"Без МВФ буде дуже важко", - "слуга народу" Гетманцев

Україна до кінця цього року з великою ймовірністю не отримає транш від Міжнародного валютного фонду.

Про це в інтерв'ю виданню LB.ua заявив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

Парламентарій зазначив, що в Україні борються за те, щоб місія МВФ приїхала в країну.

"Принаймні, в найближчому майбутньому. На жаль, вже зрозуміло, що до кінця цього року ми не отримаємо транш МВФ. Це стає дедалі очевидніше. І тут ідеться не лише про гроші. ... Якщо немає МВФ, на жаль, що ми сьогодні спостерігаємо, то відразу стикаємося з дуже високими ставками, зі спекулятивним капіталом, який на нас заробляє величезні гроші. Тому переговори з Фондом тривають. Президент і уряд продовжують цю роботу. Ми б хотіли, що б це було швидше", - наголосив Гетманцев.

Журналістка зазначила, що Україні у вересні 2021 року треба буде віддати $3 млрд боргів, і запитала, чи може на Україну в такому разі чекати технічний дефолт.

"От не треба сіяти ці страхи. Ніякого дефолту не буде. Просто без МВФ буде дуже важко. У нас достатній обсяг золотовалютних резервів, він безпрецедентно високий. Ми знайдемо спосіб повернути борги наступного року. Навіть не ставте це під сумнів. Але нам потрібно буде затягнути паски. І це буде складніше, ніж з МВФ", - сказав Гетманцев і додав, що не розглядав би сценарій без МВФ.

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