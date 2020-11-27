УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9796 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
9 314 76
Київська область (3136) коаліція (331) облрада (269) Сюмар (263) Слуга народу (2544) Опозиційна платформа - За життя (466)

Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Коаліція

В новообраній обласній раді Київщини фактично утворилася коаліція "Слуги народу", ОПЗЖ і "Батьківщини". Партія влади спільно зі своїми політичними партнерами з порушенням регламенту намагається взяти під контроль облраду і продавити на посаду голови ради свого кандидата.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Вікторія Сюмар.

За словами парламентарки, для цього намагаються провести голосування окремими бюлетенями - хоча за регламентом бюлетень повинен бути один з включеними в нього кандидатурами.

"Фактично коаліція, яка тут існує – "Слуга народу", "Батьківщина" і ОПЗЖ, – не довіряють своїм депутатам, тому виступили проти початкового бюлетеня, де було двоє кандидатів. Через недовіру до власних депутатів і маючи таке завдання, очевидно, від Офісу Президента провести свого кандидата від "Слуги народу" Склярова, це відбувається під наглядом і окремими бюлетенями. За це була боротьба. Як і за спробу вивести із зали людину, яка за даними колег-депутатів хвора на ковід, але її привели якраз для цього голосування", – наголосила Сюмар.

"Очевидно, що є сьогодні таке завдання від Офісу Президента – взяти під контроль Київську обласну раду, і їх жодним чином не турбує коаліція з "Опозиційною платформою – За життя", – наголошує Сюмар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" організувала продаж посад у Київській облраді, - Москаленко

Нардепка нагадала, що ще перед місцевими виборами були заяви про те, що саме такі коаліції буде формувати "Слуга народу".

"Зараз у Київській обласній раді саме це і відбувається – із численними порушеннями регламенту, переписуванням попереднього порядку голосування, який був визначений відповідно до регламенту", – підсумувала Сюмар.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
Свої до своїх тягнуться.
показати весь коментар
27.11.2020 15:26
+22
Зелена пліснява прокладає шлях до влади зажопінцям !!Користуючись послугами посіпак з "Матьківщини" !!!)))
показати весь коментар
27.11.2020 15:30
+19
Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ сформировалась в Киевском облсовете, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4186
показати весь коментар
27.11.2020 15:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свої до своїх тягнуться.
показати весь коментар
27.11.2020 15:26 Відповісти
Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ сформировалась в Киевском облсовете, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4186
показати весь коментар
27.11.2020 15:28 Відповісти
Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6917
показати весь коментар
27.11.2020 15:42 Відповісти
Так противодействуйте , боритесь жестко ! Вы же должны были это предвидеть
показати весь коментар
27.11.2020 15:29 Відповісти
їх 73,22%...
показати весь коментар
27.11.2020 15:38 Відповісти
Зелена пліснява прокладає шлях до влади зажопінцям !!Користуючись послугами посіпак з "Матьківщини" !!!)))
показати весь коментар
27.11.2020 15:30 Відповісти
Ну тепер вже мудрий київський нарід і в карман покладе, іна хлєп намаже.
показати весь коментар
27.11.2020 15:30 Відповісти
Мова йде про Київську область, а не про Київ. Київська область і столиця України місто Київ - це, як кажуть в Одесі, дві великих різниці.
показати весь коментар
27.11.2020 15:59 Відповісти
Хрен то один, вот только размеры разные.
показати весь коментар
27.11.2020 16:56 Відповісти
В заголовку: «27.11.20 15:24 Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ сформировалась в Киевском облсовете...».
А тут же в тексті:

«коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батькивщины". Источник: https://censor.net/ru/n3233667»

