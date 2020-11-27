Правоохранители ищут взрывчатку в 10 школах Одессы, - полиция

В полицию Одессы поступило сообщение о минировании 10 школ города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Информация об этом поступила на электронный адрес полиции сегодня утром.

На объекты выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы Приморского, Хмельницкого и Портофранковского отдела и отделений полиции, а также спасатели.

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