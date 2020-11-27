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Данилов (1057) СНБО (4377) COVID-19 (18600) кислород (70)

Проблемы с кислородом в Украине нет, бывают нестандартные ситуации, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Проблемы с кислородом в Украине нет, бывают нестандартные ситуации, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что в Украине нет проблем с кислородом, который важен при лечении тяжелых форм COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в интервью изданию "Фокус"

"Проблемы с кислородом в стране нет. У нас есть почти два десятка сертифицированных производств. Есть вопросы логистики, технического обеспечения. Но они решаются. Я не могу сказать, что все сидят и чего-то ждут. Да, возникают нестандартные ситуации — бывают случаи, которые вызывают резонанс, но это не массовое явление", - сказал он.

Говоря об условиях, при которых в Украине будет введен тотальный карантин, секретарь СНБО отметил, "все зависит от поведения граждан".

"Наша система мониторинга "СОТА", которая работает с использованием искусственного интеллекта, позволяет на два месяца вперед спрогнозировать ситуацию по всей стране и по отдельным регионам.

Есть оптимистический и пессимистический сценарии развития ситуации с COVID-19. О втором говорить не хочу. А вот при условии соблюдения рекомендаций в середине декабря можем выйти на позитивную динамику. Эпидемию можно остановить, если каждый из нас будет находиться в условиях личного карантина - сведет к минимуму количество контактов, будет пользоваться всеми средствами защиты. Пока же зайдите на базар или магазин - никто не соблюдает дистанцию, и это проблема. Все должны понимать, что они ответственны не только за себя, но и за тех, кто рядом. Мы живем с мамой моей жены, ей 89 лет, и я понимаю: не дай Бог принести в дом вирус!" - отметил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центральная больница Ивано-Франковска прекратила принимать больных с COVID-19 из-за большой нагрузки на аппараты с кислородом
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Топ комментарии
+11
Замечательный шаблон! Все министры должны говорить теперь:
Проблемы с правосудием в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.
Проблемы с финансами в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

Проблемы с коррупцией в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

Проблемы с территориальной целостностью в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

Проблемы с пенсиями в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

Блин, а может быть, стоит подвесить министров за яйца и назвать это "забавной нестандартной ситуацией"?!
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27.11.2020 13:49
+8
Та да! Президент Зєлєнскій - це і є нестандартні ситуація. Коли кисень нібито є, але його нема.
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27.11.2020 13:42
+7
Проблемы с кислородом в Украине нет, бывают нестандартные ситуации..

Это наверное покруче будет чем "Денег нет, но вы держитесь!"
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27.11.2020 13:44
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т.е. все врут?
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27.11.2020 13:38 Ответить
Проблемы с кислородом в Украине нет, бывают нестандартные ситуации, - Данилов - Цензор.НЕТ 1129
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27.11.2020 13:41 Ответить
Система мониторинга "СОТА" не врёт.но ее никто из зебланов не слушает
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27.11.2020 23:00 Ответить
да для чиновников действительно нет проблем
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27.11.2020 13:42 Ответить
Та да! Президент Зєлєнскій - це і є нестандартні ситуація. Коли кисень нібито є, але його нема.
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27.11.2020 13:42 Ответить
Проблеми з киснем в Україні немає, бувають нестандартні ситуації, - Данілов - Цензор.НЕТ 8518
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27.11.2020 14:25 Ответить
d
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27.11.2020 13:43 Ответить
Правда! Кислорода в Украине полно! 21% от всего воздуха, только как его больным в легкие задуть?
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27.11.2020 13:44 Ответить
помещаем больных, грубо говоря, в железнодорожную бочку, этакую мега барокамеру,человек 100 влезет, накачиваем компрессором туда воздух под 1-2 атм, что равносильно увеличению концентрации кислорода в 2-3 раза.Бочки у нас есть ? Или в не рабочую шахту, и туда же воздух под давлением
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27.11.2020 13:57 Ответить
и едем потом в Гаагу, или куда там.
че ж не догадались итальяшки до этого то? ну тупыыыые то, а?)
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27.11.2020 14:03 Ответить
готовые декомпресионные камеры для глубоководников мона ещё задействовать. всю одну, если она есть. ))
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27.11.2020 14:05 Ответить
если вся одна барокамера спасет всего одну челоческую жизнь, то тоже неплохо ?
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27.11.2020 14:21 Ответить
оно то да, но при условии, шо и её ещё весной вместе с масками за кордон не продали.
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27.11.2020 14:25 Ответить
не исключено, что она у какого то толстосума
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27.11.2020 14:43 Ответить
Проблемы с кислородом в Украине нет, бывают нестандартные ситуации..

