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Новини Суспільство
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кава (26) Укрзалізниця (2041) чай (7)

На прохання пасажирів "Укрзалізниця" відновлює продаж чаю і кави в поїздах

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На прохання пасажирів

Від 1 грудня 2020 Укрзалізниця знову почне продавати в пасажирських поїздах каву і чай. Через боротьбу з коронавірусом їх прибрали з переліку послуг у червні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі перевізника.

Там зазначили, що дотримуватимуться санітарно-гігієнічних і протиепідемічних норм, тому напої подаватимуть в одноразових гофрованих стаканчиках ємністю 250 мл.

В УЗ зазначають, що ціна не зміниться. Як і раніше, чай, кава і вода в пляшці (0,5 л) коштуватимуть по 10 грн. Замовити та оплатити напої можна буде під час оформлення проїзних квитків онлайн.

Також у поїздах продаватимуть печиво, вафлі, снеки і т.д. в індивідуальній упаковці.

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Раніше в Укрзалізниці також повідомляли, що хочуть ввести в поїздах можливість замовити повноцінне харчування. Просять бізнес надати пропозиції.

Зараз розглядають варіант введення послуги, коли пасажир вибиратиме щось із меню під час онлайн-продажу квитків, а потім це підготують і передадуть у вагон провідникам.
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Топ коментарі
+6
Чемодан мой от водки ломится -
Предложил я, как полагается:
"Может, выпить нам - познакомиться,
Поглядим, кто быстрей сломается!.."

Он сказал: "Вылезать нам в Вологде,
Ну, а Вологда -
это вона где!.."

Я не помню, кто первый сломался, -
Помню, он подливал,
поддакивал,
Мой язык, как шнурок, развязался:
Я кого-то ругал,
оплакивал...

И проснулся я в городе Вологде,
Но - убей меня - не припомню где.

А потом мне пришили дельце
По статье Уголовного кодекса,
Успокоили: "Всё перемелется",
Дали срок - не дали опомниться.

И остался я городе Вологде,
Ну, а Вологда -
это вона где!..

Пятьдесят восьмую дают статью,
Говорят: "Ничего, вы так молоды..."
Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, -
Он бы хрен доехал до Вологды!

Он живёт себе в городе Вологде,
А я - на Севере, а Север - вона где!

...Все обиды мои годы стёрли,
Но живу я теперь, как в наручниках:
Мне до боли,
до кома в горле
Надо встретить того попутчика!

Но живёт он в городе Вологде,
А я - на Севере, а Север - вона где!
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27.11.2020 22:51
+4
Оце за такі нев"їбймовірні ріформи наглядова рада залізниці шаленні зарплати і премії отрмує. Зовсім ужралиссь?
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27.11.2020 22:52
+3
По поводу чая. Я однажды обратил внимание как проводники моют стаканы. Больше чай / кофе я там не покупаю.
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27.11.2020 23:31
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ввиду карантина-только на вынос.сходишь с поезда-можешь взять чай или кофу...а иначе штраф По просьбе пассажиров "Укрзализныця" возобновляет продажу чая и кофе в поездах - Цензор.НЕТ 7470
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27.11.2020 22:50 Відповісти
Чемодан мой от водки ломится -
Предложил я, как полагается:
"Может, выпить нам - познакомиться,
Поглядим, кто быстрей сломается!.."

Он сказал: "Вылезать нам в Вологде,
Ну, а Вологда -
это вона где!.."

Я не помню, кто первый сломался, -
Помню, он подливал,
поддакивал,
Мой язык, как шнурок, развязался:
Я кого-то ругал,
оплакивал...

И проснулся я в городе Вологде,
Но - убей меня - не припомню где.

А потом мне пришили дельце
По статье Уголовного кодекса,
Успокоили: "Всё перемелется",
Дали срок - не дали опомниться.

И остался я городе Вологде,
Ну, а Вологда -
это вона где!..

Пятьдесят восьмую дают статью,
Говорят: "Ничего, вы так молоды..."
Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, -
Он бы хрен доехал до Вологды!

Он живёт себе в городе Вологде,
А я - на Севере, а Север - вона где!

...Все обиды мои годы стёрли,
Но живу я теперь, как в наручниках:
Мне до боли,
до кома в горле
Надо встретить того попутчика!

Но живёт он в городе Вологде,
А я - на Севере, а Север - вона где!
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27.11.2020 22:51 Відповісти
Ох и давняя песенка Высоцкого. Уже и забылась. В сурово далёком детстве так это воспринималось восторжено попить чаю в поезде! Из подстаканников конечно. Они были мельхиоровые. Строго ложечки выдавались. И крепко у детей ценился дорожный сахар порционный с 2 кусочков. Набирали домой. Попытки стырить подстаканик пресекались люто. Целый был ритуал тогда пить чай. Даже на когда на юга летом пёрли толпами в жару пили. Речь про давние времена---50-60 гг. Я ещё застал когда были купейные красного цвета вагоны и редко правда, мягкие, купе на 2 места с диванами, шторки с плюша, в пижамах шёлковых начальство вылазило на перрон, а мы пацаны выпрашивали в вагон-ресторанах первые сигареты с фильтром. Тогда на крупных вокзалах носили бутерброды на вынос с ресторана с красной икрой запросто! Цену не вспомню---не покупал!
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27.11.2020 23:11 Відповісти
О, юність парубоцька!
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27.11.2020 23:42 Відповісти
Оце за такі нев"їбймовірні ріформи наглядова рада залізниці шаленні зарплати і премії отрмує. Зовсім ужралиссь?
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27.11.2020 22:52 Відповісти
Пасажири "Титаніка" теж заммовляли...
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27.11.2020 23:04 Відповісти
Проводницы стали увольняться???)))
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27.11.2020 23:05 Відповісти
Ну нарешті. Досягнення. Обговоримо?
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27.11.2020 23:11 Відповісти
На прохання пасажирів "Укрзалізниця" відновлює продаж чаю і кави в поїздах - Цензор.НЕТ 7499
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27.11.2020 23:15 Відповісти
По поеланием трудящихся....))))
********** с голоду здохне....
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27.11.2020 23:28 Відповісти
Какой идиот установил нормы жары в вагонах +35?
Там же жарче чем в сауне, какой дегенерат устанавливает эти нормы.
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27.11.2020 23:29 Відповісти
По поводу чая. Я однажды обратил внимание как проводники моют стаканы. Больше чай / кофе я там не покупаю.
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27.11.2020 23:31 Відповісти
а они их еще и моют? )))))
(в статье ващето про пластик одноразовый)))) но и тут нет гарантии что они его не "помоют" )))
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28.11.2020 08:04 Відповісти
И Вам приготовят хороший крупнолистовой зеленый чай?
Или в кофемашине сварганят еспрессо, капучино, латте?

Вы любите растворимый нескафе? Или черный ноунейм? А я - нет. Но и выбора нет.
Может так не во всех поездах?
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28.11.2020 02:18 Відповісти
На прохання пасажирів "Укрзалізниця" відновлює продаж чаю і кави в поїздах - Цензор.НЕТ 4118

...
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28.11.2020 10:27 Відповісти
В период пандемии коронавируса это очень нужное дело, мы же знаем, как хорошо моют стаканы в поездах. На прохання пасажирів "Укрзалізниця" відновлює продаж чаю і кави в поїздах - Цензор.НЕТ 5283
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28.11.2020 11:04 Відповісти
 
 