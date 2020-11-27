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МВФ (1343) Гетманцев (431)

"Без МВФ буде дуже важко", - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Україна до кінця цього року з великою ймовірністю не отримає транш від Міжнародного валютного фонду.

Про це в інтерв'ю виданню LB.ua заявив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

Парламентарій зазначив, що в Україні борються за те, щоб місія МВФ приїхала в країну.

"Принаймні, в найближчому майбутньому. На жаль, вже зрозуміло, що до кінця цього року ми не отримаємо транш МВФ. Це стає дедалі очевидніше. І тут ідеться не лише про гроші. ... Якщо немає МВФ, на жаль, що ми сьогодні спостерігаємо, то відразу стикаємося з дуже високими ставками, зі спекулятивним капіталом, який на нас заробляє величезні гроші. Тому переговори з Фондом тривають. Президент і уряд продовжують цю роботу. Ми б хотіли, що б це було швидше", - наголосив Гетманцев.

Журналістка зазначила, що Україні у вересні 2021 року треба буде віддати $3 млрд боргів, і запитала, чи може на Україну в такому разі чекати технічний дефолт.

"От не треба сіяти ці страхи. Ніякого дефолту не буде. Просто без МВФ буде дуже важко. У нас достатній обсяг золотовалютних резервів, він безпрецедентно високий. Ми знайдемо спосіб повернути борги наступного року. Навіть не ставте це під сумнів. Але нам потрібно буде затягнути паски. І це буде складніше, ніж з МВФ", - сказав Гетманцев і додав, що не розглядав би сценарій без МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я точно не друкував би гроші, це спричинить катастрофічні наслідки в перспективі, - "слуга народу" Гетманцев

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
"Без МВФ будет очень тяжело" - ну не знаю . в сериале все получилось "Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6246
"Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3190"Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8423
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27.11.2020 11:56
+13
Нет, не дадуд "Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4892 Пора зебилам тащить золото на майдан.
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27.11.2020 11:54
+13
Зато весело, блін, по-приколу!
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27.11.2020 11:56
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любовницы зепутатов остались без новогодних подарков "Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1799
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27.11.2020 11:52 Відповісти
МВФ давав нам всього лише по 2-4 млрд доларів на рік, це смішні гроші. Януковичу давали більше 10 млрд на рік. Проживемо без МВФ, це не проблема.
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27.11.2020 11:54 Відповісти
МВФ - это показатель. Если МВФ не дадуд - никто не даст.

