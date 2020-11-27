Проблеми з киснем в Україні немає, бувають нестандартні ситуації, - Данілов
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Секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що в Україні немає проблем з киснем, який важливий під час лікування важких форм COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в інтерв'ю виданню "Фокус"
"Проблеми з киснем у країні немає. У нас є майже два десятки сертифікованих виробництв. Є питання логістики, технічного забезпечення. Але вони вирішуються. Я не можу сказати, що всі сидять і чогось чекають. Так, виникають нестандартні ситуації - бувають випадки, які викликають резонанс, але це не масове явище", - сказав він.
Говорячи про умови, за яких в Україні буде запроваджено тотальний карантин, секретар РНБО зазначив, "усе залежить від поведінки громадян".
"Наша система моніторингу "СОТА", яка працює з використанням штучного інтелекту, дозволяє на два місяці наперед спрогнозувати ситуацію по всій країні і в окремих регіонах.
Є оптимістичний і песимістичний сценарії розвитку ситуації з COVID-19. Про другий говорити не хочу. А ось за умови дотримання рекомендацій у середині грудня можемо вийти на позитивну динаміку. Епідемію можна зупинити, якщо кожен з нас перебуватиме в умовах особистого карантину - зведе до мінімуму кількість контактів, користуватиметься всіма засобами захисту. Поки ж зайдіть на базар чи магазин - ніхто не дотримується дистанції, і це проблема. Усі мають розуміти, що вони відповідальні не тільки за себе, але і за тих, хто поруч. Ми живемо з мамою моєї дружини, їй 89 років, і я розумію: не дай Боже принести в будинок вірус!" - зазначив Данілов.
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че ж не догадались итальяшки до этого то? ну тупыыыые то, а?)
Это наверное покруче будет чем "Денег нет, но вы держитесь!"
Проблемы с правосудием в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.
Проблемы с финансами в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.
Проблемы с коррупцией в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.
Проблемы с территориальной целостностью в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.
Проблемы с пенсиями в Украине нет. Есть нестандартные ситуации.
Блин, а может быть, стоит подвесить министров за яйца и назвать это "забавной нестандартной ситуацией"?!
В больницы кладут только с пневмонией , а пневмония требует дополнительного кислорода , бо лёгкие не тянут
Как объяснить эту фото - где тут кислород ?
https://informer.od.ua/news/odesskaya-bolnitsa-zapolnena-bolnymi-koronavirusom-na-126-mest/
Кто не дышит - онлох)
Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
Он отметил, что поручил премьер-министру решить вопрос с подобными палатами и отменить все нормативные акты, которые их требуют.
«У нас не «совок» и не будет никаких люксовых палат для «членов ЦК», - заявил Зеленский.
Президент отметил, что ни у одного бизнесмена или политика не будет лучших условий в государственных и коммунальных больницах, чем у обычных граждан.
По его словам, они будут находиться в тех палатах, которые построили на Украине за 28 лет
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e7d65f99a794791ae013379
А когда приехали активисты под ворота - вся явно перепугались , бо ёлку боятся
Стон идёт по всей стране ,а Данилову уши заложило ?