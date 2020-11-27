Фейк про "турецький Крим" спростував посол України в Туреччині Сибіга

Російські ЗМІ знову відзначилися гучним фейком. Кілька російських видань написали про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нібито заявив, що Крим належить Турецькій Республіці.

Цю неправдиву інформацію спростував посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга в ефірі програми "Насправді: Крим" на телеканалі "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Гібридна інформаційна війна ведеться в усьому світі, це відчуваємо і ми в Туреччині. Тому ці всі фейкові вкиди інакше як провокацією не назву. А тепер до об'єктивної реальності: Туреччина – наш стратегічний партнер. Це партнерство я називають стратегічним партнерством у дії. Партнер, який чітко, незмінно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Крапка. І тут більше нічого коментувати", – зазначив посол.

Він нагадав, що Туреччина не визнає тимчасову окупацію Криму і заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

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"Туреччина – це країна, яка не визнала вибори на окупованих територіях. Туреччина – це країна, яка дієво заборонила морське сполучення з закритими портами окупованого Криму. Туреччина – це країна, яка на всіх міжнародних майданчиках підтримує українські ініціативи щодо кримського питання або ситуації на сході України", – додав Сибіга.