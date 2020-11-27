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Фейк о "турецком Крыме" опроверг посол Украины в Турции Сибига

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Российские СМИ снова отличились громким фейком. Ряд российских изданий написали о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы заявил, что Крым принадлежит Турецкой Республике.

Эту неправдивую информацию опроверг посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига в эфире программы "На самом деле: Крым" на телеканале "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Гибридная информационная война ведётся по всему миру, это чувствуем и мы в Турции. Поэтому эти все фейковые вбросы иначе как провокацией не назову. А теперь к объективной реальности: Турция – наш стратегический партнёр. Это партнёрство я называю стратегическим партнёрством в действии. Партнёр, который чётко, неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Точка. И тут больше нечего комментировать", – отметил посол.

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Он напомнил, что Турция не признаёт временную оккупацию Крыма и запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

"Турция – это страна, которая не признала выборы на оккупированных территориях. Турция – это страна, которая действенно запретила морское сообщение с закрытыми портами оккупированного Крыма. Турция – это страна, которая на всех международных площадках поддерживает украинские инициативы относительно крымского вопроса или ситуации на востоке Украины", – добавил Сибига.
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Топ комментарии
+10
Кацапня опять сбрехала, какая неожиданность.
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27.11.2020 13:31
+6
Для чого туркам Крим? Там від сили двісті тисяч дружніх до Туреччини татар, і не менше ніж півтора мільйона відбірних російських ватників (сім'ї всяких служак із армії, КДБ-ФСБ, мусарні). Населення мало того що не дружнє до Туреччини, не мусульманське, та ще й дуже несамостійне, патерналістське, звикле до опіки і державного контролю. Такий регіон банально не зможе себе прогодувати і турецьким платникам податків доведеться тягнути його на власних шиях.
До речі, те ж саме стосується й України. Повернемо Крим - доведеться його годувати і якось справлятися з додатковими мільйонами антиукраїнськи налаштованих громадян. Але нам то відступати нікуди - Крим це Україна, а от у турків є вибір.
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27.11.2020 13:42
+6
Фейк про "турецький Крим" спростував посол України в Туреччині Сибіга - Цензор.НЕТ 4886
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27.11.2020 14:36
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Кацапня опять сбрехала, какая неожиданность.
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27.11.2020 13:31 Ответить
Крым до турков имеет определенное отношение, до кацапов отношение, как белорусь до гитлеровской германии... крым - татарская земля, 95% татар проживает в Турции... - вывод очевиден.
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27.11.2020 14:27 Ответить
Для чого туркам Крим? Там від сили двісті тисяч дружніх до Туреччини татар, і не менше ніж півтора мільйона відбірних російських ватників (сім'ї всяких служак із армії, КДБ-ФСБ, мусарні). Населення мало того що не дружнє до Туреччини, не мусульманське, та ще й дуже несамостійне, патерналістське, звикле до опіки і державного контролю. Такий регіон банально не зможе себе прогодувати і турецьким платникам податків доведеться тягнути його на власних шиях.
До речі, те ж саме стосується й України. Повернемо Крим - доведеться його годувати і якось справлятися з додатковими мільйонами антиукраїнськи налаштованих громадян. Але нам то відступати нікуди - Крим це Україна, а от у турків є вибір.
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27.11.2020 13:42 Ответить
Да ты что відступати нікуди!? Мест ещё полно.
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27.11.2020 13:46 Ответить
Туркам крым не нужен
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27.11.2020 13:53 Ответить
А навіщо годувати? Поперше ввести тимчасовий вид на проживання, а якщо за три роки той, хто його має не зможе довести спроможність на самозабезпечення - депортувати до історичної батьківщини. Хай там жебракує.
