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Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода

Новости Цензор.НЕТ Общество

Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода

Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода и вскоре будет поставлять его в больницы региона.

Об этом сообщает местное издание Думская.нет. со ссылкой на слова волонтера Катерины Ножевниковой, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с получением лицензии на производство медицинского кислорода завод за несколько дней начнет его поставлять в больницы с больными COVID-19.

По словам Ножевниковой, Одесская область уже получила 400 кислородных концентраторов, направляющихся в опорных больниц региона.

Сообщается, что завод уже давно производит кислород с содержанием в 99,7% по криогенным методом. Однако для поставок ему не хватало именно лицензии, пока позволит обеспечивать кислородом более 300 пациентов в сутки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одессе развернут мобильный госпиталь на базе больницы, чтобы подвести туда централизованный кислород, - ОГА
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Не прошло и полгода! Месяц назад обращали на это внимание и наконец то чинуши соизволили!
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27.11.2020 14:27 Ответить
тот кислород, которым дышут киевляне в центре мегаполиса, далеко не медицинский.
и ничего, не кашляют Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода - Цензор.НЕТ 8921

так зачем платить больше ?
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27.11.2020 14:28 Ответить
Чтобы жить дольше.
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27.11.2020 14:59 Ответить
Технический. Может содержать незначительное количество примесей. Общая доля чистого кислорода не менее 99,5%. Получают методом низкотемпературной ректификации и электролизом воды. Применяется в сварке и резке металла, пайке, энергетике, нефтедобывающей промышленности, химии и сельском хозяйстве.
Медицинский. Доля кислорода не менее 99,5%. Газ не имеет запаха. Может содержать незначительное количество водяных паров (0,009%) и двуокиси углерода (0,01%). Получают только путем низкотемпературной ректификации. Используется в лечебных, оздоровительных учреждениях и в быту для компенсации недостатка кислорода в воздухе.
С учётом что производство электролизом воды не используется, то нах лицензия? Одеський припортовий завод отримав ліцензію на виробництво медичного кисню - Цензор.НЕТ 506
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27.11.2020 14:35 Ответить
лицензия нужна...а то ушлый мудрый нарит начнет в гаражах,в самогонных аппаратах гнать кислород Одеський припортовий завод отримав ліцензію на виробництво медичного кисню - Цензор.НЕТ 2996
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27.11.2020 14:45 Ответить
Одеський припортовий завод отримав ліцензію на виробництво медичного кисню - Цензор.НЕТ 9543
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27.11.2020 15:36 Ответить
Технический кислород бывает 1 и второго сорта (мед. к. на сорта не делят). 1-й 99,7% 2-й 99,5%. В техническом не регламентирована примесь СО и СО2. Те технический кислород с 0,5% угарного газа пройдет по второму сорту, а с 0,3% СО - по первому. Газовым резакам он нормусь, а вот дышать им нельзя. Надо проверять.
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27.11.2020 14:58 Ответить
Я тоже удивляюсь лицензированию . До 2010 года кислород поставляли в больницы без лицензий и бесплатно
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27.11.2020 15:28 Ответить
Что бы только не взрывались.
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27.11.2020 15:03 Ответить
До 2010 года кислород в больницы поставляли без лицензий и БЕСПЛАТНО
НО ПРИШЛО ВРЕМЯ БАРЫГ ?
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27.11.2020 15:25 Ответить
Кислородные станции (СХиГ) , бесперебойность подачи кислорода, кислородопроводы (более 1нм три/час). Стоимость жидкого кислорода в 2-3 раза ниже стоимости газообразного кислорода в баллонах высокого давления. (Интернет). Почему их, СХиГ, так мало? Читала, что чуть ли не кустарно делают.Лишь бы быстро. А если нарушены правила ТБ? Ужас.
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27.11.2020 15:59 Ответить
 
 