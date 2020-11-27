По просьбе пассажиров "Укрзализныця" возобновляет продажу чая и кофе в поездах
Новости Цензор.НЕТ Общество
С 1 декабря 2020 Укрзализныця снова начнет продавать в пассажирских поездах кофе и чай. Из-за борьбы с коронавируса их убрали из перечня услуг в июне.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Там отметили, что будут придерживаться санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм, поэтому напитки будут подавать в одноразовых гофрированных стаканчиках емкостью 250 мл.
В УЗ отмечают, что цена не изменится. По-прежнему, чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн. Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн.
Также в поездах будут продавать печенье, вафли, снеки и т.д. в индивидуальной упаковке.
Ранее в Укрзализныце также сообщали, что хотят ввести в поездах возможность заказать полноценное питание. Просят бизнес предоставить предложения.
Сейчас рассматривают вариант введения услуги, когда пассажир будет выбирать что-то из меню во время онлайн-продажи билетов, а потом это подготовят и передадут в вагон проводникам.
Пожалуйста, подождите...
Предложил я, как полагается:
"Может, выпить нам - познакомиться,
Поглядим, кто быстрей сломается!.."
Он сказал: "Вылезать нам в Вологде,
Ну, а Вологда -
это вона где!.."
Я не помню, кто первый сломался, -
Помню, он подливал,
поддакивал,
Мой язык, как шнурок, развязался:
Я кого-то ругал,
оплакивал...
И проснулся я в городе Вологде,
Но - убей меня - не припомню где.
А потом мне пришили дельце
По статье Уголовного кодекса,
Успокоили: "Всё перемелется",
Дали срок - не дали опомниться.
И остался я городе Вологде,
Ну, а Вологда -
это вона где!..
Пятьдесят восьмую дают статью,
Говорят: "Ничего, вы так молоды..."
Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, -
Он бы хрен доехал до Вологды!
Он живёт себе в городе Вологде,
А я - на Севере, а Север - вона где!
...Все обиды мои годы стёрли,
Но живу я теперь, как в наручниках:
Мне до боли,
до кома в горле
Надо встретить того попутчика!
Но живёт он в городе Вологде,
А я - на Севере, а Север - вона где!
в"їбймовірні ріформи наглядова рада залізниці шаленні зарплати і премії отрмує. Зовсім ужралиссь?
********** с голоду здохне....
Там же жарче чем в сауне, какой дегенерат устанавливает эти нормы.
(в статье ващето про пластик одноразовый)))) но и тут нет гарантии что они его не "помоют" )))
Или в кофемашине сварганят еспрессо, капучино, латте?
Вы любите растворимый нескафе? Или черный ноунейм? А я - нет. Но и выбора нет.
Может так не во всех поездах?
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