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27.11.2020 14:00 Ответить
Зачем Турции Крым?Турецкое побережье Черного моря практически находится в первозданном виде,тысячи км.береговой линии абсолютно пустых и никто не собирается там что то делать ибо это невыгодно,а то еще Крым....Посиоянно конфликтная и спорная территория.У Турции там своих таких крымов завались и причем без всяких спороов
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27.11.2020 13:50 Ответить
****** смотрите Гугл.Турецкое побережье Черного моря до сих пор такое же каким его видели аргонавты когда плыли за Золотым Руном.
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27.11.2020 13:52 Ответить
А Крым кацапы за 7 лет успели уже так засрать, что аргонавты побрезговали бы причаливать.
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27.11.2020 14:03 Ответить
Черноморское побережье Турции очень чистое.Правда неухоженное в плане инфраструктуры Но для дикого отдыха самый шик.Горы,море, лагуны,огромные пустые пляжи.На километры не души.Правда нужно с собой брать воду и еду.Там вообще никто не живет Романтика...там даже телефон не работает и нет интернета ессно.Отдых души и тела наедине с природой.Правда без машины там никак .Зато какой незабываемый отдых.Все эти вылизанные курорты и рядом не стоят
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27.11.2020 14:12 Ответить
Кстати желающим-прекрасный дикий отдых летом на пустынных пляжах Черного моря.Побудете там и поймете почему Турции не нужен Крым
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27.11.2020 13:56 Ответить
Тю, Крым - турецкий... Каацапы , у вас у самих забот - полный рот... Вон, буряты на своем хурале провозгласили о самостоятельности, . ко всему чать Сибири и ДВК - чисто китайские исторические территории, к кордону которых , китайцы, в одностороннем поряке, подвели 2-х метровой толщины бетонные хайвэи дЛя тяжелой военной техники... Уже разместили там и свои ударные баллистические ракеты, зашевелись тока восток в нарапсее... Дайошь паритетные взаимоотношения между анклавов конгломерата!!! ЖИЕ ТАукитай!!!
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27.11.2020 14:08 Ответить
Если даже допустить такую фантастическую версию, что Крым перешел под юрисдикцию Турции, то все равно это было бы лучше, чем под московией. Турки сделали бы из Крыма туристическую жемчужину, а не засрали его, как рашисты. А уж милитаризации Крыма наверняка не было бы.
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27.11.2020 14:12 Ответить
Ничего бы там турки не делали,у них своей там земли полно и они ничего нн делают Невыгодно банально.Лучше вкладывать в Средиземноморское побережье
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27.11.2020 14:15 Ответить
Дело не в выгоде, просто нет надобности. Пока во всяком случае.
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27.11.2020 15:05 Ответить
Это только допущение. Козе понятно, что этому не бывать. Крым уже однажды возродила Украина из практически пустыни, наверное, придется этот путь пройти сызнова, когда кацапье сгинет или свалит с полуострова.
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27.11.2020 14:27 Ответить
https://youtu.be/jp_2tJmpiS8
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27.11.2020 14:13 Ответить
Твоє лице - коли ти збрехав і тебе впіймали на ції брехні .. Фейк про "турецький Крим" спростував посол України в Туреччині Сибіга - Цензор.НЕТ 9876 .

Фейк про "турецький Крим" спростував посол України в Туреччині Сибіга - Цензор.НЕТ 9752.
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27.11.2020 14:32 Ответить
Фейк про "турецький Крим" спростував посол України в Туреччині Сибіга - Цензор.НЕТ 4886
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27.11.2020 14:36 Ответить
Фейк про "турецький Крим" спростував посол України в Туреччині Сибіга - Цензор.НЕТ 4429 Эрдогану проще забрать из Крыма всех татар и разместить их в Турции. Земли там свободной немеряно как по побережью Черного, так и Средиземного. Кроме Востока Турция вся в окружении морей, при этом условия куда лучше, чем солончаковый Крым. Нафига туркам этот кусок полуострова с ватным головняком.
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27.11.2020 15:04 Ответить
Крым турецкий, Львов польский, московиты закончат плодить фейки только когда Москва станет китайской
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27.11.2020 16:54 Ответить
 
 