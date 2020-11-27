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Новости Политика Украины
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Киевская область (3540) коалиция (3773) облсовет (534) Сюмар (417) Слуга народа (2548) Оппозиционная платформа - За жизнь (441)

Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ сформировалась в Киевском облсовете, - Сюмар

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Коалиция

В новоизбранном областном совете Киевщины фактически образовалась коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины". Партия власти совместно со своими политическими партнерами с нарушением регламента пытается взять под контроль облсовет и продавить на должность председателя совета своего кандидата.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Виктория Сюмар.

По словам парламентария, для этого пытаются провести голосование отдельными бюллетенями - хотя по регламенту бюллетень должен быть один с включенными в него кандидатурами.

"Фактически коалиция, которая здесь существует - "Слуга народа", "Батькивщина" и ОПЗЖ - не доверяют своим депутатам, потому выступили против первоначального бюллетеня, где было два кандидата. Из-за недоверия к собственным депутатам и имея такую ​​задачу, очевидно, от Офиса Президента провести своего кандидата от "Слуги народа" Склярова, это происходит под наблюдением и отдельными бюллетенями. За это была борьба. Как и за попытку вывести из зала человека, который по данным коллег-депутатов больной ковидом, но его привели как раз для этого голосования", - отметила Сюмар.

"Очевидно, что есть сегодня такая задача от Офиса Президента - взять под контроль Киевский областной совет, и их никак не беспокоит коалиция с "Оппозиционной платформой - За жизнь", - добавила Сюмар.

Нардеп напомнила, что еще перед местными выборами были заявления о том, что именно такие коалиции будет формировать "Слуга народа".

"Сейчас в Киевском областном совете именно это и происходит - с многочисленными нарушениями регламента, переписыванием предыдущего порядка голосования, который был определен в соответствии с регламентом", - подытожила Сюмар.

Читайте также: "ЕС" показывает существенный рост электоральной поддержки и присутствует во всех облсоветах и горсоветах областных центров, - Сюмар. ИНФОГРАФИКА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+30
Свої до своїх тягнуться.
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27.11.2020 15:26
+22
Зелена пліснява прокладає шлях до влади зажопінцям !!Користуючись послугами посіпак з "Матьківщини" !!!)))
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27.11.2020 15:30
+19
Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ сформировалась в Киевском облсовете, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4186
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27.11.2020 15:28
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27.11.2020 15:26 Ответить
Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ сформировалась в Киевском облсовете, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4186
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27.11.2020 15:28 Ответить
Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6917
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27.11.2020 15:42 Ответить
Так противодействуйте , боритесь жестко ! Вы же должны были это предвидеть
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27.11.2020 15:29 Ответить
їх 73,22%...
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27.11.2020 15:38 Ответить
Зелена пліснява прокладає шлях до влади зажопінцям !!Користуючись послугами посіпак з "Матьківщини" !!!)))
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27.11.2020 15:30 Ответить
Ну тепер вже мудрий київський нарід і в карман покладе, іна хлєп намаже.
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27.11.2020 15:30 Ответить
Мова йде про Київську область, а не про Київ. Київська область і столиця України місто Київ - це, як кажуть в Одесі, дві великих різниці.
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27.11.2020 15:59 Ответить
Хрен то один, вот только размеры разные.
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27.11.2020 16:56 Ответить
В заголовку: «27.11.20 15:24 Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ сформировалась в Киевском облсовете...».
А тут же в тексті:

«коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины". Источник: https://censor.net/ru/n3233667»

