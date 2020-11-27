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Головою Житомирської облради став представник "Слуги народу" Федоренко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Головою Житомирської облради став представник

Під час засідання першої сесії Житомирської обласної ради VIII скликання був обраний перший голова облради від партії "Слуга народу".

Про це пресслужба облради, передає Цензор.НЕТ.

"Під час засідання першої сесії шляхом таємного голосування головою Житомирської обласної ради було обрано Володимира Федоренка, член партії "Слуга народу", за якого віддали свої голоси 53 депутати", - повідомляє облрада.

Федоренко склав присягу посадової особи місцевого самоврядування, подякував депутатам за довіру і заявив, що сподівається на злагоджену роботу заради інтересів громади.

"Планка поставлена високо, але разом ми примножимо здобутки та зможемо досягнути ще більших висот. У наступні п’ять років саме від нас із Вами залежатиме успішний розвиток регіону, головним орієнтиром якого є жителі Житомирщини", - заявив він у вступній промові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коаліція "Слуги народу" та ОПЗЖ сформувалася в Київській облраді, - Сюмар

До обрання головою облради Федоренко був першим заступником голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка.

Автор: Анастасія Потіха
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Ойвсьо!!! Это прорыв. Председателем Житомирского облсовета стал представитель "Слуги народа" Федоренко - Цензор.НЕТ 452

Хоть шото перепало мощному ЗЕленому монобольшинству.

Но для Житомира это позор.
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27.11.2020 15:50 Відповісти
Будет распродавать депутатские места. А кто их купит? Правильно ОПЗЖ
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27.11.2020 15:52 Відповісти
А у Дніпрі.... Байден привітав Філатова з мерством (фото)
Председателем Житомирского облсовета стал представитель "Слуги народа" Федоренко - Цензор.НЕТ 7724

.У Дніпрі під час сесії Дніпровської міської ради чинного мера зі вступом на посаду привітав улюбленець міськради, рудий Байден - Голова департаменту Нетвоїхсобачихсправділо...
Цей кіт вже давно живе у міськраді і є улюбленцем працівників мерії і самого чинного міського голови. Мер Дніпра Борис Філатов нещодавно своєрідно прокоментував новину про перемогу Джозефа Байдена на виборах президента США: «Ми знали заздалегідь, коли років зо два-три тому офіційно назвали головного кота міськради Дніпра ім'ям Байден."
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27.11.2020 16:02 Відповісти
Всех слуг народа вместе с из пастухом в топку.
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27.11.2020 16:12 Відповісти
 
 