От шулєра! Ну не можуть так, щоб шлєпєров, та не надурити.
показати весь коментар
27.11.2020 15:31 Відповісти
Кремлівське гасло "Лишь би не Порошенко" діє !!)))
показати весь коментар
27.11.2020 15:33 Відповісти
Породивший СН Коломойский и кум Путина Медведчук любят Путина и бизнес-партнеры. "Однозначно будет": нардеп-"слуга" Качура о возможном объединении СН и ОПЗЖ после местных выборов.
показати весь коментар
27.11.2020 15:35 Відповісти
Умные к умным, а ЗЕбанутые к рыго.аналам.
Каждому свое...
показати весь коментар
27.11.2020 15:36 Відповісти
Жульку забыли.Как в заголовке.
показати весь коментар
27.11.2020 15:38 Відповісти
Чи за консистенцією, чи за араматом !!)))
показати весь коментар
27.11.2020 15:44 Відповісти
ні, то твої улюблені мафіни
показати весь коментар
27.11.2020 15:56 Відповісти
Що, таке зуйове дитинство було, що нормального шоколаду ніколи не їв? Батя з мамкою бухали, доводилося старцювати та пляшки збирати на мівіну - ото тільки з ге-ге-ге шоколад і асоціювався? А як виріс, то вже сам збухався - який там вже шоколад?
Важка доля, сараче. Я міг би поспівчувати - але ніт.
показати весь коментар
27.11.2020 15:57 Відповісти
Автобиография у тебя печальная, но неудивительная, как для аутсайдера
показати весь коментар
27.11.2020 16:00 Відповісти
Дислексия?😁
показати весь коментар
27.11.2020 16:31 Відповісти
В нього нема сечі усвідомити цілісний зміст меседжу.
показати весь коментар
27.11.2020 17:11 Відповісти
От ты не прав😁, сечи у него хоть отбавляй.... В голове 😁
показати весь коментар
27.11.2020 19:05 Відповісти
Ты познал вкус дерьма? Я тебя расстрою, то были не конфеты😁
показати весь коментар
27.11.2020 16:29 Відповісти
Там три сорта того гімна:
- ********* явні,
- ********* латентні,
- ********* імпотентні.
показати весь коментар
27.11.2020 15:46 Відповісти
Что и требовалось доказать ещё полтора года назад. Я же говорил что это упыри как и сукины дети регионалы. Ну что лохи деньги давайте тормоза грёбаные- это единственное что вы умеете давайте и не воняте.
показати весь коментар
27.11.2020 15:47 Відповісти
Не хныкай, сюмар, такая теперь лямка у ваших, апазиционировать, потом забвение и.....
показати весь коментар
27.11.2020 15:48 Відповісти
нє хникай, пєтя, така тепер лямка у вас, гебнявих: курити пісю
показати весь коментар
27.11.2020 15:50 Відповісти
Ты ошибся, но я переслал это на Фейсбук питраликсеича.
показати весь коментар
27.11.2020 15:56 Відповісти
навіть і не знаю, як таке могло статися!
вони ж такі різні!
ги
показати весь коментар
27.11.2020 15:48 Відповісти
Хто?? Це гельмінти з одного Кучмівського кубла!!!)))
показати весь коментар
27.11.2020 15:52 Відповісти
то така іронія
показати весь коментар
27.11.2020 15:54 Відповісти
))) с иронией щас особенно важко кругом. все глотают всё за читую монету, включая туда же и стёб. хотя оно так всегда и было )
показати весь коментар
27.11.2020 15:56 Відповісти
Іронія і сарказм , це кращі і найдешевші засоби проти депресіі !!))
показати весь коментар
27.11.2020 15:58 Відповісти
Саркастична констатація факта !!))
показати весь коментар
27.11.2020 15:57 Відповісти
им осталось теперь сойтись в брежнево-хоннекеровском засосе в дёсна )) в знак неразрывности пары ))
показати весь коментар
27.11.2020 15:54 Відповісти
Вікторія Сюмар: "У новообраній обласній раді Київщини фактично утворилась коаліція «Слуги народу», ОПЗЖ та «Батьківщини»".