От шулєра! Ну не можуть так, щоб шлєпєров, та не надурити.
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27.11.2020 15:31 Ответить
Кремлівське гасло "Лишь би не Порошенко" діє !!)))
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27.11.2020 15:33 Ответить
Породивший СН Коломойский и кум Путина Медведчук любят Путина и бизнес-партнеры. "Однозначно будет": нардеп-"слуга" Качура о возможном объединении СН и ОПЗЖ после местных выборов.
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27.11.2020 15:35 Ответить
Умные к умным, а ЗЕбанутые к рыго.аналам.
Каждому свое...
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27.11.2020 15:36 Ответить
Жульку забыли.Как в заголовке.
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27.11.2020 15:38 Ответить
Чи за консистенцією, чи за араматом !!)))
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27.11.2020 15:44 Ответить
ні, то твої улюблені мафіни
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27.11.2020 15:56 Ответить
Що, таке зуйове дитинство було, що нормального шоколаду ніколи не їв? Батя з мамкою бухали, доводилося старцювати та пляшки збирати на мівіну - ото тільки з ге-ге-ге шоколад і асоціювався? А як виріс, то вже сам збухався - який там вже шоколад?
Важка доля, сараче. Я міг би поспівчувати - але ніт.
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27.11.2020 15:57 Ответить
Автобиография у тебя печальная, но неудивительная, как для аутсайдера
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27.11.2020 16:00 Ответить
Дислексия?😁
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27.11.2020 16:31 Ответить
В нього нема сечі усвідомити цілісний зміст меседжу.
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27.11.2020 17:11 Ответить
От ты не прав😁, сечи у него хоть отбавляй.... В голове 😁
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27.11.2020 19:05 Ответить
Ты познал вкус дерьма? Я тебя расстрою, то были не конфеты😁
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27.11.2020 16:29 Ответить
Там три сорта того гімна:
- ********* явні,
- ********* латентні,
- ********* імпотентні.
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27.11.2020 15:46 Ответить
Что и требовалось доказать ещё полтора года назад. Я же говорил что это упыри как и сукины дети регионалы. Ну что лохи деньги давайте тормоза грёбаные- это единственное что вы умеете давайте и не воняте.
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27.11.2020 15:47 Ответить
Не хныкай, сюмар, такая теперь лямка у ваших, апазиционировать, потом забвение и.....
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27.11.2020 15:48 Ответить
нє хникай, пєтя, така тепер лямка у вас, гебнявих: курити пісю
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27.11.2020 15:50 Ответить
Ты ошибся, но я переслал это на Фейсбук питраликсеича.
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27.11.2020 15:56 Ответить
навіть і не знаю, як таке могло статися!
вони ж такі різні!
ги
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27.11.2020 15:48 Ответить
Хто?? Це гельмінти з одного Кучмівського кубла!!!)))
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27.11.2020 15:52 Ответить
то така іронія
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27.11.2020 15:54 Ответить
))) с иронией щас особенно важко кругом. все глотают всё за читую монету, включая туда же и стёб. хотя оно так всегда и было )
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27.11.2020 15:56 Ответить
Іронія і сарказм , це кращі і найдешевші засоби проти депресіі !!))
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27.11.2020 15:58 Ответить
Саркастична констатація факта !!))
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27.11.2020 15:57 Ответить
им осталось теперь сойтись в брежнево-хоннекеровском засосе в дёсна )) в знак неразрывности пары ))
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27.11.2020 15:54 Ответить
Вікторія Сюмар: "У новообраній обласній раді Київщини фактично утворилась коаліція «Слуги народу», ОПЗЖ та «Батьківщини»".

Всі путінські шавки злились в екстазі.
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27.11.2020 15:56 Ответить
шото "конкретно прижимает"
Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3279
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27.11.2020 15:58 Ответить
Ку́прикова кістка (лат. os coccygis), ку́прик (coccyx) - кістка в людини, яка зростається з вершиною крижів. Куприк утворений 1-5 (частіше 4) зрослими рудиментарними хребцями. Зростання відбувається у віці 12-25 років.

...
Знову скажу - оце coccyx треба читати не латиною, а кирилицею. Дивимось на скріншот прогнозу і розуміємо: вкотре "куприк" виправдав своє поганяло, зробивши відсоссух з проковтом Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6841
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27.11.2020 16:10 Ответить
а это уже не шутки. это результат правления пороха, который подогрела зелень и реальная угроза всем кто дежал оружие в начале войны. люди януковича это не зеленая шелупень. про реванш много шутили, читайте первое предложение. скоро янику компенсаию будем платить, как уволенным по люстрации судьям, а него еще 1,5 года правления по всем законам Украины
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27.11.2020 15:59 Ответить
слухай лапоть смердючий..ваше путло так боіться порошенка що досі ви гавкаете пси на нього..скоро вашего зелю як и трампа відправимо на зону.. а вам падлота путінська буде крантец
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27.11.2020 16:33 Ответить
маски сняты, господа?
или
маски сняты, господа!
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27.11.2020 16:03 Ответить
"Зелю геть. Дострокові" (с) Іван Сулима

