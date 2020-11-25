"Укрзализныця" к праздникам возобновляет движение ряда поездов и запускает новые

АО "Укрзализныця" к новогодним праздникам возобновляет движение ряда поездов, а также назначает дополнительные поезда.

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, в частности возобновляется движение поездов: № 13/14 Киев-Солотвино (Тересва) - ежедневно из столицы с 13 декабря, обратно с 14 декабря;

№26/25 Одесса - Львов (Ужгород)/Рахов - ежедневно из Одессы с 13 декабря, обратно с 14 декабря; №58/57 Ковель-Одесса - через день из Ковеля с 13 декабря, из Одессы с 14 декабря; №70/69 Мариуполь-Львов - ежедневно из Мариуполя с 13 декабря, из Львова - с 15 декабря; №138/137 Хмельницкий - Лисичанск с 13 декабря ежедневно из Хмельницкого, обратно с 14 декабря; №357/358 Киев - Рахов - ежедневно с 18 декабря из Киева, с 19 декабря - из Рахова; №745/746 Киев - Славское - ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.

Уже восстановлено курсирование поездов №142 Львов - Бахмут и №217/218 Киев - Рахов.

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Назначено курсирование следующих дополнительных поездов: №168 Львов - Одесса - будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3 января 2021 года; №198 Ковель - Львов - осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 года, а также 3, 6, и 10 января 2021 года; №768/767 Киев - Херсон - из Киева будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года, а из Херсона 30, 31 декабря 2020 года, 4 и 11 января 2021 года.

Дополнительные рейсы назначены по следующим поездам: №774 Киев - Шостка на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года; №782 Киев - Черкассы на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года.

Кроме того, продолжен маршрут следования поезда №779/780 Сумы - Винница.

С 13 декабря 2020 года ежедневно будут курсировать поезда: №41/42 Днепр - Трускавец, №43 Ивано-Франковск - Киев, №45/46 Лисичанск - Киев, №118/117 Черновцы - Киев.

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Билеты на указанные поезда можно приобрести в ж/д кассах и онлайн.