Всі путінські шавки злились в екстазі.
показати весь коментар
27.11.2020 15:56 Відповісти
шото "конкретно прижимает"
Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3279
показати весь коментар
27.11.2020 15:58 Відповісти
Ку́прикова кістка (лат. os coccygis), ку́прик (coccyx) - кістка в людини, яка зростається з вершиною крижів. Куприк утворений 1-5 (частіше 4) зрослими рудиментарними хребцями. Зростання відбувається у віці 12-25 років.

...
Знову скажу - оце coccyx треба читати не латиною, а кирилицею. Дивимось на скріншот прогнозу і розуміємо: вкотре "куприк" виправдав своє поганяло, зробивши відсоссух з проковтом Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6841
показати весь коментар
27.11.2020 16:10 Відповісти
а это уже не шутки. это результат правления пороха, который подогрела зелень и реальная угроза всем кто дежал оружие в начале войны. люди януковича это не зеленая шелупень. про реванш много шутили, читайте первое предложение. скоро янику компенсаию будем платить, как уволенным по люстрации судьям, а него еще 1,5 года правления по всем законам Украины
показати весь коментар
27.11.2020 15:59 Відповісти
слухай лапоть смердючий..ваше путло так боіться порошенка що досі ви гавкаете пси на нього..скоро вашего зелю як и трампа відправимо на зону.. а вам падлота путінська буде крантец
показати весь коментар
27.11.2020 16:33 Відповісти
маски сняты, господа?
или
маски сняты, господа!
показати весь коментар
27.11.2020 16:03 Відповісти
"Зелю геть. Дострокові" (с) Іван Сулима

