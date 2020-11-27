Проблемы с кислородом в Украине нет, бывают нестандартные ситуации, - Данилов
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Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что в Украине нет проблем с кислородом, который важен при лечении тяжелых форм COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в интервью изданию "Фокус"
"Проблемы с кислородом в стране нет. У нас есть почти два десятка сертифицированных производств. Есть вопросы логистики, технического обеспечения. Но они решаются. Я не могу сказать, что все сидят и чего-то ждут. Да, возникают нестандартные ситуации — бывают случаи, которые вызывают резонанс, но это не массовое явление", - сказал он.
Говоря об условиях, при которых в Украине будет введен тотальный карантин, секретарь СНБО отметил, "все зависит от поведения граждан".
"Наша система мониторинга "СОТА", которая работает с использованием искусственного интеллекта, позволяет на два месяца вперед спрогнозировать ситуацию по всей стране и по отдельным регионам.
Есть оптимистический и пессимистический сценарии развития ситуации с COVID-19. О втором говорить не хочу. А вот при условии соблюдения рекомендаций в середине декабря можем выйти на позитивную динамику. Эпидемию можно остановить, если каждый из нас будет находиться в условиях личного карантина - сведет к минимуму количество контактов, будет пользоваться всеми средствами защиты. Пока же зайдите на базар или магазин - никто не соблюдает дистанцию, и это проблема. Все должны понимать, что они ответственны не только за себя, но и за тех, кто рядом. Мы живем с мамой моей жены, ей 89 лет, и я понимаю: не дай Бог принести в дом вирус!" - отметил Данилов.
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че ж не догадались итальяшки до этого то? ну тупыыыые то, а?)
Это наверное покруче будет чем "Денег нет, но вы держитесь!"
Проблемы с правосудием в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.
Проблемы с финансами в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.
Проблемы с коррупцией в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.
Проблемы с территориальной целостностью в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.
Проблемы с пенсиями в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.
Блин, а может быть, стоит подвесить министров за яйца и назвать это "забавной нестандартной ситуацией"?!
В больницы кладут только с пневмонией , а пневмония требует дополнительного кислорода , бо лёгкие не тянут
Как объяснить эту фото - где тут кислород ?
https://informer.od.ua/news/odesskaya-bolnitsa-zapolnena-bolnymi-koronavirusom-na-126-mest/
Кто не дышит - онлох)
Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
Он отметил, что поручил премьер-министру решить вопрос с подобными палатами и отменить все нормативные акты, которые их требуют.
«У нас не «совок» и не будет никаких люксовых палат для «членов ЦК», - заявил Зеленский.
Президент отметил, что ни у одного бизнесмена или политика не будет лучших условий в государственных и коммунальных больницах, чем у обычных граждан.
По его словам, они будут находиться в тех палатах, которые построили на Украине за 28 лет
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e7d65f99a794791ae013379
А когда приехали активисты под ворота - вся явно перепугались , бо ёлку боятся
Стон идёт по всей стране ,а Данилову уши заложило ?