Кроме кацапов, конечно. Вы хотите у кацапов занять?
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27.11.2020 11:56 Відповісти
МВФ показник, але ще є інші показники які можуть замінити МВФ. Наприклад можна розміщувати ОДВП на фондовому ринку і збирати там гроші. Можна домовлятись з урядами США, Китаю та ЄС про кредити від національних банків. Але краще за все скоротити витрати, бо постійно шукати гроші які прожирає чиновництво і мафія - це тупік! Держава потребує модернізації, збільшення ефективності праці чиновників, зменшення документальної волокіти - ми маємо зробити роботу держави дешевшою! Менше позолочених запонок у міністрів, менше елітних позашлязовиків в державних компаніях, більше порядку та економії скрізь!
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27.11.2020 12:04 Відповісти
і взагалі, треба копати глибше, та кидати дальше...) Дякуємо вам, пане капітане Obvious
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27.11.2020 12:24 Відповісти
Так, насправді нічого геніального немає в тому щоб робити свою роботу кожного дня якісно і це буде забезпечувати потрібний результат. А якщо Офіс Президента та РНБОУ не змогли вчасно побачити проблему в рішеннях КСУ, про які вони знали і які готувались - то це питання до кваліфікації працівників Офісу Президента та РНБОУ, потрібно всіх міняти на нормальних, а ідіотів виганяти!
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27.11.2020 13:03 Відповісти
Шо ви мелете, дядьку? Сказано ж вам: не даст МВФ - никто другой за вменяемый процент не даст.
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27.11.2020 12:27 Відповісти
Дають гроші і за менші відсотки ніж дає МВФ. МВФ взагалі один з найбільших крахоборів.
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27.11.2020 13:04 Відповісти
Ігор-Lайно ти не тільки екперД у всіх сферах, ти і фінансовий геній. Тоді дай відповідьна на одне питання. Гроші є у декількох сторін, це МВФ, США, Європа , паРаша. При цьому зелеушльопки фактично послали МВФ нахер (похоронили минулі напрацювання по антикорупційним законам і діям). Так от питання, хто з вище наведенних фінансових кредиторів, при таких розкладах, дасть гроші і що потрібно буде зробити щоб їх отримати? Чи ти може знаєш інші фінансові структури, які захотять конченних зелених фінансувати?
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27.11.2020 12:36 Відповісти
По поводу паРаши я бы небыл бы так уверен. Они сами свои ЗВР уже распродают. Уже денег даже на локальные войнушки не хватает, а это таки показатель как для тоталитарного режима коим является ракостан.
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27.11.2020 12:54 Відповісти
Гроші є у КНР і тому потрібно з ними домовлятись і продавати їм Мотор-Січ.
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27.11.2020 13:05 Відповісти
Так х@йло в любому випадку планує кинути пару-тройку лярдів нарколизі, а читай коломойші, на це у них грошей ще вистачить. Воно як було гебнявою міллю, так нею і залишилося, і методи у нього не змінилися. Так що чекаємо, що там наш членограй, ще здасть кацапам. Тут сценарій повториться 2013-2014 рік. Тільки одне, на мою думку, буде відрізнятися, що зелене чмо не втече, як яник, це козляра-відбивайло, і тому його просто порвуть, а воно дурник думає що воно щось верішує
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27.11.2020 14:01 Відповісти
Мы и без МФВ берем в долг по тем же облигациям. Просто пока нам дает в долг МВФ можно привлекать кредиты по нормальным ставкам, инвесторы более менее спокойны что мы выплатим долг хотя бы с денег МВФ. Не будет МВФ, кредиты будут но по ставкам в 2-3 раза выше. Отдавать придется быстрее и больше чем брать новые. Зебил Гетманцев про это как бы прямо в статье говорит
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27.11.2020 12:51 Відповісти
Так, інвестори дивляться на наявність кредитів від МВФ як на індикативний показник, але це не єдний індикативний показник і тому потрібно працювати з інвесторами, щоб вони бачили стабільність в українських цінних паперах і охоче купували їх під низькі відсотки.
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27.11.2020 13:06 Відповісти
Например водой наконец начать торговать.
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28.11.2020 22:49 Відповісти
любовник зепутата? "Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1464
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27.11.2020 11:56 Відповісти
ага. Гриценка.
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27.11.2020 11:59 Відповісти
брехливий любовник. Навіть у брехні "Януковичу (МВФ) давали більше $10 млрд (кредитів) на рік"
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27.11.2020 12:19 Відповісти
"Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6770
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27.11.2020 11:58 Відповісти
Та що ж таке... Ще півтора роки тому все було так легко!
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27.11.2020 11:53 Відповісти
Теперь немного по другому. Теперь это так

