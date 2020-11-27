Одеський припортовий завод отримав ліцензію на виробництво медичного кисню та незабаром постачатиме його в лікарні регіону.

Про це повідомляє місцеве видання Думська із посиланням на слова волонтерки Катерини Ножевникової, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з отриманням ліцензії на виробництво медичного кисню завод за кілька днів почне його постачати в лікарні з хворими на COVID-19.

За словами Ножевникової, Одеська область вже отримала 400 кисневих концентраторів, що направляються в опорні лікарні регіону.

Повідомляється, що завод уже давно виробляє кисень з вмістом 99,7% криогенним методом. Однак для поставок йому бракувало саме ліцензії. Виробничі потужності ОПЗ дозволять забезпечити киснем понад 300 пацієнтів на добу.

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