Правоохоронці шукають вибухівку у 10 школах Одеси, - поліція
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До поліції Одеси надійшло повідомлення про мінування 10 шкіл міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.
Інформація про це надійшла на електронну адресу поліції сьогодні вранці.
На об’єкти виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи Приморського, Хмельницького та Портофранківського відділу та відділеннь поліції, а також рятувальники.
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(М.Жванецький.)