"Без МВФ буде дуже важко", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4371
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27.11.2020 12:07 Відповісти
Кому это нам? Слугам или их "хозяевам"? Пояса где, на талии юэика или на его шее? Тоже, согласитесь, вопрос немалозначимый. Как и его вес.
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27.11.2020 11:53 Відповісти
Нет, не дадуд "Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4892 Пора зебилам тащить золото на майдан.
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27.11.2020 11:54 Відповісти
Зато весело, блін, по-приколу!
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27.11.2020 11:56 Відповісти
"Без МВФ будет очень тяжело" - ну не знаю . в сериале все получилось "Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6246
"Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3190"Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8423
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27.11.2020 11:56 Відповісти
шо там было по сценарию? "Без МВФ будет очень тяжело", - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 4533
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27.11.2020 11:57 Відповісти
В жопу МВФ отправили.
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27.11.2020 12:00 Відповісти
Это, скорее, Зе их пригасил в свою... реальность... (скажем так).
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27.11.2020 12:04 Відповісти
І закликали народ нести золото у скарбницю, ну там зубні коронки, сережки, обручки 🧐
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27.11.2020 12:04 Відповісти
ассиметрично "Без МВФ буде дуже важко", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 7574
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27.11.2020 12:06 Відповісти
😏 ото ж бо
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27.11.2020 12:09 Відповісти
А в реале - в жопу отправили циркачей
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27.11.2020 12:05 Відповісти
Хуже уже не будет, кричали два года назад пессимисты. Будет хуже, будет, им возражали оптимисты. Оптимисты не ошиблись.
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27.11.2020 11:59 Відповісти
Гетманцев назвал вмешательством в суверенитет контроль инфляции в меморандуме с МВФ
Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) требует жесткого выполнения указанного в нем уровня инфляции, что может быть расценено как вмешательство в суверенитет страны, полагает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев
https://interfax.com.ua/news/political/668771.html
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27.11.2020 11:59 Відповісти
внешнее управление украиной соросятами? "Без МВФ буде дуже важко", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 662
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27.11.2020 12:03 Відповісти
Скажу більше: без МВФ буде повний пізнєц.
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27.11.2020 12:01 Відповісти
Ви ж у фільмі мріяли про це, чому зараз скиглите?
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27.11.2020 12:02 Відповісти
Гетманцев хочет и рыбку съесть (от МВФ)... и дулю ему (МВФ) показать.
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27.11.2020 12:02 Відповісти
Коли зєбіли понесуть золото, як у кіно?
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27.11.2020 12:04 Відповісти
Когда Зе чемодан на Ростов паковать начнет. Не с пустыми ж руками ему ехать...
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27.11.2020 12:06 Відповісти
А рост экономики на 40%, когда будет?...
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27.11.2020 12:05 Відповісти
Зразу ж після зарплат по $4000)))
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27.11.2020 12:07 Відповісти
Ай я яй.А хто ж це зробив Гетьманьцев?Корчить з себе дурника-блазня як його ЗЕвоша)))
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27.11.2020 12:06 Відповісти
Не все ж "вітчизняним" яхти та замки купувати, пора повертати частину награбованого.
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27.11.2020 12:07 Відповісти
Без Гетманцева буде краще!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.11.2020 12:09 Відповісти
їм то важко, бідосям буде...ледве на мальдіви наскребуцть...а вдячному виборцю жопа! і ще серіальчики дебільні на додачу
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27.11.2020 12:10 Відповісти
А я повністю підтримую МВФ. Ібо нє**й перегодовувати тварин які весь бюджет розпилюють не за 12 місяців як нормальні корупціонери, а за 9-10 та ще й антикорупційне законодавство скасовують. Хай сидять без грошей і провалюють всі обіцянки населенню. Населення обізлиться, повстане на Майдан, відправить Володьку до Вітьки і обере нового керовника з шансом на більш адекватного.
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27.11.2020 12:11 Відповісти
та фигня какая-то: напаскудили одни, а разгребать другим (кстати, предупреждавших баранов)
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27.11.2020 12:50 Відповісти
Нажаль це нормальна ситуація.
Фігня у тому що барани після розгрібання адекватними людьми зеленого г*вна починають шукати ще гірше г*вно. А гірше ніж зелене г*вно - це Шаріков, Пальчик та особисто Медведик.
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27.11.2020 13:34 Відповісти
дерьмо - оно и есть дерьмо, не смотря на сорта и разновидности
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27.11.2020 13:46 Відповісти
Затягивать пояса у лохтората - это единственное, что умеет делать зеленая плесень. Впрочем все правильно - надо, чтобы зебилы кровью выхаркивали свое голосование по-приколу.
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27.11.2020 12:12 Відповісти
Гетьманцеву і Ко точно важко не буде. У них грошей багато. А ЗЕвиборцям не позаздриш, отримають по повній. Бачили очі, що вибирали, тепер їжте, хоч повилазьте. ЗЕневігласи докерувались до ручки...
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27.11.2020 12:16 Відповісти
"Без МВФ буде дуже важко", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3628
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27.11.2020 12:23 Відповісти
Та не буде. Бєня ж сказав дефолт це добре. Зебіли радісно виконують, розвалюють усе, державність включно. А Порох попереджав ...головне не втратити державу
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27.11.2020 12:23 Відповісти
с Пороха всё это и началось, теперь продолжают, только в разных сферах
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27.11.2020 12:32 Відповісти
Іди чорт щєй посьорбай.
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27.11.2020 22:55 Відповісти
Бреше Гетманцев, він добре знає, що все йде по плану. Оборудку якраз провернули з КС, щоб МВФ не дав кредиту, і далі рвати зв'язки з Заходом на догоду пуйлу. Економіку також нищать, щоб довести народ до Дефолту і Голоду, а потім продати країну Росії. Оце і є їхня стратегія, яку вони ретельно приховували.
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27.11.2020 12:24 Відповісти
Благородные малиновые мантии, спровоцировавшие МВФ на отказ от сотрудничества, как получали свои 12 тысяч баксов зарплаты, так и будут получать. А вот простолюдинам "придеться затянуть пояса", возможно платить какие-то новые налоги.
Примерно так и работает современный феодализм.
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27.11.2020 12:24 Відповісти
не будет, а уже есть некоторое время, товарищ гетьманцев. Че, не замечаешь разве?
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27.11.2020 12:25 Відповісти
Затянуть бы им на шее пояса,этой Зелёной шобле,может и обошлось бы ....
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27.11.2020 12:32 Відповісти
главное просто... все ж было просто, что пошло не так
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27.11.2020 12:45 Відповісти
Да ,но ещё тяжелее будет когда оголодавший народ выйдет на улицы ... "Без МВФ буде дуже важко", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 3218
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27.11.2020 12:54 Відповісти
Да уж, тяжело... пилить нечего будет "Без МВФ буде дуже важко", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8790
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27.11.2020 13:02 Відповісти
Ви вже довели народ до такого стану,що йому пофіг всякий дефолт...А ось сам Гєтманцев не пофіг...Народ дуже зацікавлений,щоб його зловити і...далі не буду,щоб не забанили...
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27.11.2020 13:10 Відповісти
В фильме "Слуга народа" персонаж Зеленского Василий Голобородько говорил, что готов "послать в задницу" Международный валютный фонд.


