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Новости Происшествия
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минирование (1409) Одесса (7384) школа (2888)

Правоохранители ищут взрывчатку в 10 школах Одессы, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители ищут взрывчатку в 10 школах Одессы, - полиция

В полицию Одессы поступило сообщение о минировании 10 школ города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Информация об этом поступила на электронный адрес полиции сегодня утром.

На объекты выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы Приморского, Хмельницкого и Портофранковского отдела и отделений полиции, а также спасатели.

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Карантинні розваги дітлахів !!!)))
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27.11.2020 12:21 Ответить
жаль, не подтверждается(((
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27.11.2020 12:50 Ответить
"У себе я валюти не знайшов" - сказав митник..."прийдеться пошукати у вас"...
(М.Жванецький.)
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27.11.2020 12:53 Ответить
детишки хотят каникул
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27.11.2020 13:44 Ответить
 
 