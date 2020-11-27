УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16364 відвідувача онлайн
Новини Події
824 4
мінування (1159) Одеса (4020) школа (1833)

Правоохоронці шукають вибухівку у 10 школах Одеси, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці шукають вибухівку у 10 школах Одеси, - поліція

До поліції Одеси надійшло повідомлення про мінування 10 шкіл міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Інформація про це надійшла на електронну адресу поліції сьогодні вранці.

На об’єкти виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи Приморського, Хмельницького та Портофранківського відділу та відділеннь поліції, а також рятувальники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подумали, що вибухівка: дівчина повернула подарований колишнім хлопцем телефон, примотавши його скотчем до автомобіля в центрі Києва. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Карантинні розваги дітлахів !!!)))
показати весь коментар
27.11.2020 12:21 Відповісти
жаль, не подтверждается(((
показати весь коментар
27.11.2020 12:50 Відповісти
"У себе я валюти не знайшов" - сказав митник..."прийдеться пошукати у вас"...
(М.Жванецький.)
показати весь коментар
27.11.2020 12:53 Відповісти
детишки хотят каникул
показати весь коментар
27.11.2020 13:44 Відповісти
 
 