(ойц... тут із Багінею такий пердімонокль... і що тепер робити?)
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27.11.2020 16:11 Ответить
Ваня і так в простраціі ,пожалій сіромаху !!!)))
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27.11.2020 16:16 Ответить
Ничего. Будет писать,,Зелю цьем. Дострочу". Ему невпервой переобуваться. Как и его ботоксной бабуле
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27.11.2020 16:36 Ответить
Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3926.
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27.11.2020 16:51 Ответить
Дуже дякую, пропіворив вголосКоаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5942 Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3318
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27.11.2020 16:55 Ответить
а сюмар це з м Погребище? Вона дуже чесна і порядна людина! А ще вона також дуже трудолюбива, вона коли жила в Погребищах то пасла корову,продавала на базарі молоко ,сметану і сир,заробляла гроші.А потім коли попала у вр ,то побудувала собі на ці гроші віллу під Києвом! Отож Їй точно можна вірити!!!
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27.11.2020 16:18 Ответить
Брехня!
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27.11.2020 16:24 Ответить
за одну корову построіла вілу....а щоб мала бика то купилаб лайнер круізний..
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27.11.2020 16:30 Ответить
ну мабуть все таки 2 корови було!
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27.11.2020 17:52 Ответить
Всрались Слуги, а винна Сюмар, бо звернула на це увагу?))
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27.11.2020 16:38 Ответить
Сюмар увагу завжди звертає,тільки не на те що потрібно!
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27.11.2020 17:53 Ответить
Як і кожен з нас.
Де Свинарчуки? Чому досі не скінчена війна? Чому Зєля торгував на крові?
Немає відповідей? Отож.
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27.11.2020 18:25 Ответить
А вы заметили вся цензоровская страница завалена жулькиной рекламой как она всех сделала. И главное уже недели две мелькает перед глазами, бабла вбухала немеряно "нищая церковная мышка". Баблишко кремлевское видимо, вот и нужно отрабатывать, уже открыто в коалиции с пятой колонной.
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27.11.2020 16:27 Ответить
++++++++++++
На компі адблок не пропускає, а на смартфоні іноді забував увімкнути Awax - і вгорі сторінки висить реклама "матьківщини". Теж подумав - якого зуя? А це не просто так...
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27.11.2020 16:33 Ответить
Так... Зверху сторінки "Блок йулі виграв місцеві вибори", "блок йулі в лідерах перегонів". Напевно політична реклама після виборів дешевша, то йуліні менеджери замовили її на місяці уперед)
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27.11.2020 16:37 Ответить
Дебілоїди, ну яким боком до коаліції малоросів з СН і відвертих ворогів України - жопоблоку, "Батьківщина" і ЮВТ? Висновок тільки один - відвести "стрілки" від цієї "коаліції" на кого завгодно. Ось вони ці ГНИДИ і проплачені агенти жопоблоку і слуг урода:Ольга Пелле, Welt Schmerz, Владислав Носковский.
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27.11.2020 17:17 Ответить
Не психуй, предала тебя твоя баба жюля, кремлевская подстилка она. 😛😛😛
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27.11.2020 19:03 Ответить
І це ж не тільки тут!
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27.11.2020 17:54 Ответить
Ото ж! А зебараны хавают любое дерьмо, абы не Порошенко.
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27.11.2020 19:06 Ответить
все ворье разом.. вот єтих пострелять і буде украіна.
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27.11.2020 16:28 Ответить
Я про це казав одразу : свині наріда і іхні шавки будуть робити все можливе щоб місцеві коаліції були проти Пороха. До цього слід було морально готуватися. Як і до дикого екстазу зеленого скота в медіа сфері з приводу будь якої невдачі Порошенка. Бидло радо піде на коаліцію і з самим ***** аби тільки не Порох. Можливо було б доцільно зігарти на випередження і оголосити що ЄС скрізь іде в опозицію до колаборантів і реваншистів, в усіх радах...Зараз вони мабуть ломають голову над цим.
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27.11.2020 16:50 Ответить
Олигарх Кауфман купил с потрохами президента Зеленского и его холуев Ноябрь 27, 2020Без рубрикиКомментарии: 0
Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3446Кауфман превратился в одну из ключевых теневых фигур в системе власти Владимира Зеленского, и его действия в различных ключевых сегментах власти вызывают серьезное беспокойство в плане национальной безопасности…
Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод «Антонов».
Такую информацию приводит сегодня в Фейсбуке известный журналист и публицист Юрий Бутусов.
Сенсационное видео программы «Схемы» показало активную теневую жизнь миллиардера Бориса Кауфмана в украинской власти, и прежде всего - как Кауфману удается вопреки решению судов не платить штраф в бюджет на 3,4 миллиарда?
- Власть продолжает тайно встречаться с олигархами вопреки обещаниям Зеленского - «Схемы». Видео
А «Цензор.Нет» удалось получить информацию от наших источников, с кем Кауфман мог встречаться в ОП и зачем к Кауфману приезжал Урусский. На все это можно найти ответы, ведь Кауфман стремительно расширяет свою империю и влияние среди Слуг народа.
Напомним, 10 октября 2019-го АМКУ наложил рекордный штраф на производителей сигарет и на «Тэдис» в общей сложности на 6,5 миллиардов гривен. «Тэдис» - торговый монополист на оптовом рынке сигарет, был создан во времена президента Януковича, методами, характерными для Януковича.
Но вот проблема - «Тэдис» был обязан заплатить эти деньги уже давно, после того как проиграл Хозсуд, и западные компании, такие как «Империал Табакко», свою часть штрафа заплатили. Но Кауфман штраф не платит. Прошло уже больше года - но штраф не платит, и все это без малейших последствий для своего бизнеса.
На видео «Схем» заметно, что Кауфман 17 ноября заезжает лично в Офис президента, в МВД, в Кабмин. А в офис Кауфмана приезжают вице-премьер-министр по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олег Урусский, друг министра МВД Арсена Авакова бизнесмен Игорь Котвицкий. Представьте себе уровень влияния, если вице-премьер-министр по ОПК вынужден заезжать в офис сигаретного бизнесмена по его вопросам!
На видео, к сожалению, не попали известные контакты Кауфмана с главой СБУ Иваном Бакановым.
- Рекордный штраф для ликвидации табачной монополии «Тэдис»: кому поможет СБУ - Кауфману или государству?
Напомню, 3 июля по требованию президента Владимира Зеленского Верховная Рада уволила главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, наложившего штраф на «Тэдис», сразу после начала судебного процесса по взысканию штрафа. И назначила главой АМКУ Ольгу Пищанскую - родную сестру доверенного лица Зеленского Светланы Пищанской из Кривого Рога.
А 5 июля Кауфман был приглашен президентом Украины Владимиром Зеленским на обед в одесском ресторане «Рыба», где они очень мило общались.
- Что сделал бы Ли Куан Ю с Зеленским за обед в ресторане с Кауфманом?
И вчера стало наглядно видно, почему можно не платить штраф - потому что Кауфман установил прочные связи по всей структуре власти Слуг народа.
Но кроме видео позавчера произошло еще одно резонансное событие: 25 ноября табачный миллиардер Борис Кауфман проиграл суд Антимонопольному комитету Украины и его компанию «Тэдис» обязали выплатить в бюджет Украины рекордный в истории Украины штраф в размере 3 миллиарда 430 миллионов 471 тысяч 100 гривен!
Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева, который отказал «Тэдису» в обжаловании решения Антимонопольного комитета по делу № 910/17891/19.
Несмотря на замену главы АМКУ, ни один суд не решается отменить решение Антимонопольного комитета. Потому что это означает признание монополии. Отозвать иск АМКУ также не может - нет оснований. В результате юрист АМКУ Кирилл Данилов получил выгодное для государства решение.
И по логике, АМКУ был бы обязан уже сегодня явиться в исполнительную службу и наложить арест на счета компании, которая уклоняется от уплаты штрафа… Но АМКУ почему-то не спешит. А без инициативы Ольги Пищанской взыскать штраф принудительно невозможно.
Хотелось бы верить, что президент Зеленский, глава ОП Ермак, замглавы ОП по региональной политике Тимошенко, министр МВД Аваков, глава СБУ Баканов, премьер Шмыгаль, вице-премьер Урусский общаются с Кауфманом о том, как он побыстрее должен уплатить штраф в бюджет, но факты говорят об обратном.
По данным источников «Цензор.Нет», Кауфман стремительно наращивает свое влияние, причем его близкая дружба с силовиками делает его по сути неуязвимым для судов и для исполнительной службы.
