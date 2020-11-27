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Рада отримала доопрацьований Кабміном проєкт держбюджету-2021, - Кондратюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Рада отримала доопрацьований Кабміном проєкт держбюджету-2021, - Кондратюк

Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради доопрацьований проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік.

Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці віцеспікерка Олена Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті до Верховної Ради надійшов проєкт Державного бюджету на 2021 рік, доопрацьований Кабінетом Міністрів. Сьогодні я розписала цей документ для подальшої роботи. Верховна Рада готова розглянути проєкт Держбюджету-2021 в установлені терміни з урахуванням пропозицій і зауважень народних депутатів", - написала заступниця голови ВР.

Кондратюк підтвердила, що в суботу у Верховній Раді відбудеться нарада за участі керівництва парламенту, представників офісу Президента, Уряду. На цій нараді буде обговорюватися і визначатися порядок денний, щодо бюджетного процесу, повернення відповідальності за неправдиве декларування, вирішення конституційної кризи, комплексу заходів з підтримки ФОПів, малого і середнього бізнесу.

Читайте також: Рада готова розглядати проєкт Держбюджету-2021, щойно він надійде від Кабміну: не хочеться повертатися до ганебних "бюджетних новорічних ночей", - Кондратюк

Віцеспікер поінформувала, що до парламенту надійшов пакет невідкладних законопроєктів Президента України, яким передбачено комплекс заходів для підтримки громадян від наслідків пандемії COVID-19. За словами Кондратюк, ці законопроєкти передано на опрацювання в профільні Комітети. Президент також вніс законопроєкт, яким пропонується відновити відповідальність за недостовірне декларування та неподання декларації.

Кабінет Міністрів зареєстрував законопроєкт про порядок призначення і звільнення голови НАБУ у зв'язку з рішенням Конституційного суду.

Кондратюк повідомила, що робоча група парламенту теж напрацювала своє бачення як повернутися і не зірвати електронне декларування 2020 року і відповідальність за недостовірне декларування.
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Луидоров и пиастров звон
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27.11.2020 18:21 Відповісти
Тепер ВРУ як вищий орган влади в Україні має сама скоротити бюджет і зменшити витрати по всіх статтях!
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27.11.2020 18:29 Відповісти
"Оновлений проект Держбюджету-2021:
витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн,
на Раду - на 247 млн грн,
на Міносвіти - зменшили на 4 млрд грн".
Генеральній курватурі +(плюс)2 млрд,
Міносвіти -(мінус)4млрд.
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27.11.2020 19:09 Відповісти
Хороший такой бюджет получился для одного блогера. Его офис получит на новые видосики аж 1.2 млрд грн. Интересно, что будет в следующих сериях?!
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27.11.2020 18:28 Відповісти
Рада отримала доопрацьований Кабміном проєкт держбюджету-2021, - Кондратюк - Цензор.НЕТ 2351
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27.11.2020 18:39 Відповісти
Учителя аплодируют стоя ))
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27.11.2020 18:30 Відповісти
Головний Фінансовий документ країни доробляється бездарними і безвідповідальними пи.даболами в авральному порядку, подається таким же істотам у ВР для "прийняття", а далі - на підпис обдолбаному аморалу. Як країна буде жити по такому "документу", коли усе розвалено, міжнародні кредитори фактично послали на.. і на носі нова "іспанка"?
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27.11.2020 18:34 Відповісти
Может не доработаный, а "обработаный".
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27.11.2020 18:34 Відповісти
 
 