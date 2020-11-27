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Председателем Житомирского облсовета стал представитель "Слуги народа" Федоренко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Председателем Житомирского облсовета стал представитель

Во время заседания первой сессии Житомирского областного совета VIII созыва был избран первый председатель облсовета от партии "Слуга народа".

Об этом пресс-служба облсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Во время заседания первой сессии путем тайного голосования председателем Житомирского областного совета был избран Владимир Федоренко, член партии "Слуга народа", за которого отдали свои голоса 53 депутата", - сообщает облсовет.

Федоренко принес присягу должностного лица местного самоуправления, поблагодарил депутатов за доверие и заявил, что надеется на слаженную работу ради интересов общины.

"Планка поднята высоко, но вместе мы сможем достичь еще больших высот. Депутатами прошлого созыва было сделано много. Но, в следующие пять лет, именно от нас с вами зависит будущее жителей Житомирской области", - заявил он во вступительной речи.

До избрания председателем облсовета Федоренко был первым заместителем председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ сформировалась в Киевском облсовете, - Сюмар
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Ойвсьо!!! Это прорыв. Председателем Житомирского облсовета стал представитель "Слуги народа" Федоренко - Цензор.НЕТ 452

Хоть шото перепало мощному ЗЕленому монобольшинству.

Но для Житомира это позор.
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27.11.2020 15:50 Ответить
Будет распродавать депутатские места. А кто их купит? Правильно ОПЗЖ
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27.11.2020 15:52 Ответить
А у Дніпрі.... Байден привітав Філатова з мерством (фото)
Председателем Житомирского облсовета стал представитель "Слуги народа" Федоренко - Цензор.НЕТ 7724

.У Дніпрі під час сесії Дніпровської міської ради чинного мера зі вступом на посаду привітав улюбленець міськради, рудий Байден - Голова департаменту Нетвоїхсобачихсправділо...
Цей кіт вже давно живе у міськраді і є улюбленцем працівників мерії і самого чинного міського голови. Мер Дніпра Борис Філатов нещодавно своєрідно прокоментував новину про перемогу Джозефа Байдена на виборах президента США: «Ми знали заздалегідь, коли років зо два-три тому офіційно назвали головного кота міськради Дніпра ім'ям Байден."
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27.11.2020 16:02 Ответить
Всех слуг народа вместе с из пастухом в топку.
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27.11.2020 16:12 Ответить
 
 