2020 11:53 Ответить
Нет, не дадуд "Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4892 Пора зебилам тащить золото на майдан.
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27.11.2020 11:54 Ответить
Зато весело, блін, по-приколу!
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27.11.2020 11:56 Ответить
"Без МВФ будет очень тяжело" - ну не знаю . в сериале все получилось "Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6246
"Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3190"Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8423
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27.11.2020 11:56 Ответить
шо там было по сценарию? "Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4533
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27.11.2020 11:57 Ответить
В жопу МВФ отправили.
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27.11.2020 12:00 Ответить
Это, скорее, Зе их пригасил в свою... реальность... (скажем так).
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27.11.2020 12:04 Ответить
І закликали народ нести золото у скарбницю, ну там зубні коронки, сережки, обручки 🧐
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27.11.2020 12:04 Ответить
ассиметрично "Без МВФ буде дуже важко", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7574
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27.11.2020 12:06 Ответить
😏 ото ж бо
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27.11.2020 12:09 Ответить
А в реале - в жопу отправили циркачей
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27.11.2020 12:05 Ответить
Хуже уже не будет, кричали два года назад пессимисты. Будет хуже, будет, им возражали оптимисты. Оптимисты не ошиблись.
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27.11.2020 11:59 Ответить
Гетманцев назвал вмешательством в суверенитет контроль инфляции в меморандуме с МВФ
Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) требует жесткого выполнения указанного в нем уровня инфляции, что может быть расценено как вмешательство в суверенитет страны, полагает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев
https://interfax.com.ua/news/political/668771.html
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27.11.2020 11:59 Ответить
внешнее управление украиной соросятами? "Без МВФ буде дуже важко", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 662
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27.11.2020 12:03 Ответить
Скажу більше: без МВФ буде повний пізнєц.
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27.11.2020 12:01 Ответить
Ви ж у фільмі мріяли про це, чому зараз скиглите?
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27.11.2020 12:02 Ответить
Гетманцев хочет и рыбку съесть (от МВФ)... и дулю ему (МВФ) показать.
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27.11.2020 12:02 Ответить
Коли зєбіли понесуть золото, як у кіно?
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27.11.2020 12:04 Ответить
Когда Зе чемодан на Ростов паковать начнет. Не с пустыми ж руками ему ехать...
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27.11.2020 12:06 Ответить
А рост экономики на 40%, когда будет?...
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27.11.2020 12:05 Ответить
Зразу ж після зарплат по $4000)))
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27.11.2020 12:07 Ответить
Ай я яй.А хто ж це зробив Гетьманьцев?Корчить з себе дурника-блазня як його ЗЕвоша)))
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27.11.2020 12:06 Ответить
Не все ж "вітчизняним" яхти та замки купувати, пора повертати частину награбованого.
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27.11.2020 12:07 Ответить
Без Гетманцева буде краще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.11.2020 12:09 Ответить
їм то важко, бідосям буде...ледве на мальдіви наскребуцть...а вдячному виборцю жопа! і ще серіальчики дебільні на додачу
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27.11.2020 12:10 Ответить
А я повністю підтримую МВФ. Ібо нє**й перегодовувати тварин які весь бюджет розпилюють не за 12 місяців як нормальні корупціонери, а за 9-10 та ще й антикорупційне законодавство скасовують. Хай сидять без грошей і провалюють всі обіцянки населенню. Населення обізлиться, повстане на Майдан, відправить Володьку до Вітьки і обере нового керовника з шансом на більш адекватного.
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27.11.2020 12:11 Ответить
та фигня какая-то: напаскудили одни, а разгребать другим (кстати, предупреждавших баранов)
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27.11.2020 12:50 Ответить
Нажаль це нормальна ситуація.
Фігня у тому що барани після розгрібання адекватними людьми зеленого г*вна починають шукати ще гірше г*вно. А гірше ніж зелене г*вно - це Шаріков, Пальчик та особисто Медведик.
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27.11.2020 13:34 Ответить
дерьмо - оно и есть дерьмо, не смотря на сорта и разновидности
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27.11.2020 13:46 Ответить
Затягивать пояса у лохтората - это единственное, что умеет делать зеленая плесень. Впрочем все правильно - надо, чтобы зебилы кровью выхаркивали свое голосование по-приколу.
