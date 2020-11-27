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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты устанавливают на Донбассе новые минные заграждения с использованием запрещенных противопехотных мин производства РФ, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты устанавливают на Донбассе новые минные заграждения с использованием запрещенных противопехотных мин производства РФ, - разведка

Командование оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях использует "режим тишины" для совершенствования инженерного оборудования передовых позиций соединений и частей 1 и 2 АК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Согласно данным украинской разведки, наемники РФ устанавливают новые минные заграждения с использованием противопехотных мин российского производства, которые запрещены международными договорами.

При этом, как отметили в ГУР, российские оккупанты осуществляют минирование без составления карт минных полей, что приводит к увеличению потерь их личного состава и гибели и травмирования гражданского населения.

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Напомним, ранее сообщалось, что на территорию Украины вторглись 2 колонны российского "гумконвоя" в составе 14 грузовиков.
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Топ комментарии
+9
зеля, хватит наживаться на войне
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27.11.2020 13:26
+6
Надо отвести войска чтобы не подорваться.
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27.11.2020 13:30
+3
Отправьте туда Сивоху, Фокина с Кравчуком, нехай походят по полям, совместят приятное с полезным...
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27.11.2020 13:52
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зеля, хватит наживаться на войне
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27.11.2020 13:26 Ответить
Надо отвести войска чтобы не подорваться.
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27.11.2020 13:30 Ответить
Согласен в этой ситуации с кремлёвской нечистью - вся линия соприкосновения должна быть заминирована. С нашей стороны надо соорудить зеркальные минные поля... И без всяких переходов...
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27.11.2020 13:51 Ответить
Отправьте туда Сивоху, Фокина с Кравчуком, нехай походят по полям, совместят приятное с полезным...
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27.11.2020 13:52 Ответить
Потом разминированием будут заниматься бывшие боевики ЛДНР. Другой работы для них не будет, и права выезда за территорию ОРДЛО тоже.
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27.11.2020 14:05 Ответить
Вот это новость! А я был в полной уверенности, что они там цветочки садят. Мля, и шо теперь делать? Может в ОБСЕ пожаловаться? Ну, или там Макрону с Меркель поплакаться ...
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27.11.2020 14:20 Ответить
Мини на Донбасі це надовго. Остання міна в селі після 1943 року підірвалась в 1958 році і забрала життя трьох дітей. Уявіть скільке років ці нові міни будуть полювати на свою здобич.
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27.11.2020 14:26 Ответить
Що ви пишите? Навіщо брехати? "Ви подивіться в очі ху@лу, там мир.", Тільки в яке очко дивився Зеля і чи то очі?
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27.11.2020 14:34 Ответить
Гумконвои пропускаете, так не нойте)
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27.11.2020 14:42 Ответить
Эх, если-бы Байрактаром по этому гумконвою с минами - такой-бы праздничный фейерверк был.
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27.11.2020 15:40 Ответить
 
 