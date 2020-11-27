Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ сформировалась в Киевском облсовете, - Сюмар
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В новоизбранном областном совете Киевщины фактически образовалась коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины". Партия власти совместно со своими политическими партнерами с нарушением регламента пытается взять под контроль облсовет и продавить на должность председателя совета своего кандидата.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Виктория Сюмар.
По словам парламентария, для этого пытаются провести голосование отдельными бюллетенями - хотя по регламенту бюллетень должен быть один с включенными в него кандидатурами.
"Фактически коалиция, которая здесь существует - "Слуга народа", "Батькивщина" и ОПЗЖ - не доверяют своим депутатам, потому выступили против первоначального бюллетеня, где было два кандидата. Из-за недоверия к собственным депутатам и имея такую задачу, очевидно, от Офиса Президента провести своего кандидата от "Слуги народа" Склярова, это происходит под наблюдением и отдельными бюллетенями. За это была борьба. Как и за попытку вывести из зала человека, который по данным коллег-депутатов больной ковидом, но его привели как раз для этого голосования", - отметила Сюмар.
"Очевидно, что есть сегодня такая задача от Офиса Президента - взять под контроль Киевский областной совет, и их никак не беспокоит коалиция с "Оппозиционной платформой - За жизнь", - добавила Сюмар.
Нардеп напомнила, что еще перед местными выборами были заявления о том, что именно такие коалиции будет формировать "Слуга народа".
"Сейчас в Киевском областном совете именно это и происходит - с многочисленными нарушениями регламента, переписыванием предыдущего порядка голосования, который был определен в соответствии с регламентом", - подытожила Сюмар.
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«коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины". Источник: https://censor.net/ru/n3233667»
От шулєра! Ну не можуть так, щоб шлєпєров, та не надурити.
Каждому свое...
Важка доля, сараче. Я міг би поспівчувати - але ніт.
- ********* явні,
- ********* латентні,
- ********* імпотентні.
вони ж такі різні!
ги
Всі путінські шавки злились в екстазі.
...
Знову скажу - оце coccyx треба читати не латиною, а кирилицею. Дивимось на скріншот прогнозу і розуміємо: вкотре "куприк" виправдав своє поганяло, зробивши відсоссух з проковтом
или
маски сняты, господа!
(ойц... тут із Багінею такий пердімонокль... і що тепер робити?)
Де Свинарчуки? Чому досі не скінчена війна? Чому Зєля торгував на крові?
Немає відповідей? Отож.
На компі адблок не пропускає, а на смартфоні іноді забував увімкнути Awax - і вгорі сторінки висить реклама "матьківщини". Теж подумав - якого зуя? А це не просто так...
Кауфман превратился в одну из ключевых теневых фигур в системе власти Владимира Зеленского, и его действия в различных ключевых сегментах власти вызывают серьезное беспокойство в плане национальной безопасности…
Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод «Антонов».
Такую информацию приводит сегодня в Фейсбуке известный журналист и публицист Юрий Бутусов.
Сенсационное видео программы «Схемы» показало активную теневую жизнь миллиардера Бориса Кауфмана в украинской власти, и прежде всего - как Кауфману удается вопреки решению судов не платить штраф в бюджет на 3,4 миллиарда?
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А «Цензор.Нет» удалось получить информацию от наших источников, с кем Кауфман мог встречаться в ОП и зачем к Кауфману приезжал Урусский. На все это можно найти ответы, ведь Кауфман стремительно расширяет свою империю и влияние среди Слуг народа.
Напомним, 10 октября 2019-го АМКУ наложил рекордный штраф на производителей сигарет и на «Тэдис» в общей сложности на 6,5 миллиардов гривен. «Тэдис» - торговый монополист на оптовом рынке сигарет, был создан во времена президента Януковича, методами, характерными для Януковича.
Но вот проблема - «Тэдис» был обязан заплатить эти деньги уже давно, после того как проиграл Хозсуд, и западные компании, такие как «Империал Табакко», свою часть штрафа заплатили. Но Кауфман штраф не платит. Прошло уже больше года - но штраф не платит, и все это без малейших последствий для своего бизнеса.
На видео «Схем» заметно, что Кауфман 17 ноября заезжает лично в Офис президента, в МВД, в Кабмин. А в офис Кауфмана приезжают вице-премьер-министр по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олег Урусский, друг министра МВД Арсена Авакова бизнесмен Игорь Котвицкий. Представьте себе уровень влияния, если вице-премьер-министр по ОПК вынужден заезжать в офис сигаретного бизнесмена по его вопросам!
На видео, к сожалению, не попали известные контакты Кауфмана с главой СБУ Иваном Бакановым.
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Напомню, 3 июля по требованию президента Владимира Зеленского Верховная Рада уволила главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, наложившего штраф на «Тэдис», сразу после начала судебного процесса по взысканию штрафа. И назначила главой АМКУ Ольгу Пищанскую - родную сестру доверенного лица Зеленского Светланы Пищанской из Кривого Рога.
А 5 июля Кауфман был приглашен президентом Украины Владимиром Зеленским на обед в одесском ресторане «Рыба», где они очень мило общались.
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И вчера стало наглядно видно, почему можно не платить штраф - потому что Кауфман установил прочные связи по всей структуре власти Слуг народа.
