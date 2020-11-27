Головою Житомирської облради став представник "Слуги народу" Федоренко

Під час засідання першої сесії Житомирської обласної ради VIII скликання був обраний перший голова облради від партії "Слуга народу".

Про це пресслужба облради, передає Цензор.НЕТ.

"Під час засідання першої сесії шляхом таємного голосування головою Житомирської обласної ради було обрано Володимира Федоренка, член партії "Слуга народу", за якого віддали свої голоси 53 депутати", - повідомляє облрада.

Федоренко склав присягу посадової особи місцевого самоврядування, подякував депутатам за довіру і заявив, що сподівається на злагоджену роботу заради інтересів громади.

"Планка поставлена високо, але разом ми примножимо здобутки та зможемо досягнути ще більших висот. У наступні п’ять років саме від нас із Вами залежатиме успішний розвиток регіону, головним орієнтиром якого є жителі Житомирщини", - заявив він у вступній промові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар

До обрання головою облради Федоренко був першим заступником голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка.