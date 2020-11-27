Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода
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Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода и вскоре будет поставлять его в больницы региона.
Об этом сообщает местное издание Думская.нет. со ссылкой на слова волонтера Катерины Ножевниковой, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что с получением лицензии на производство медицинского кислорода завод за несколько дней начнет его поставлять в больницы с больными COVID-19.
По словам Ножевниковой, Одесская область уже получила 400 кислородных концентраторов, направляющихся в опорных больниц региона.
Сообщается, что завод уже давно производит кислород с содержанием в 99,7% по криогенным методом. Однако для поставок ему не хватало именно лицензии, пока позволит обеспечивать кислородом более 300 пациентов в сутки.
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и ничего, не кашляют
так зачем платить больше ?
• Медицинский. Доля кислорода не менее 99,5%. Газ не имеет запаха. Может содержать незначительное количество водяных паров (0,009%) и двуокиси углерода (0,01%). Получают только путем низкотемпературной ректификации. Используется в лечебных, оздоровительных учреждениях и в быту для компенсации недостатка кислорода в воздухе.
С учётом что производство электролизом воды не используется, то нах лицензия?
НО ПРИШЛО ВРЕМЯ БАРЫГ ?
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