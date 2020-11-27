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Рада получила доработанный Кабмином проект госбюджета-2021, - Кондратюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Рада получила доработанный Кабмином проект госбюджета-2021, - Кондратюк

Кабинет Министров внёс в Верховную Раду доработанный проект закона про государственный бюджет на 2021 год.

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук вице-спикер Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Наконец в Верховную Раду поступил проект Государственного бюджета на 2021 год, доработанный Кабинетом Министров. Сегодня я расписала этот документ для дальнейшей работы. Верховная Рада готова рассмотреть проект госбюджета-2021 в установленные сроки с учетом предложений и замечаний народных депутатов", - написала зампредседателя ВР.

Кондратюк подтвердила, что в субботу в Верховной Раде состоится совещание с участием руководства парламента, представителей Офиса Президента, правительства. На этом совещании будет обсуждаться и определяться повестка дня относительно бюджетного процесса, возвращения ответственности за ложное декларирование, решения конституционного кризиса, комплекса мер по поддержке ФЛП, малого и среднего бизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада готова рассматривать проект Госбюджета-2021, как только он поступит от Кабмина: не хочется возвращаться к позорным "бюджетным новогодним ночам", - Кондратюк

Вийе-спикер поинформировала, что в парламент поступил пакет неотложных законопроектов президента Украины, предусматривающих комплекс мер по поддержке граждан от последствий пандемии COVID-19. По словам Кондратюк, эти законопроекты переданы на обработку в профильные комитеты. Президент также внем внес законопроект, которым предлагается восстановить ответственность за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Кабинетом Министров зарегистрирован законопроект о порядке назначения и увольнения главы НАБУ в связи с решением Конституционного суда.

Кондратюк сообщила, что рабочая группа парламента тоже наработала свое видение как вернуться и не сорвать электронное декларирование 2020 года и ответственность за недостоверное декларирование.

Читайте также: Надеемся, что законопроекты по выходу из конституционного кризиса будут представлены до 1 декабря, - вице-спикер Рады Кондратюк

Автор: Володимир Янченко
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27.11.2020 18:21 Ответить
Тепер ВРУ як вищий орган влади в Україні має сама скоротити бюджет і зменшити витрати по всіх статтях!
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27.11.2020 18:29 Ответить
"Оновлений проект Держбюджету-2021:
витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн,
на Раду - на 247 млн грн,
на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн".
Генеральній курватурі +(плюс)2 млрд,
Міносвіти -(мінус)4млрд.
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27.11.2020 19:09 Ответить
Хороший такой бюджет получился для одного блогера. Его офис получит на новые видосики аж 1.2 млрд грн. Интересно, что будет в следующих сериях?!
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27.11.2020 18:28 Ответить
Рада отримала доопрацьований Кабміном проєкт держбюджету-2021, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 2351
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27.11.2020 18:39 Ответить
Учителя аплодируют стоя ))
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27.11.2020 18:30 Ответить
Головний Фінансовий документ країни доробляється бездарними і безвідповідальними пи.даболами в авральному порядку, подається таким же істотам у ВР для "прийняття", а далі - на підпис обдолбаному аморалу. Як країна буде жити по такому "документу", коли усе розвалено, міжнародні кредитори фактично послали на.. і на носі нова "іспанка"?
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27.11.2020 18:34 Ответить
Может не доработаный, а "обработаный".
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27.11.2020 18:34 Ответить
 
 