Это наверное покруче будет чем "Денег нет, но вы держитесь!"
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27.11.2020 13:44 Ответить
Проблем с кислородом нет у вас, а у нас сплошные нестандартные ситуации
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27.11.2020 13:46 Ответить
Замечательный шаблон! Все министры должны говорить теперь:
Проблемы с правосудием в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.
Проблемы с финансами в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

Проблемы с коррупцией в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

Проблемы с территориальной целостностью в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

Проблемы с пенсиями в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

Блин, а может быть, стоит подвесить министров за яйца и назвать это "забавной нестандартной ситуацией"?!
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27.11.2020 13:49 Ответить
Как же правильно Данилов охарактеризовал антиукраинскую,дилетантскую, непрофессиональную, безграмотную, лгущую власть всего двумя словами "нестандартные ситуации"
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27.11.2020 13:49 Ответить
Ну, нет так нет. Но хоть что-то еще осталось?
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27.11.2020 13:50 Ответить
Для тех,кто лечится в Феофании проблем нет.
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27.11.2020 13:52 Ответить
А Україні проблеми з зеленою владою.
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27.11.2020 13:53 Ответить
Данилов, не позорься
В больницы кладут только с пневмонией , а пневмония требует дополнительного кислорода , бо лёгкие не тянут
Как объяснить эту фото - где тут кислород ?
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27.11.2020 13:55 Ответить
Одесская клиническая больница номер 1
Проблеми з киснем в Україні немає, бувають нестандартні ситуації, - Данілов - Цензор.НЕТ 4203
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27.11.2020 13:55 Ответить
Я уже не говорю , что НАВЕРНО в лагерях сирийских беженцев наверно обстановка в больницах лучше
https://informer.od.ua/news/odesskaya-bolnitsa-zapolnena-bolnymi-koronavirusom-na-126-mest/
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27.11.2020 13:57 Ответить
Ну вон там виден красный баллон.... надо просто начать дышать Проблеми з киснем в Україні немає, бувають нестандартні ситуації, - Данілов - Цензор.НЕТ 9347

Кто не дышит - онлох)
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27.11.2020 14:05 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ О ПЛАНАХ ОТМЕНИТЬ НА УКРАИНЕ VIP-ПАЛАТЫ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Он отметил, что поручил премьер-министру решить вопрос с подобными палатами и отменить все нормативные акты, которые их требуют.
«У нас не «совок» и не будет никаких люксовых палат для «членов ЦК», - заявил Зеленский.

Президент отметил, что ни у одного бизнесмена или политика не будет лучших условий в государственных и коммунальных больницах, чем у обычных граждан.
По его словам, они будут находиться в тех палатах, которые построили на Украине за 28 лет

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e7d65f99a794791ae013379
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27.11.2020 13:56 Ответить
Насмотрелся видимо в Феофании изнутри 😀😀😀 условий для ВИПов
А когда приехали активисты под ворота - вся явно перепугались , бо ёлку боятся
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27.11.2020 14:00 Ответить
данилова побрить ниже пояса под о и сообщить, что он таки нестандартный.
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27.11.2020 13:57 Ответить
вся надежда на зиму с сильными морозами. в холодном воздухе, как и в холодной воде кислорода будет автоматически больше. рыбы могут рассказать ))
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27.11.2020 14:07 Ответить
Все больные имеют доступ к атмосферному кислороду.
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27.11.2020 14:07 Ответить
От вже і дочекалися, дожилися. І за кисень, щоб дихати потрібно платити, а казали це хвороблива уява фантастів....
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27.11.2020 14:13 Ответить
Кисень є, просто ви нездатні добувати його своїми легенями.
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27.11.2020 14:19 Ответить
Господи і на кого розрахована вся ця БРЕХНЯ?Бажаю тобі-Данілов,теж попасти в нестандартну ситуацію.Тьфу
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27.11.2020 14:20 Ответить
чувак, который думает, что в техническом кислороде, кислород отличается от того, который в медицинском кислороде, рассказывает нам о проблемах кислорода. такой дебильной власти, как зеленая, в Украине еще не было.
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27.11.2020 14:27 Ответить
И на чём конкретно базируется такая уверенность ?
Стон идёт по всей стране ,а Данилову уши заложило ?
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27.11.2020 15:12 Ответить
Проблеми з киснем в Україні немає, бувають нестандартні ситуації, - Данілов - Цензор.НЕТ 6034
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27.11.2020 16:37 Ответить
Пан Данилів,не бажаєте в нестандартну ситуацію з киснем потрапити? Спробуйте , це ж прикольно
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27.11.2020 19:41 Ответить
Проблем с кислородом действительно нет, есть одна большая проблема с Зебилами!
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27.11.2020 20:40 Ответить
 
 