Председателем Житомирского облсовета стал представитель "Слуги народа" Федоренко
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Во время заседания первой сессии Житомирского областного совета VIII созыва был избран первый председатель облсовета от партии "Слуга народа".
Об этом пресс-служба облсовета, передает Цензор.НЕТ.
"Во время заседания первой сессии путем тайного голосования председателем Житомирского областного совета был избран Владимир Федоренко, член партии "Слуга народа", за которого отдали свои голоса 53 депутата", - сообщает облсовет.
Федоренко принес присягу должностного лица местного самоуправления, поблагодарил депутатов за доверие и заявил, что надеется на слаженную работу ради интересов общины.
"Планка поднята высоко, но вместе мы сможем достичь еще больших высот. Депутатами прошлого созыва было сделано много. Но, в следующие пять лет, именно от нас с вами зависит будущее жителей Житомирской области", - заявил он во вступительной речи.
До избрания председателем облсовета Федоренко был первым заместителем председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко.
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