Проблеми з киснем в Україні немає, бувають нестандартні ситуації, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що в Україні немає проблем з киснем, який важливий під час лікування важких форм COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в інтерв'ю виданню "Фокус"

"Проблеми з киснем у країні немає. У нас є майже два десятки сертифікованих виробництв. Є питання логістики, технічного забезпечення. Але вони вирішуються. Я не можу сказати, що всі сидять і чогось чекають. Так, виникають нестандартні ситуації - бувають випадки, які викликають резонанс, але це не масове явище", - сказав він.

Говорячи про умови, за яких в Україні буде запроваджено тотальний карантин, секретар РНБО зазначив, "усе залежить від поведінки громадян".

"Наша система моніторингу "СОТА", яка працює з використанням штучного інтелекту, дозволяє на два місяці наперед спрогнозувати ситуацію по всій країні і в окремих регіонах.

Є оптимістичний і песимістичний сценарії розвитку ситуації з COVID-19. Про другий говорити не хочу. А ось за умови дотримання рекомендацій у середині грудня можемо вийти на позитивну динаміку. Епідемію можна зупинити, якщо кожен з нас перебуватиме в умовах особистого карантину - зведе до мінімуму кількість контактів, користуватиметься всіма засобами захисту. Поки ж зайдіть на базар чи магазин - ніхто не дотримується дистанції, і це проблема. Усі мають розуміти, що вони відповідальні не тільки за себе, але і за тих, хто поруч. Ми живемо з мамою моєї дружини, їй 89 років, і я розумію: не дай Боже принести в будинок вірус!" - зазначив Данілов.

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