Именно Кауфман завел в Офис президента своего друга Сергея Гриневецкого на пост главы Одесской облгосадминистрации. Гриневецкий известен как глава Одесской ОГА времен Леонида Кучмы, где он отличился организацией голосования на выборах 1999 года с помощью админресурса. Кауфман вернул Гриневецкого в область не просто так. Одесса это морские ворота Украины, здесь идут все потоки грузов и контрабанды, и ОП прекрасно понимает ключевое значение региона.
Кауфман получил от ОП полномочия по контролю как городских властей и Труханова, так и всей области. Одесса для Кауфмана базовый регион влияния, и теперь он может взять его под контроль полностью. Если силовики в Киеве так лояльны, то что говорить о местных? В ОП Кауфман также активно контактирует с помощником президента Сергеем Шефиром и с замглавы ОП Кириллом Тимошенко, новым куратором региональной политики. Поскольку кроме Одессы в сфере интересов Кауфмана также Харьковская область.
Однако президент Зеленский при поддержке главы СБУ Ивана Баканова дали еще одну тему Кауфману, по которой к нему и ездит вице-премьер Урусский. Это завод «Антонова».
4 ноября на госпредприятие «Антонов» концерна «Укроборонпром» назначен новый и.о. генерального директора Сергей Бычков. Это кандидатура, по данным наших источников, согласована с Кауфманом, который получил от Зеленского зеленый свет. Потому и ездит Урусский в офис к сигаретному королю, что, видимо, с именно Кауфманом вице-премьеру поставили задачу обсуждать вопросы создания нового гражданского авиационного холдинга. Как тебе такое, Илон Маск? Теперь вы понимаете масштаб стратегического планирования в авиации?
Требует доказательств версия, что у Кауфмана и команды есть интерес и способности строить самолеты. Зато, что очевидно, есть опыт взятия под контроль Одесского аэропорта. У ГП «Антонов» есть ряд серьезных активов. Во-первых, транспортная авиакомпания, которая является одним из самых коррупционных кошельков любой украинской власти, и которая приносит десятки миллионов долларов прибыли в год, которые выводят и распиливают через зарубежные фирмы-прокладки при бывших и при действующем президентах. Во-вторых, это здания в Киеве и аэродром в Гостомеле. Который можно превратить в частный аэропорт для лоу-костов. Конечно, под прикрытием этих главных задач, прибыльных и перспективных, говорить о дотациях из госбюджета на постройку нескольких самолетов в данном раскладе - сущие мелочи.
Борис Кауфман превратился в одну из ключевых теневых фигур в системе власти Владимира Зеленского, и его действия в различных ключевых сегментах власти вызывают серьезное беспокойство в плане национальной безопасности. Такие вещи нельзя делать в тени. Так государство не работает.
«Цензор.Нет» несколько раз обращался к Борису Кауфману за интервью, однако он пока уклоняется от публичности. Надеемся, после видео его контактов, после захода в Одессу и «Антонов», Кауфман все-таки выйдет в СМИ, вопросов накопилось немало.
То, что Кауфман получает влияние в стратегически важных госструктурах и пользуется поддержкой президента Украины, как бы намекает, что никакой штраф этот коммуникабельный, но не публичный человек платить не собирается. Во всяком случае - в бюджет.
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27.11.2020 17:07 Ответить
Что за херь? ЕС и Слуги Сороса обьеденились в Одессе! И пообещали что они Приговор народу.
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27.11.2020 17:45 Ответить
Поделят и продадут Украину, Ес=Зе= Враги Украине, иностранные агенты, с едиными хозяевами!
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27.11.2020 17:50 Ответить
попробуй тяпнуть брому. если не поможет - подсядь на галоперидол. Перестанешь так фантазировать
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27.11.2020 20:58 Ответить
гюльчитай таки отвкрыла личико ))) и всего то чуть больше года прошло после выборов в раду )))
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27.11.2020 19:21 Ответить
Бред полный , у ЖОПы в облсовете самая маленькая фракция . А СН , "Батьківщини" и Майбаха 50 (22+14+14) мандатов из 84 ... Т.е. вполне достаточно , чтобы не вляпаться в ЖОПу с их куцыми 9 мандатами .
Ну если ЖОПа подголосовывает за кандидата от СН , а не за ЕС -- эт для них естественно .
Голова облрады всё равно нужен и у ЕС с СН гораздо больше мандатов , чем у "Батьківщини" или Майбаха .

Короче , Сюмар высмоктала проблему из пальца ... вопрос какого пальца ?!

А вот то , что ЕС вместе СН продала 72% украинской земли иностранным банкам -- вот это настоящая "зрада" .
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27.11.2020 20:32 Ответить
 
 