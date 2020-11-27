Фейк о "турецком Крыме" опроверг посол Украины в Турции Сибига
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Российские СМИ снова отличились громким фейком. Ряд российских изданий написали о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы заявил, что Крым принадлежит Турецкой Республике.
Эту неправдивую информацию опроверг посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига в эфире программы "На самом деле: Крым" на телеканале "Дом", передает Цензор.НЕТ.
"Гибридная информационная война ведётся по всему миру, это чувствуем и мы в Турции. Поэтому эти все фейковые вбросы иначе как провокацией не назову. А теперь к объективной реальности: Турция – наш стратегический партнёр. Это партнёрство я называю стратегическим партнёрством в действии. Партнёр, который чётко, неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Точка. И тут больше нечего комментировать", – отметил посол.
Он напомнил, что Турция не признаёт временную оккупацию Крыма и запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.
"Турция – это страна, которая не признала выборы на оккупированных территориях. Турция – это страна, которая действенно запретила морское сообщение с закрытыми портами оккупированного Крыма. Турция – это страна, которая на всех международных площадках поддерживает украинские инициативы относительно крымского вопроса или ситуации на востоке Украины", – добавил Сибига.
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До речі, те ж саме стосується й України. Повернемо Крим - доведеться його годувати і якось справлятися з додатковими мільйонами антиукраїнськи налаштованих громадян. Але нам то відступати нікуди - Крим це Україна, а от у турків є вибір.
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