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27.11.2020 12:12 Ответить
Гетьманцеву і Ко точно важко не буде. У них грошей багато. А ЗЕвиборцям не позаздриш, отримають по повній. Бачили очі, що вибирали, тепер їжте, хоч повилазьте. ЗЕневігласи докерувались до ручки...
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27.11.2020 12:16 Ответить
"Без МВФ буде дуже важко", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3628
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27.11.2020 12:23 Ответить
Та не буде. Бєня ж сказав дефолт це добре. Зебіли радісно виконують, розвалюють усе, державність включно. А Порох попереджав ...головне не втратити державу
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27.11.2020 12:23 Ответить
с Пороха всё это и началось, теперь продолжают, только в разных сферах
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27.11.2020 12:32 Ответить
Іди чорт щєй посьорбай.
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27.11.2020 22:55 Ответить
Бреше Гетманцев, він добре знає, що все йде по плану. Оборудку якраз провернули з КС, щоб МВФ не дав кредиту, і далі рвати зв'язки з Заходом на догоду пуйлу. Економіку також нищать, щоб довести народ до Дефолту і Голоду, а потім продати країну Росії. Оце і є їхня стратегія, яку вони ретельно приховували.
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27.11.2020 12:24 Ответить
Благородные малиновые мантии, спровоцировавшие МВФ на отказ от сотрудничества, как получали свои 12 тысяч баксов зарплаты, так и будут получать. А вот простолюдинам "придеться затянуть пояса", возможно платить какие-то новые налоги.
Примерно так и работает современный феодализм.
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27.11.2020 12:24 Ответить
не будет, а уже есть некоторое время, товарищ гетьманцев. Че, не замечаешь разве?
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27.11.2020 12:25 Ответить
Затянуть бы им на шее пояса,этой Зелёной шобле,может и обошлось бы ....
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27.11.2020 12:32 Ответить
главное просто... все ж было просто, что пошло не так
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27.11.2020 12:45 Ответить
Да ,но ещё тяжелее будет когда оголодавший народ выйдет на улицы ... "Без МВФ буде дуже важко", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3218
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27.11.2020 12:54 Ответить
Да уж, тяжело... пилить нечего будет "Без МВФ буде дуже важко", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8790
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27.11.2020 13:02 Ответить
Ви вже довели народ до такого стану,що йому пофіг всякий дефолт...А ось сам Гєтманцев не пофіг...Народ дуже зацікавлений,щоб його зловити і...далі не буду,щоб не забанили...
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27.11.2020 13:10 Ответить
В фильме "Слуга народа" персонаж Зеленского Василий Голобородько говорил, что готов "послать в задницу" Международный валютный фонд.


И за это тоже зрители сериала выбрали его в презы как и за другую подобную говорильню в сериале. А теперь Слуги говорят и делают несколько иное.
Обманули своих почитателей. Они ведь выбпрали другого слугу, похожего на Галабародьку, простого небогатого парня.
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27.11.2020 13:25 Ответить
Экономическое влияние Международного валютного фонда на Украину должно прекратиться.
Об этом в прямом эфире телеканала «Украина 24» заявил нардеп из фракции «Слуга народа» Качура
Меня не устраивает, когда нам МВФ указывает, какие нужно законопроекты рассматривать в парламенте, какая должна быть политика
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27.11.2020 13:34 Ответить
до конца этого года мы не получим транш МВФ
"Без МВФ буде дуже важко", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8353
А мы?
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27.11.2020 13:46 Ответить
Гарантування вкладів державою 1млн і підніміть відсоток по дипозитам, народ засипе вас грошима
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27.11.2020 14:14 Ответить
а куди банк їх буде вкладати що б відбити ті відсотки?знову в ОВДП?
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27.11.2020 14:45 Ответить
Вас всех чиновников у власти и олигархов потрусить и хватит не только долг отдать МВФ а еще и останется. Посмотреть только декларацию Гетманцева и его мамы .
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27.11.2020 15:26 Ответить
 
 