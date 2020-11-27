По просьбе пассажиров "Укрзализныця" возобновляет продажу чая и кофе в поездах

С 1 декабря 2020 Укрзализныця снова начнет продавать в пассажирских поездах кофе и чай. Из-за борьбы с коронавируса их убрали из перечня услуг в июне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Там отметили, что будут придерживаться санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм, поэтому напитки будут подавать в одноразовых гофрированных стаканчиках емкостью 250 мл.

В УЗ отмечают, что цена не изменится. По-прежнему, чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн. Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн.

Также в поездах будут продавать печенье, вафли, снеки и т.д. в индивидуальной упаковке.

Ранее в Укрзализныце также сообщали, что хотят ввести в поездах возможность заказать полноценное питание. Просят бизнес предоставить предложения.

Сейчас рассматривают вариант введения услуги, когда пассажир будет выбирать что-то из меню во время онлайн-продажи билетов, а потом это подготовят и передадут в вагон проводникам.

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