(ойц... тут із Багінею такий пердімонокль... і що тепер робити?)
показати весь коментар
27.11.2020 16:11 Відповісти
Ваня і так в простраціі ,пожалій сіромаху !!!)))
показати весь коментар
27.11.2020 16:16 Відповісти
Ничего. Будет писать,,Зелю цьем. Дострочу". Ему невпервой переобуваться. Как и его ботоксной бабуле
показати весь коментар
27.11.2020 16:36 Відповісти
Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3926.
показати весь коментар
27.11.2020 16:51 Відповісти
Дуже дякую, пропіворив вголосКоаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5942 Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3318
показати весь коментар
27.11.2020 16:55 Відповісти
а сюмар це з м Погребище? Вона дуже чесна і порядна людина! А ще вона також дуже трудолюбива, вона коли жила в Погребищах то пасла корову,продавала на базарі молоко ,сметану і сир,заробляла гроші.А потім коли попала у вр ,то побудувала собі на ці гроші віллу під Києвом! Отож Їй точно можна вірити!!!
показати весь коментар
27.11.2020 16:18 Відповісти
Брехня!
показати весь коментар
27.11.2020 16:24 Відповісти
за одну корову построіла вілу....а щоб мала бика то купилаб лайнер круізний..
показати весь коментар
27.11.2020 16:30 Відповісти
ну мабуть все таки 2 корови було!
показати весь коментар
27.11.2020 17:52 Відповісти
Всрались Слуги, а винна Сюмар, бо звернула на це увагу?))
показати весь коментар
27.11.2020 16:38 Відповісти
Сюмар увагу завжди звертає,тільки не на те що потрібно!
показати весь коментар
27.11.2020 17:53 Відповісти
Як і кожен з нас.
Де Свинарчуки? Чому досі не скінчена війна? Чому Зєля торгував на крові?
Немає відповідей? Отож.
показати весь коментар
27.11.2020 18:25 Відповісти
А вы заметили вся цензоровская страница завалена жулькиной рекламой как она всех сделала. И главное уже недели две мелькает перед глазами, бабла вбухала немеряно "нищая церковная мышка". Баблишко кремлевское видимо, вот и нужно отрабатывать, уже открыто в коалиции с пятой колонной.
показати весь коментар
27.11.2020 16:27 Відповісти
++++++++++++
На компі адблок не пропускає, а на смартфоні іноді забував увімкнути Awax - і вгорі сторінки висить реклама "матьківщини". Теж подумав - якого зуя? А це не просто так...
показати весь коментар
27.11.2020 16:33 Відповісти
Так... Зверху сторінки "Блок йулі виграв місцеві вибори", "блок йулі в лідерах перегонів". Напевно політична реклама після виборів дешевша, то йуліні менеджери замовили її на місяці уперед)
показати весь коментар
27.11.2020 16:37 Відповісти
Дебілоїди, ну яким боком до коаліції малоросів з СН і відвертих ворогів України - жопоблоку, "Батьківщина" і ЮВТ? Висновок тільки один - відвести "стрілки" від цієї "коаліції" на кого завгодно. Ось вони ці ГНИДИ і проплачені агенти жопоблоку і слуг урода:Ольга Пелле, Welt Schmerz, Владислав Носковский.
показати весь коментар
27.11.2020 17:17 Відповісти
Не психуй, предала тебя твоя баба жюля, кремлевская подстилка она. 😛😛😛
показати весь коментар
27.11.2020 19:03 Відповісти
І це ж не тільки тут!
показати весь коментар
27.11.2020 17:54 Відповісти
Ото ж! А зебараны хавают любое дерьмо, абы не Порошенко.
показати весь коментар
27.11.2020 19:06 Відповісти
все ворье разом.. вот єтих пострелять і буде украіна.
показати весь коментар
27.11.2020 16:28 Відповісти
Я про це казав одразу : свині наріда і іхні шавки будуть робити все можливе щоб місцеві коаліції були проти Пороха. До цього слід було морально готуватися. Як і до дикого екстазу зеленого скота в медіа сфері з приводу будь якої невдачі Порошенка. Бидло радо піде на коаліцію і з самим ***** аби тільки не Порох. Можливо було б доцільно зігарти на випередження і оголосити що ЄС скрізь іде в опозицію до колаборантів і реваншистів, в усіх радах...Зараз вони мабуть ломають голову над цим.
показати весь коментар
27.11.2020 16:50 Відповісти
Олигарх Кауфман купил с потрохами президента Зеленского и его холуев Ноябрь 27, 2020Без рубрикиКомментарии: 0
Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3446Кауфман превратился в одну из ключевых теневых фигур в системе власти Владимира Зеленского, и его действия в различных ключевых сегментах власти вызывают серьезное беспокойство в плане национальной безопасности…
Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод «Антонов».
