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Одеський припортовий завод отримав ліцензію на виробництво медичного кисню

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Одеський припортовий завод отримав ліцензію на виробництво медичного кисню

Одеський припортовий завод отримав ліцензію на виробництво медичного кисню та незабаром постачатиме його в лікарні регіону.

Про це повідомляє місцеве видання Думська із посиланням на слова волонтерки Катерини Ножевникової, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з отриманням ліцензії на виробництво медичного кисню завод за кілька днів почне його постачати в лікарні з хворими на COVID-19.

За словами Ножевникової, Одеська область вже отримала 400 кисневих концентраторів, що направляються в опорні лікарні регіону.

Повідомляється, що завод уже давно виробляє кисень з вмістом 99,7% криогенним методом. Однак для поставок йому бракувало саме ліцензії. Виробничі потужності ОПЗ дозволять забезпечити киснем понад 300 пацієнтів на добу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі розгорнуто мобільний госпіталь на базі лікарні, щоб підвести туди централізований кисень, - ОДА

Автор: Наталя Джума
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Не прошло и полгода! Месяц назад обращали на это внимание и наконец то чинуши соизволили!
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27.11.2020 14:27 Відповісти
тот кислород, которым дышут киевляне в центре мегаполиса, далеко не медицинский.
и ничего, не кашляют Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода - Цензор.НЕТ 8921

так зачем платить больше ?
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27.11.2020 14:28 Відповісти
Чтобы жить дольше.
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27.11.2020 14:59 Відповісти
Технический. Может содержать незначительное количество примесей. Общая доля чистого кислорода не менее 99,5%. Получают методом низкотемпературной ректификации и электролизом воды. Применяется в сварке и резке металла, пайке, энергетике, нефтедобывающей промышленности, химии и сельском хозяйстве.
Медицинский. Доля кислорода не менее 99,5%. Газ не имеет запаха. Может содержать незначительное количество водяных паров (0,009%) и двуокиси углерода (0,01%). Получают только путем низкотемпературной ректификации. Используется в лечебных, оздоровительных учреждениях и в быту для компенсации недостатка кислорода в воздухе.
С учётом что производство электролизом воды не используется, то нах лицензия? Одеський припортовий завод отримав ліцензію на виробництво медичного кисню - Цензор.НЕТ 506
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27.11.2020 14:35 Відповісти
лицензия нужна...а то ушлый мудрый нарит начнет в гаражах,в самогонных аппаратах гнать кислород Одеський припортовий завод отримав ліцензію на виробництво медичного кисню - Цензор.НЕТ 2996
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27.11.2020 14:45 Відповісти
Одеський припортовий завод отримав ліцензію на виробництво медичного кисню - Цензор.НЕТ 9543
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27.11.2020 15:36 Відповісти
Технический кислород бывает 1 и второго сорта (мед. к. на сорта не делят). 1-й 99,7% 2-й 99,5%. В техническом не регламентирована примесь СО и СО2. Те технический кислород с 0,5% угарного газа пройдет по второму сорту, а с 0,3% СО - по первому. Газовым резакам он нормусь, а вот дышать им нельзя. Надо проверять.
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27.11.2020 14:58 Відповісти
Я тоже удивляюсь лицензированию . До 2010 года кислород поставляли в больницы без лицензий и бесплатно
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27.11.2020 15:28 Відповісти
Что бы только не взрывались.
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27.11.2020 15:03 Відповісти
До 2010 года кислород в больницы поставляли без лицензий и БЕСПЛАТНО
НО ПРИШЛО ВРЕМЯ БАРЫГ ?
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27.11.2020 15:25 Відповісти
Кислородные станции (СХиГ) , бесперебойность подачи кислорода, кислородопроводы (более 1нм три/час). Стоимость жидкого кислорода в 2-3 раза ниже стоимости газообразного кислорода в баллонах высокого давления. (Интернет). Почему их, СХиГ, так мало? Читала, что чуть ли не кустарно делают.Лишь бы быстро. А если нарушены правила ТБ? Ужас.
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27.11.2020 15:59 Відповісти
 
 