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Проблеми з киснем в Україні немає, бувають нестандартні ситуації, - Данілов

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Проблеми з киснем в Україні немає, бувають нестандартні ситуації, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що в Україні немає проблем з киснем, який важливий під час лікування важких форм COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в інтерв'ю виданню "Фокус"

"Проблеми з киснем у країні немає. У нас є майже два десятки сертифікованих виробництв. Є питання логістики, технічного забезпечення. Але вони вирішуються. Я не можу сказати, що всі сидять і чогось чекають. Так, виникають нестандартні ситуації - бувають випадки, які викликають резонанс, але це не масове явище", - сказав він.

Говорячи про умови, за яких в Україні буде запроваджено тотальний карантин, секретар РНБО зазначив, "усе залежить від поведінки громадян".

"Наша система моніторингу "СОТА", яка працює з використанням штучного інтелекту, дозволяє на два місяці наперед спрогнозувати ситуацію по всій країні і в окремих регіонах.

Є оптимістичний і песимістичний сценарії розвитку ситуації з COVID-19. Про другий говорити не хочу. А ось за умови дотримання рекомендацій у середині грудня можемо вийти на позитивну динаміку. Епідемію можна зупинити, якщо кожен з нас перебуватиме в умовах особистого карантину - зведе до мінімуму кількість контактів, користуватиметься всіма засобами захисту. Поки ж зайдіть на базар чи магазин - ніхто не дотримується дистанції, і це проблема. Усі мають розуміти, що вони відповідальні не тільки за себе, але і за тих, хто поруч. Ми живемо з мамою моєї дружини, їй 89 років, і я розумію: не дай Боже принести в будинок вірус!" - зазначив Данілов.

Також читайте: Центральна лікарня Івано-Франківська припинила приймати хворих на COVID-19 через велике навантаження на апарати з киснем

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Замечательный шаблон! Все министры должны говорить теперь:
Проблемы с правосудием в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.
Проблемы с финансами в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

Проблемы с коррупцией в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

Проблемы с территориальной целостностью в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

Проблемы с пенсиями в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

Блин, а может быть, стоит подвесить министров за яйца и назвать это "забавной нестандартной ситуацией"?!
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27.11.2020 13:49
+8
Та да! Президент Зєлєнскій - це і є нестандартні ситуація. Коли кисень нібито є, але його нема.
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27.11.2020 13:42
+7
Проблемы с кислородом в Украине нет, бывают нестандартные ситуации..

Это наверное покруче будет чем "Денег нет, но вы держитесь!"
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27.11.2020 13:44
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т.е. все врут?
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27.11.2020 13:38 Відповісти
Проблемы с кислородом в Украине нет, бывают нестандартные ситуации, - Данилов - Цензор.НЕТ 1129
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27.11.2020 13:41 Відповісти
Система мониторинга "СОТА" не врёт.но ее никто из зебланов не слушает
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27.11.2020 23:00 Відповісти
да для чиновников действительно нет проблем
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27.11.2020 13:42 Відповісти
Та да! Президент Зєлєнскій - це і є нестандартні ситуація. Коли кисень нібито є, але його нема.
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27.11.2020 13:42 Відповісти
Проблеми з киснем в Україні немає, бувають нестандартні ситуації, - Данілов - Цензор.НЕТ 8518
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27.11.2020 14:25 Відповісти
d
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27.11.2020 13:43 Відповісти
Правда! Кислорода в Украине полно! 21% от всего воздуха, только как его больным в легкие задуть?
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27.11.2020 13:44 Відповісти
помещаем больных, грубо говоря, в железнодорожную бочку, этакую мега барокамеру,человек 100 влезет, накачиваем компрессором туда воздух под 1-2 атм, что равносильно увеличению концентрации кислорода в 2-3 раза.Бочки у нас есть ? Или в не рабочую шахту, и туда же воздух под давлением
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27.11.2020 13:57 Відповісти
и едем потом в Гаагу, или куда там.
че ж не догадались итальяшки до этого то? ну тупыыыые то, а?)
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27.11.2020 14:03 Відповісти
готовые декомпресионные камеры для глубоководников мона ещё задействовать. всю одну, если она есть. ))
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27.11.2020 14:05 Відповісти
если вся одна барокамера спасет всего одну челоческую жизнь, то тоже неплохо ?
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27.11.2020 14:21 Відповісти
оно то да, но при условии, шо и её ещё весной вместе с масками за кордон не продали.
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27.11.2020 14:25 Відповісти
не исключено, что она у какого то толстосума
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27.11.2020 14:43 Відповісти
Проблемы с кислородом в Украине нет, бывают нестандартные ситуации..