Такую информацию приводит сегодня в Фейсбуке известный журналист и публицист Юрий Бутусов.
Сенсационное видео программы «Схемы» показало активную теневую жизнь миллиардера Бориса Кауфмана в украинской власти, и прежде всего - как Кауфману удается вопреки решению судов не платить штраф в бюджет на 3,4 миллиарда?
- Власть продолжает тайно встречаться с олигархами вопреки обещаниям Зеленского - «Схемы». Видео
А «Цензор.Нет» удалось получить информацию от наших источников, с кем Кауфман мог встречаться в ОП и зачем к Кауфману приезжал Урусский. На все это можно найти ответы, ведь Кауфман стремительно расширяет свою империю и влияние среди Слуг народа.
Напомним, 10 октября 2019-го АМКУ наложил рекордный штраф на производителей сигарет и на «Тэдис» в общей сложности на 6,5 миллиардов гривен. «Тэдис» - торговый монополист на оптовом рынке сигарет, был создан во времена президента Януковича, методами, характерными для Януковича.
Но вот проблема - «Тэдис» был обязан заплатить эти деньги уже давно, после того как проиграл Хозсуд, и западные компании, такие как «Империал Табакко», свою часть штрафа заплатили. Но Кауфман штраф не платит. Прошло уже больше года - но штраф не платит, и все это без малейших последствий для своего бизнеса.
На видео «Схем» заметно, что Кауфман 17 ноября заезжает лично в Офис президента, в МВД, в Кабмин. А в офис Кауфмана приезжают вице-премьер-министр по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олег Урусский, друг министра МВД Арсена Авакова бизнесмен Игорь Котвицкий. Представьте себе уровень влияния, если вице-премьер-министр по ОПК вынужден заезжать в офис сигаретного бизнесмена по его вопросам!
На видео, к сожалению, не попали известные контакты Кауфмана с главой СБУ Иваном Бакановым.
- Рекордный штраф для ликвидации табачной монополии «Тэдис»: кому поможет СБУ - Кауфману или государству?
Напомню, 3 июля по требованию президента Владимира Зеленского Верховная Рада уволила главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, наложившего штраф на «Тэдис», сразу после начала судебного процесса по взысканию штрафа. И назначила главой АМКУ Ольгу Пищанскую - родную сестру доверенного лица Зеленского Светланы Пищанской из Кривого Рога.
А 5 июля Кауфман был приглашен президентом Украины Владимиром Зеленским на обед в одесском ресторане «Рыба», где они очень мило общались.
- Что сделал бы Ли Куан Ю с Зеленским за обед в ресторане с Кауфманом?
И вчера стало наглядно видно, почему можно не платить штраф - потому что Кауфман установил прочные связи по всей структуре власти Слуг народа.
Но кроме видео позавчера произошло еще одно резонансное событие: 25 ноября табачный миллиардер Борис Кауфман проиграл суд Антимонопольному комитету Украины и его компанию «Тэдис» обязали выплатить в бюджет Украины рекордный в истории Украины штраф в размере 3 миллиарда 430 миллионов 471 тысяч 100 гривен!
Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева, который отказал «Тэдису» в обжаловании решения Антимонопольного комитета по делу № 910/17891/19.
Несмотря на замену главы АМКУ, ни один суд не решается отменить решение Антимонопольного комитета. Потому что это означает признание монополии. Отозвать иск АМКУ также не может - нет оснований. В результате юрист АМКУ Кирилл Данилов получил выгодное для государства решение.
И по логике, АМКУ был бы обязан уже сегодня явиться в исполнительную службу и наложить арест на счета компании, которая уклоняется от уплаты штрафа… Но АМКУ почему-то не спешит. А без инициативы Ольги Пищанской взыскать штраф принудительно невозможно.
Хотелось бы верить, что президент Зеленский, глава ОП Ермак, замглавы ОП по региональной политике Тимошенко, министр МВД Аваков, глава СБУ Баканов, премьер Шмыгаль, вице-премьер Урусский общаются с Кауфманом о том, как он побыстрее должен уплатить штраф в бюджет, но факты говорят об обратном.
По данным источников «Цензор.Нет», Кауфман стремительно наращивает свое влияние, причем его близкая дружба с силовиками делает его по сути неуязвимым для судов и для исполнительной службы.
