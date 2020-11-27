"Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев

Украина к концу этого года с большой вероятностью не получит транш от Международного валютного фонда.

Об этом в интервью изданию "LB.ua" заявил нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

Парламентарий отметил, что в Украине борются за то, чтобы миссия МВФ приехала в страну.

"По крайней мере, в ближайшем будущем. К сожалению, уже понятно, что до конца этого года мы не получим транш МВФ. Это становится все очевидней. И здесь речь идет не только о деньгах. ... Если нет МВФ, к сожалению, что мы сегодня наблюдаем, то сразу сталкиваемся с очень высокими ставками, со спекулятивным капиталом, который на нас зарабатывает огромные деньги. Поэтому переговоры с Фондом продолжаются. Президент и правительство продолжают эту работу. Мы бы хотели, что бы это было быстрее", - подчеркнул Гетманцев.

Журналист отметила, что Украине в сентябре 2021 года нужно будет отдать $3 млрд долгов, и спросила, может ли Украину в таком случае ждать технический дефолт.

"Вот не надо сеять эти страхи. Никакого дефолта не будет. Просто без МВФ будет очень тяжело. У нас достаточный объем золотовалютных резервов, он беспрецедентно высокий. Мы найдем способ вернуть долги в следующем году. Даже не ставьте это под сомнение. Но нам нужно будет затянуть пояса. И это будет сложнее, чем с МВФ", - сказал Гетманцев и добавил, что не рассматривал бы сценарий без МВФ.

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