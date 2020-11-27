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Фейк про "турецький Крим" спростував посол України в Туреччині Сибіга

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Російські ЗМІ знову відзначилися гучним фейком. Кілька російських видань написали про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нібито заявив, що Крим належить Турецькій Республіці.

Цю неправдиву інформацію спростував посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга в ефірі програми "Насправді: Крим" на телеканалі "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Гібридна інформаційна війна ведеться в усьому світі, це відчуваємо і ми в Туреччині. Тому ці всі фейкові вкиди інакше як провокацією не назву. А тепер до об'єктивної реальності: Туреччина – наш стратегічний партнер. Це партнерство я називають стратегічним партнерством у дії. Партнер, який чітко, незмінно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Крапка. І тут більше нічого коментувати", – зазначив посол.

Він нагадав, що Туреччина не визнає тимчасову окупацію Криму і заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

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"Туреччина – це країна, яка не визнала вибори на окупованих територіях. Туреччина – це країна, яка дієво заборонила морське сполучення з закритими портами окупованого Криму. Туреччина – це країна, яка на всіх міжнародних майданчиках підтримує українські ініціативи щодо кримського питання або ситуації на сході України", – додав Сибіга.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Кацапня опять сбрехала, какая неожиданность.
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27.11.2020 13:31
+6
Для чого туркам Крим? Там від сили двісті тисяч дружніх до Туреччини татар, і не менше ніж півтора мільйона відбірних російських ватників (сім'ї всяких служак із армії, КДБ-ФСБ, мусарні). Населення мало того що не дружнє до Туреччини, не мусульманське, та ще й дуже несамостійне, патерналістське, звикле до опіки і державного контролю. Такий регіон банально не зможе себе прогодувати і турецьким платникам податків доведеться тягнути його на власних шиях.
До речі, те ж саме стосується й України. Повернемо Крим - доведеться його годувати і якось справлятися з додатковими мільйонами антиукраїнськи налаштованих громадян. Але нам то відступати нікуди - Крим це Україна, а от у турків є вибір.
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27.11.2020 13:42
+6
Фейк про "турецький Крим" спростував посол України в Туреччині Сибіга - Цензор.НЕТ 4886
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27.11.2020 14:36
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Кацапня опять сбрехала, какая неожиданность.
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27.11.2020 13:31 Відповісти
Крым до турков имеет определенное отношение, до кацапов отношение, как белорусь до гитлеровской германии... крым - татарская земля, 95% татар проживает в Турции... - вывод очевиден.
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27.11.2020 14:27 Відповісти
Для чого туркам Крим? Там від сили двісті тисяч дружніх до Туреччини татар, і не менше ніж півтора мільйона відбірних російських ватників (сім'ї всяких служак із армії, КДБ-ФСБ, мусарні). Населення мало того що не дружнє до Туреччини, не мусульманське, та ще й дуже несамостійне, патерналістське, звикле до опіки і державного контролю. Такий регіон банально не зможе себе прогодувати і турецьким платникам податків доведеться тягнути його на власних шиях.
До речі, те ж саме стосується й України. Повернемо Крим - доведеться його годувати і якось справлятися з додатковими мільйонами антиукраїнськи налаштованих громадян. Але нам то відступати нікуди - Крим це Україна, а от у турків є вибір.
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27.11.2020 13:42 Відповісти
Да ты что відступати нікуди!? Мест ещё полно.
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27.11.2020 13:46 Відповісти
Туркам крым не нужен
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27.11.2020 13:53 Відповісти
А навіщо годувати? Поперше ввести тимчасовий вид на проживання, а якщо за три роки той, хто його має не зможе довести спроможність на самозабезпечення - депортувати до історичної батьківщини. Хай там жебракує.
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27.11.2020 14:00 Відповісти