Это наверное покруче будет чем "Денег нет, но вы держитесь!"
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27.11.2020 13:44 Відповісти
Проблем с кислородом нет у вас, а у нас сплошные нестандартные ситуации
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27.11.2020 13:46 Відповісти
Замечательный шаблон! Все министры должны говорить теперь:
Проблемы с правосудием в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.
Проблемы с финансами в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

Проблемы с коррупцией в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

Проблемы с территориальной целостностью в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

Проблемы с пенсиями в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.

Блин, а может быть, стоит подвесить министров за яйца и назвать это "забавной нестандартной ситуацией"?!
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27.11.2020 13:49 Відповісти
Как же правильно Данилов охарактеризовал антиукраинскую,дилетантскую, непрофессиональную, безграмотную, лгущую власть всего двумя словами "нестандартные ситуации"
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27.11.2020 13:49 Відповісти
Ну, нет так нет. Но хоть что-то еще осталось?
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27.11.2020 13:50 Відповісти
Для тех,кто лечится в Феофании проблем нет.
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27.11.2020 13:52 Відповісти
А Україні проблеми з зеленою владою.
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27.11.2020 13:53 Відповісти
Данилов, не позорься
В больницы кладут только с пневмонией , а пневмония требует дополнительного кислорода , бо лёгкие не тянут
Как объяснить эту фото - где тут кислород ?
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27.11.2020 13:55 Відповісти
Одесская клиническая больница номер 1
Проблеми з киснем в Україні немає, бувають нестандартні ситуації, - Данілов - Цензор.НЕТ 4203
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27.11.2020 13:55 Відповісти
Я уже не говорю , что НАВЕРНО в лагерях сирийских беженцев наверно обстановка в больницах лучше
https://informer.od.ua/news/odesskaya-bolnitsa-zapolnena-bolnymi-koronavirusom-na-126-mest/
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27.11.2020 13:57 Відповісти
Ну вон там виден красный баллон.... надо просто начать дышать Проблеми з киснем в Україні немає, бувають нестандартні ситуації, - Данілов - Цензор.НЕТ 9347

Кто не дышит - онлох)
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27.11.2020 14:05 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ О ПЛАНАХ ОТМЕНИТЬ НА УКРАИНЕ VIP-ПАЛАТЫ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Он отметил, что поручил премьер-министру решить вопрос с подобными палатами и отменить все нормативные акты, которые их требуют.
«У нас не «совок» и не будет никаких люксовых палат для «членов ЦК», - заявил Зеленский.

Президент отметил, что ни у одного бизнесмена или политика не будет лучших условий в государственных и коммунальных больницах, чем у обычных граждан.
По его словам, они будут находиться в тех палатах, которые построили на Украине за 28 лет

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e7d65f99a794791ae013379
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27.11.2020 13:56 Відповісти
Насмотрелся видимо в Феофании изнутри 😀😀😀 условий для ВИПов
А когда приехали активисты под ворота - вся явно перепугались , бо ёлку боятся
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27.11.2020 14:00 Відповісти
данилова побрить ниже пояса под о и сообщить, что он таки нестандартный.
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27.11.2020 13:57 Відповісти
вся надежда на зиму с сильными морозами. в холодном воздухе, как и в холодной воде кислорода будет автоматически больше. рыбы могут рассказать ))
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27.11.2020 14:07 Відповісти
Все больные имеют доступ к атмосферному кислороду.
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27.11.2020 14:07 Відповісти
От вже і дочекалися, дожилися. І за кисень, щоб дихати потрібно платити, а казали це хвороблива уява фантастів....
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27.11.2020 14:13 Відповісти
Кисень є, просто ви нездатні добувати його своїми легенями.
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27.11.2020 14:19 Відповісти
Господи і на кого розрахована вся ця БРЕХНЯ?Бажаю тобі-Данілов,теж попасти в нестандартну ситуацію.Тьфу
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27.11.2020 14:20 Відповісти
чувак, который думает, что в техническом кислороде, кислород отличается от того, который в медицинском кислороде, рассказывает нам о проблемах кислорода. такой дебильной власти, как зеленая, в Украине еще не было.
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27.11.2020 14:27 Відповісти
И на чём конкретно базируется такая уверенность ?
Стон идёт по всей стране ,а Данилову уши заложило ?
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27.11.2020 15:12 Відповісти
Проблеми з киснем в Україні немає, бувають нестандартні ситуації, - Данілов - Цензор.НЕТ 6034
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27.11.2020 16:37 Відповісти
Пан Данилів,не бажаєте в нестандартну ситуацію з киснем потрапити? Спробуйте , це ж прикольно
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27.11.2020 19:41 Відповісти
Проблем с кислородом действительно нет, есть одна большая проблема с Зебилами!
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27.11.2020 20:40 Відповісти
 
 