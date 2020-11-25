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"Укрзалізниця" до свят відновлює рух низки поїздів і запускає нові

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

АТ "Укрзалізниця" до новорічних свят відновлює рух низки поїздів, а також призначає додаткові поїзди.

Як повідомила пресслужба УЗ в середу, зокрема відновлюється рух поїздів: № 13/14 Київ-Солотвино (Тересва) - щодня зі столиці з 13 грудня, назад - з 14 грудня; № 26/25 Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів - щоденно з Одеси з 13 грудня, зворотно з 14 грудня; № 58/57 Ковель – Одеса через день із Ковеля з 13 грудня, з Одеси з 14 грудня; № 70/69 Маріуполь – Львів щоденно із Маріуполя з 13 грудня, зі Львова – з 15 грудня; № 138/137 Хмельницький – Лисичанськ з 13 грудня щоденно із Хмельницького, зворотно з 14 грудня; № 357/358 Київ — Рахів щоденно з 18 грудня з Києва, з 19 грудня — з Рахова; № 745/746 Київ — Славське щоденно з 15 грудня у обох напрямках.

Вже відновлено курсування поїздів № 142 Львів — Бахмут та № 217/218 Київ — Рахів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін готується до можливого запровадження новорічного локдауну, - Шмигаль

Призначено курсування додаткових поїздів: №168 Львів — Одеса курсуватиме в обох напрямках 30 грудня 2020 року та 3 січня 2021 року; №198 Ковель — Львів здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року, 3, 6, та 10 січня 2021 року; № 768/767 Київ — Херсон, з Києва курсуватиме 29, 30 грудня 2020 року, 3 та 10 січня 2021 року, з Херсона —30, 31 грудня 2020 року, 4 та 11 січня 2021 року.

Додаткові рейси призначено за такими поїздами: №774 Київ - Шостка на 30 грудня 2020 року і 6 січня 2021 року; №782 Київ - Черкаси на 30 грудня 2020 року і 6 січня 2021 року.

Крім того, продовжено маршрут прямування поїзда №779/780 Суми - Вінниця.

З 13 грудня 2020 року щоденно курсуватимуть поїзди: № 41/42 Дніпро — Трускавець; № 43 Івано-Франківськ — Київ; № 45/46 Лисичанськ — Київ; № 118/117 Чернівці — Київ.

Також читайте: У Вінниці скасували новорічні заходи та встановлення міської ялинки через COVID-19

Квитки на ці поїзди можна придбати у залізничних касах та онлайн.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Це при локдауні? "Укрзализныця" к праздникам возобновляет движение ряда поездов и запускает новые - Цензор.НЕТ 5622
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25.11.2020 14:23
+3
ха-ха-ха! а нафига? там жеж локдау от лоХдауна намечается... не ?
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25.11.2020 14:25
+2
Синод Кіпрської Православної Церкви, визнав Православну Церкву України !
Слава Україні !
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25.11.2020 14:23
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Це при локдауні? "Укрзализныця" к праздникам возобновляет движение ряда поездов и запускает новые - Цензор.НЕТ 5622
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25.11.2020 14:23 Відповісти
лоХдауні )
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25.11.2020 15:55 Відповісти
Синод Кіпрської Православної Церкви, визнав Православну Церкву України !
Слава Україні !
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25.11.2020 14:23 Відповісти
Укрзалізниця має терміново підняти вантажні тарифи в 3,5 рази щоб індексувати ціни до рівня 2013 року, а то в нас олігархи досі возять вантажі по 8грн за долар! Це неправильно! Укразлізниця на безумно низьких вантажних тарифах втрачає до 300 млрд. грн на рік!
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25.11.2020 14:24 Відповісти
ха-ха-ха! а нафига? там жеж локдау от лоХдауна намечается... не ?
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25.11.2020 14:25 Відповісти
вот тебе и новогодний локдаун "Укрзализныця" к праздникам возобновляет движение ряда поездов и запускает новые - Цензор.НЕТ 5039.
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25.11.2020 14:26 Відповісти
А кого возить будете, воздух? Если локдаун на носу.
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25.11.2020 14:26 Відповісти
Ковид всем.. локдаун навсегда..
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25.11.2020 14:30 Відповісти
Шо, опять?! "Укрзалізниця" до свят відновлює рух низки поїздів і запускає нові - Цензор.НЕТ 8749
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25.11.2020 14:34 Відповісти
да да... а как же Святой Локдаун?.. правая рука не знает что творит левая?
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25.11.2020 14:38 Відповісти
Внутриобластное сообщение опять в пролете?
На днях прошел по тупям - посмотрел.
Частники, которые элеваторшики, отремонтировали пути сколько им бы́ло интересно.
Укрзализныця на свои участки ложила.
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25.11.2020 14:41 Відповісти
Епохальний Критинізм
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25.11.2020 14:44 Відповісти
Это для полного локдауна?
Укрзализныця зарегистрирует себя как религиозная организация?
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25.11.2020 14:49 Відповісти
Свідки залізного монстра на колесах.
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25.11.2020 15:22 Відповісти
 
 