Зачем Турции Крым?Турецкое побережье Черного моря практически находится в первозданном виде,тысячи км.береговой линии абсолютно пустых и никто не собирается там что то делать ибо это невыгодно,а то еще Крым....Посиоянно конфликтная и спорная территория.У Турции там своих таких крымов завались и причем без всяких спороов
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27.11.2020 13:50 Відповісти
****** смотрите Гугл.Турецкое побережье Черного моря до сих пор такое же каким его видели аргонавты когда плыли за Золотым Руном.
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27.11.2020 13:52 Відповісти
А Крым кацапы за 7 лет успели уже так засрать, что аргонавты побрезговали бы причаливать.
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27.11.2020 14:03 Відповісти
Черноморское побережье Турции очень чистое.Правда неухоженное в плане инфраструктуры Но для дикого отдыха самый шик.Горы,море, лагуны,огромные пустые пляжи.На километры не души.Правда нужно с собой брать воду и еду.Там вообще никто не живет Романтика...там даже телефон не работает и нет интернета ессно.Отдых души и тела наедине с природой.Правда без машины там никак .Зато какой незабываемый отдых.Все эти вылизанные курорты и рядом не стоят
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27.11.2020 14:12 Відповісти
Кстати желающим-прекрасный дикий отдых летом на пустынных пляжах Черного моря.Побудете там и поймете почему Турции не нужен Крым
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27.11.2020 13:56 Відповісти
Тю, Крым - турецкий... Каацапы , у вас у самих забот - полный рот... Вон, буряты на своем хурале провозгласили о самостоятельности, . ко всему чать Сибири и ДВК - чисто китайские исторические территории, к кордону которых , китайцы, в одностороннем поряке, подвели 2-х метровой толщины бетонные хайвэи дЛя тяжелой военной техники... Уже разместили там и свои ударные баллистические ракеты, зашевелись тока восток в нарапсее... Дайошь паритетные взаимоотношения между анклавов конгломерата!!! ЖИЕ ТАукитай!!!
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27.11.2020 14:08 Відповісти
Если даже допустить такую фантастическую версию, что Крым перешел под юрисдикцию Турции, то все равно это было бы лучше, чем под московией. Турки сделали бы из Крыма туристическую жемчужину, а не засрали его, как рашисты. А уж милитаризации Крыма наверняка не было бы.
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27.11.2020 14:12 Відповісти
Ничего бы там турки не делали,у них своей там земли полно и они ничего нн делают Невыгодно банально.Лучше вкладывать в Средиземноморское побережье
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27.11.2020 14:15 Відповісти
Дело не в выгоде, просто нет надобности. Пока во всяком случае.
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27.11.2020 15:05 Відповісти
Это только допущение. Козе понятно, что этому не бывать. Крым уже однажды возродила Украина из практически пустыни, наверное, придется этот путь пройти сызнова, когда кацапье сгинет или свалит с полуострова.
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27.11.2020 14:27 Відповісти
https://youtu.be/jp_2tJmpiS8
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27.11.2020 14:13 Відповісти
Твоє лице - коли ти збрехав і тебе впіймали на ції брехні .. Фейк про "турецький Крим" спростував посол України в Туреччині Сибіга - Цензор.НЕТ 9876 .

Фейк про "турецький Крим" спростував посол України в Туреччині Сибіга - Цензор.НЕТ 9752.
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27.11.2020 14:32 Відповісти
Фейк про "турецький Крим" спростував посол України в Туреччині Сибіга - Цензор.НЕТ 4886
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27.11.2020 14:36 Відповісти
Фейк про "турецький Крим" спростував посол України в Туреччині Сибіга - Цензор.НЕТ 4429 Эрдогану проще забрать из Крыма всех татар и разместить их в Турции. Земли там свободной немеряно как по побережью Черного, так и Средиземного. Кроме Востока Турция вся в окружении морей, при этом условия куда лучше, чем солончаковый Крым. Нафига туркам этот кусок полуострова с ватным головняком.
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27.11.2020 15:04 Відповісти
Крым турецкий, Львов польский, московиты закончат плодить фейки только когда Москва станет китайской
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27.11.2020 16:54 Відповісти
 
 