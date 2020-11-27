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Новости Общество
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кофе (38) Укрзализныця (2635) чай (12)

По просьбе пассажиров "Укрзализныця" возобновляет продажу чая и кофе в поездах

Новости Цензор.НЕТ Общество

По просьбе пассажиров

С 1 декабря 2020 Укрзализныця снова начнет продавать в пассажирских поездах кофе и чай. Из-за борьбы с коронавируса их убрали из перечня услуг в июне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Там отметили, что будут придерживаться санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм, поэтому напитки будут подавать в одноразовых гофрированных стаканчиках емкостью 250 мл.

В УЗ отмечают, что цена не изменится. По-прежнему, чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн. Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн.

Также в поездах будут продавать печенье, вафли, снеки и т.д. в индивидуальной упаковке.

Ранее в Укрзализныце также сообщали, что хотят ввести в поездах возможность заказать полноценное питание. Просят бизнес предоставить предложения.

Сейчас рассматривают вариант введения услуги, когда пассажир будет выбирать что-то из меню во время онлайн-продажи билетов, а потом это подготовят и передадут в вагон проводникам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" к праздникам возобновляет движение ряда поездов и запускает новые

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Чемодан мой от водки ломится -
Предложил я, как полагается:
"Может, выпить нам - познакомиться,
Поглядим, кто быстрей сломается!.."

Он сказал: "Вылезать нам в Вологде,
Ну, а Вологда -
это вона где!.."

Я не помню, кто первый сломался, -
Помню, он подливал,
поддакивал,
Мой язык, как шнурок, развязался:
Я кого-то ругал,
оплакивал...

И проснулся я в городе Вологде,
Но - убей меня - не припомню где.

А потом мне пришили дельце
По статье Уголовного кодекса,
Успокоили: "Всё перемелется",
Дали срок - не дали опомниться.

И остался я городе Вологде,
Ну, а Вологда -
это вона где!..

Пятьдесят восьмую дают статью,
Говорят: "Ничего, вы так молоды..."
Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, -
Он бы хрен доехал до Вологды!

Он живёт себе в городе Вологде,
А я - на Севере, а Север - вона где!

...Все обиды мои годы стёрли,
Но живу я теперь, как в наручниках:
Мне до боли,
до кома в горле
Надо встретить того попутчика!

Но живёт он в городе Вологде,
А я - на Севере, а Север - вона где!
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27.11.2020 22:51
+4
Оце за такі нев"їбймовірні ріформи наглядова рада залізниці шаленні зарплати і премії отрмує. Зовсім ужралиссь?
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27.11.2020 22:52
+3
По поводу чая. Я однажды обратил внимание как проводники моют стаканы. Больше чай / кофе я там не покупаю.
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27.11.2020 23:31
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ввиду карантина-только на вынос.сходишь с поезда-можешь взять чай или кофу...а иначе штраф По просьбе пассажиров "Укрзализныця" возобновляет продажу чая и кофе в поездах - Цензор.НЕТ 7470
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27.11.2020 22:50 Ответить
Чемодан мой от водки ломится -
Предложил я, как полагается:
"Может, выпить нам - познакомиться,
Поглядим, кто быстрей сломается!.."

Он сказал: "Вылезать нам в Вологде,
Ну, а Вологда -
это вона где!.."

Я не помню, кто первый сломался, -
Помню, он подливал,
поддакивал,
Мой язык, как шнурок, развязался:
Я кого-то ругал,
оплакивал...

И проснулся я в городе Вологде,
Но - убей меня - не припомню где.

А потом мне пришили дельце
По статье Уголовного кодекса,
Успокоили: "Всё перемелется",
Дали срок - не дали опомниться.

И остался я городе Вологде,
Ну, а Вологда -
это вона где!..

Пятьдесят восьмую дают статью,
Говорят: "Ничего, вы так молоды..."
Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, -
Он бы хрен доехал до Вологды!

Он живёт себе в городе Вологде,
А я - на Севере, а Север - вона где!

...Все обиды мои годы стёрли,
Но живу я теперь, как в наручниках:
Мне до боли,
до кома в горле
Надо встретить того попутчика!

Но живёт он в городе Вологде,
А я - на Севере, а Север - вона где!
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27.11.2020 22:51 Ответить
Ох и давняя песенка Высоцкого. Уже и забылась. В сурово далёком детстве так это воспринималось восторжено попить чаю в поезде! Из подстаканников конечно. Они были мельхиоровые. Строго ложечки выдавались. И крепко у детей ценился дорожный сахар порционный с 2 кусочков. Набирали домой. Попытки стырить подстаканик пресекались люто. Целый был ритуал тогда пить чай. Даже на когда на юга летом пёрли толпами в жару пили. Речь про давние времена---50-60 гг. Я ещё застал когда были купейные красного цвета вагоны и редко правда, мягкие, купе на 2 места с диванами, шторки с плюша, в пижамах шёлковых начальство вылазило на перрон, а мы пацаны выпрашивали в вагон-ресторанах первые сигареты с фильтром. Тогда на крупных вокзалах носили бутерброды на вынос с ресторана с красной икрой запросто! Цену не вспомню---не покупал!
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27.11.2020 23:11 Ответить
О, юність парубоцька!
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27.11.2020 23:42 Ответить
Оце за такі нев"їбймовірні ріформи наглядова рада залізниці шаленні зарплати і премії отрмує. Зовсім ужралиссь?
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27.11.2020 22:52 Ответить
Пасажири "Титаніка" теж заммовляли...
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27.11.2020 23:04 Ответить
Проводницы стали увольняться???)))
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27.11.2020 23:05 Ответить
Ну нарешті. Досягнення. Обговоримо?
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27.11.2020 23:11 Ответить
На прохання пасажирів "Укрзалізниця" відновлює продаж чаю і кави в поїздах - Цензор.НЕТ 7499
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27.11.2020 23:15 Ответить
По поеланием трудящихся....))))
********** с голоду здохне....
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27.11.2020 23:28 Ответить
Какой идиот установил нормы жары в вагонах +35?
Там же жарче чем в сауне, какой дегенерат устанавливает эти нормы.
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27.11.2020 23:29 Ответить
По поводу чая. Я однажды обратил внимание как проводники моют стаканы. Больше чай / кофе я там не покупаю.
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27.11.2020 23:31 Ответить
а они их еще и моют? )))))
(в статье ващето про пластик одноразовый)))) но и тут нет гарантии что они его не "помоют" )))
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28.11.2020 08:04 Ответить
И Вам приготовят хороший крупнолистовой зеленый чай?
Или в кофемашине сварганят еспрессо, капучино, латте?

Вы любите растворимый нескафе? Или черный ноунейм? А я - нет. Но и выбора нет.
Может так не во всех поездах?
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28.11.2020 02:18 Ответить
На прохання пасажирів "Укрзалізниця" відновлює продаж чаю і кави в поїздах - Цензор.НЕТ 4118

...
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28.11.2020 10:27 Ответить
В период пандемии коронавируса это очень нужное дело, мы же знаем, как хорошо моют стаканы в поездах. На прохання пасажирів "Укрзалізниця" відновлює продаж чаю і кави в поїздах - Цензор.НЕТ 5283
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28.11.2020 11:04 Ответить
 
 