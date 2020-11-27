Правоохоронці шукають вибухівку у 10 школах Одеси, - поліція

До поліції Одеси надійшло повідомлення про мінування 10 шкіл міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Інформація про це надійшла на електронну адресу поліції сьогодні вранці.

На об’єкти виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи Приморського, Хмельницького та Портофранківського відділу та відділеннь поліції, а також рятувальники.

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