Но кроме видео позавчера произошло еще одно резонансное событие: 25 ноября табачный миллиардер Борис Кауфман проиграл суд Антимонопольному комитету Украины и его компанию «Тэдис» обязали выплатить в бюджет Украины рекордный в истории Украины штраф в размере 3 миллиарда 430 миллионов 471 тысяч 100 гривен!
Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева, который отказал «Тэдису» в обжаловании решения Антимонопольного комитета по делу № 910/17891/19.
Несмотря на замену главы АМКУ, ни один суд не решается отменить решение Антимонопольного комитета. Потому что это означает признание монополии. Отозвать иск АМКУ также не может - нет оснований. В результате юрист АМКУ Кирилл Данилов получил выгодное для государства решение.
И по логике, АМКУ был бы обязан уже сегодня явиться в исполнительную службу и наложить арест на счета компании, которая уклоняется от уплаты штрафа… Но АМКУ почему-то не спешит. А без инициативы Ольги Пищанской взыскать штраф принудительно невозможно.
Хотелось бы верить, что президент Зеленский, глава ОП Ермак, замглавы ОП по региональной политике Тимошенко, министр МВД Аваков, глава СБУ Баканов, премьер Шмыгаль, вице-премьер Урусский общаются с Кауфманом о том, как он побыстрее должен уплатить штраф в бюджет, но факты говорят об обратном.
По данным источников «Цензор.Нет», Кауфман стремительно наращивает свое влияние, причем его близкая дружба с силовиками делает его по сути неуязвимым для судов и для исполнительной службы.
Именно Кауфман завел в Офис президента своего друга Сергея Гриневецкого на пост главы Одесской облгосадминистрации. Гриневецкий известен как глава Одесской ОГА времен Леонида Кучмы, где он отличился организацией голосования на выборах 1999 года с помощью админресурса. Кауфман вернул Гриневецкого в область не просто так. Одесса это морские ворота Украины, здесь идут все потоки грузов и контрабанды, и ОП прекрасно понимает ключевое значение региона.
Кауфман получил от ОП полномочия по контролю как городских властей и Труханова, так и всей области. Одесса для Кауфмана базовый регион влияния, и теперь он может взять его под контроль полностью. Если силовики в Киеве так лояльны, то что говорить о местных? В ОП Кауфман также активно контактирует с помощником президента Сергеем Шефиром и с замглавы ОП Кириллом Тимошенко, новым куратором региональной политики. Поскольку кроме Одессы в сфере интересов Кауфмана также Харьковская область.
Однако президент Зеленский при поддержке главы СБУ Ивана Баканова дали еще одну тему Кауфману, по которой к нему и ездит вице-премьер Урусский. Это завод «Антонова».
4 ноября на госпредприятие «Антонов» концерна «Укроборонпром» назначен новый и.о. генерального директора Сергей Бычков. Это кандидатура, по данным наших источников, согласована с Кауфманом, который получил от Зеленского зеленый свет. Потому и ездит Урусский в офис к сигаретному королю, что, видимо, с именно Кауфманом вице-премьеру поставили задачу обсуждать вопросы создания нового гражданского авиационного холдинга. Как тебе такое, Илон Маск? Теперь вы понимаете масштаб стратегического планирования в авиации?
Требует доказательств версия, что у Кауфмана и команды есть интерес и способности строить самолеты. Зато, что очевидно, есть опыт взятия под контроль Одесского аэропорта. У ГП «Антонов» есть ряд серьезных активов. Во-первых, транспортная авиакомпания, которая является одним из самых коррупционных кошельков любой украинской власти, и которая приносит десятки миллионов долларов прибыли в год, которые выводят и распиливают через зарубежные фирмы-прокладки при бывших и при действующем президентах. Во-вторых, это здания в Киеве и аэродром в Гостомеле. Который можно превратить в частный аэропорт для лоу-костов. Конечно, под прикрытием этих главных задач, прибыльных и перспективных, говорить о дотациях из госбюджета на постройку нескольких самолетов в данном раскладе - сущие мелочи.
Борис Кауфман превратился в одну из ключевых теневых фигур в системе власти Владимира Зеленского, и его действия в различных ключевых сегментах власти вызывают серьезное беспокойство в плане национальной безопасности. Такие вещи нельзя делать в тени. Так государство не работает.
«Цензор.Нет» несколько раз обращался к Борису Кауфману за интервью, однако он пока уклоняется от публичности. Надеемся, после видео его контактов, после захода в Одессу и «Антонов», Кауфман все-таки выйдет в СМИ, вопросов накопилось немало.
То, что Кауфман получает влияние в стратегически важных госструктурах и пользуется поддержкой президента Украины, как бы намекает, что никакой штраф этот коммуникабельный, но не публичный человек платить не собирается. Во всяком случае - в бюджет.
Ну если ЖОПа подголосовывает за кандидата от СН , а не за ЕС -- эт для них естественно .
Голова облрады всё равно нужен и у ЕС с СН гораздо больше мандатов , чем у "Батьківщини" или Майбаха .
Короче , Сюмар высмоктала проблему из пальца ... вопрос какого пальца ?!
А вот то , что ЕС вместе СН продала 72% украинской земли иностранным банкам -- вот это настоящая "зрада" .