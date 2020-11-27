На прохання пасажирів "Укрзалізниця" відновлює продаж чаю і кави в поїздах
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Від 1 грудня 2020 Укрзалізниця знову почне продавати в пасажирських поїздах каву і чай. Через боротьбу з коронавірусом їх прибрали з переліку послуг у червні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі перевізника.
Там зазначили, що дотримуватимуться санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм, тому напої подаватимуть в одноразових гофрованих стаканчиках ємністю 250 мл.
В УЗ зазначають, що ціна не зміниться. Як і раніше, чай, кава і вода в пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн. Замовити та оплатити напої можна буде під час оформлення проїзних квитків онлайн.
Також у поїздах продаватимуть печиво, вафлі, снеки і т.д. в індивідуальній упаковці.
Раніше в Укрзалізниці також повідомляли, що хочуть ввести в поїздах можливість замовити повноцінне харчування. Просять бізнес надати пропозиції.
Зараз розглядають варіант введення послуги, коли пасажир вибиратиме щось із меню під час онлайн-продажу квитків, а потім це підготують і передадуть у вагон провідникам.
Будь ласка, зачекайте...
Предложил я, как полагается:
"Может, выпить нам - познакомиться,
Поглядим, кто быстрей сломается!.."
Он сказал: "Вылезать нам в Вологде,
Ну, а Вологда -
это вона где!.."
Я не помню, кто первый сломался, -
Помню, он подливал,
поддакивал,
Мой язык, как шнурок, развязался:
Я кого-то ругал,
оплакивал...
И проснулся я в городе Вологде,
Но - убей меня - не припомню где.
А потом мне пришили дельце
По статье Уголовного кодекса,
Успокоили: "Всё перемелется",
Дали срок - не дали опомниться.
И остался я городе Вологде,
Ну, а Вологда -
это вона где!..
Пятьдесят восьмую дают статью,
Говорят: "Ничего, вы так молоды..."
Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, -
Он бы хрен доехал до Вологды!
Он живёт себе в городе Вологде,
А я - на Севере, а Север - вона где!
...Все обиды мои годы стёрли,
Но живу я теперь, как в наручниках:
Мне до боли,
до кома в горле
Надо встретить того попутчика!
Но живёт он в городе Вологде,
А я - на Севере, а Север - вона где!
в"їбймовірні ріформи наглядова рада залізниці шаленні зарплати і премії отрмує. Зовсім ужралиссь?
********** с голоду здохне....
Там же жарче чем в сауне, какой дегенерат устанавливает эти нормы.
(в статье ващето про пластик одноразовый)))) но и тут нет гарантии что они его не "помоют" )))
Или в кофемашине сварганят еспрессо, капучино, латте?
Вы любите растворимый нескафе? Или черный ноунейм? А я - нет. Но и выбора нет.
Может так не во всех поездах?
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