И за это тоже зрители сериала выбрали его в презы как и за другую подобную говорильню в сериале. А теперь Слуги говорят и делают несколько иное.
Обманули своих почитателей. Они ведь выбпрали другого слугу, похожего на Галабародьку, простого небогатого парня.
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27.11.2020 13:25 Відповісти
Экономическое влияние Международного валютного фонда на Украину должно прекратиться.
Об этом в прямом эфире телеканала «Украина 24» заявил нардеп из фракции «Слуга народа» Качура
Меня не устраивает, когда нам МВФ указывает, какие нужно законопроекты рассматривать в парламенте, какая должна быть политика
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27.11.2020 13:34 Відповісти
до конца этого года мы не получим транш МВФ
"Без МВФ буде дуже важко", - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8353
А мы?
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27.11.2020 13:46 Відповісти
Гарантування вкладів державою 1млн і підніміть відсоток по дипозитам, народ засипе вас грошима
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27.11.2020 14:14 Відповісти
а куди банк їх буде вкладати що б відбити ті відсотки?знову в ОВДП?
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27.11.2020 14:45 Відповісти
Вас всех чиновников у власти и олигархов потрусить и хватит не только долг отдать МВФ а еще и останется. Посмотреть только декларацию Гетманцева и его мамы .
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27.11.2020 15:26 Відповісти
 
 