Именно Кауфман завел в Офис президента своего друга Сергея Гриневецкого на пост главы Одесской облгосадминистрации. Гриневецкий известен как глава Одесской ОГА времен Леонида Кучмы, где он отличился организацией голосования на выборах 1999 года с помощью админресурса. Кауфман вернул Гриневецкого в область не просто так. Одесса это морские ворота Украины, здесь идут все потоки грузов и контрабанды, и ОП прекрасно понимает ключевое значение региона.
Кауфман получил от ОП полномочия по контролю как городских властей и Труханова, так и всей области. Одесса для Кауфмана базовый регион влияния, и теперь он может взять его под контроль полностью. Если силовики в Киеве так лояльны, то что говорить о местных? В ОП Кауфман также активно контактирует с помощником президента Сергеем Шефиром и с замглавы ОП Кириллом Тимошенко, новым куратором региональной политики. Поскольку кроме Одессы в сфере интересов Кауфмана также Харьковская область.
Однако президент Зеленский при поддержке главы СБУ Ивана Баканова дали еще одну тему Кауфману, по которой к нему и ездит вице-премьер Урусский. Это завод «Антонова».
4 ноября на госпредприятие «Антонов» концерна «Укроборонпром» назначен новый и.о. генерального директора Сергей Бычков. Это кандидатура, по данным наших источников, согласована с Кауфманом, который получил от Зеленского зеленый свет. Потому и ездит Урусский в офис к сигаретному королю, что, видимо, с именно Кауфманом вице-премьеру поставили задачу обсуждать вопросы создания нового гражданского авиационного холдинга. Как тебе такое, Илон Маск? Теперь вы понимаете масштаб стратегического планирования в авиации?
Требует доказательств версия, что у Кауфмана и команды есть интерес и способности строить самолеты. Зато, что очевидно, есть опыт взятия под контроль Одесского аэропорта. У ГП «Антонов» есть ряд серьезных активов. Во-первых, транспортная авиакомпания, которая является одним из самых коррупционных кошельков любой украинской власти, и которая приносит десятки миллионов долларов прибыли в год, которые выводят и распиливают через зарубежные фирмы-прокладки при бывших и при действующем президентах. Во-вторых, это здания в Киеве и аэродром в Гостомеле. Который можно превратить в частный аэропорт для лоу-костов. Конечно, под прикрытием этих главных задач, прибыльных и перспективных, говорить о дотациях из госбюджета на постройку нескольких самолетов в данном раскладе - сущие мелочи.
Борис Кауфман превратился в одну из ключевых теневых фигур в системе власти Владимира Зеленского, и его действия в различных ключевых сегментах власти вызывают серьезное беспокойство в плане национальной безопасности. Такие вещи нельзя делать в тени. Так государство не работает.
«Цензор.Нет» несколько раз обращался к Борису Кауфману за интервью, однако он пока уклоняется от публичности. Надеемся, после видео его контактов, после захода в Одессу и «Антонов», Кауфман все-таки выйдет в СМИ, вопросов накопилось немало.
То, что Кауфман получает влияние в стратегически важных госструктурах и пользуется поддержкой президента Украины, как бы намекает, что никакой штраф этот коммуникабельный, но не публичный человек платить не собирается. Во всяком случае - в бюджет.
показати весь коментар
27.11.2020 17:07 Відповісти
Что за херь? ЕС и Слуги Сороса обьеденились в Одессе! И пообещали что они Приговор народу.
показати весь коментар
27.11.2020 17:45 Відповісти
Поделят и продадут Украину, Ес=Зе= Враги Украине, иностранные агенты, с едиными хозяевами!
показати весь коментар
27.11.2020 17:50 Відповісти
попробуй тяпнуть брому. если не поможет - подсядь на галоперидол. Перестанешь так фантазировать
показати весь коментар
27.11.2020 20:58 Відповісти
гюльчитай таки отвкрыла личико ))) и всего то чуть больше года прошло после выборов в раду )))
показати весь коментар
27.11.2020 19:21 Відповісти
Бред полный , у ЖОПы в облсовете самая маленькая фракция . А СН , "Батьківщини" и Майбаха 50 (22+14+14) мандатов из 84 ... Т.е. вполне достаточно , чтобы не вляпаться в ЖОПу с их куцыми 9 мандатами .
Ну если ЖОПа подголосовывает за кандидата от СН , а не за ЕС -- эт для них естественно .
Голова облрады всё равно нужен и у ЕС с СН гораздо больше мандатов , чем у "Батьківщини" или Майбаха .

Короче , Сюмар высмоктала проблему из пальца ... вопрос какого пальца ?!

А вот то , что ЕС вместе СН продала 72% украинской земли иностранным банкам -- вот это настоящая "зрада" .
показати весь коментар
27.11.2020 20:32 Відповісти
 
 