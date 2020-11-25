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"Укрзализныця" к праздникам возобновляет движение ряда поездов и запускает новые

Новости Цензор.НЕТ Общество

АО "Укрзализныця" к новогодним праздникам возобновляет движение ряда поездов, а также назначает дополнительные поезда.

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, в частности возобновляется движение поездов: № 13/14 Киев-Солотвино (Тересва) - ежедневно из столицы с 13 декабря, обратно с 14 декабря;

№26/25 Одесса - Львов (Ужгород)/Рахов - ежедневно из Одессы с 13 декабря, обратно с 14 декабря; №58/57 Ковель-Одесса - через день из Ковеля с 13 декабря, из Одессы с 14 декабря; №70/69 Мариуполь-Львов - ежедневно из Мариуполя с 13 декабря, из Львова - с 15 декабря; №138/137 Хмельницкий - Лисичанск с 13 декабря ежедневно из Хмельницкого, обратно с 14 декабря; №357/358 Киев - Рахов - ежедневно с 18 декабря из Киева, с 19 декабря - из Рахова; №745/746 Киев - Славское - ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.

Уже восстановлено курсирование поездов №142 Львов - Бахмут и №217/218 Киев - Рахов.

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Назначено курсирование следующих дополнительных поездов: №168 Львов - Одесса - будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3 января 2021 года; №198 Ковель - Львов - осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 года, а также 3, 6, и 10 января 2021 года; №768/767 Киев - Херсон - из Киева будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года, а из Херсона 30, 31 декабря 2020 года, 4 и 11 января 2021 года.

Дополнительные рейсы назначены по следующим поездам: №774 Киев - Шостка на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года; №782 Киев - Черкассы на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года.

Кроме того, продолжен маршрут следования поезда №779/780 Сумы - Винница.

С 13 декабря 2020 года ежедневно будут курсировать поезда: №41/42 Днепр - Трускавец, №43 Ивано-Франковск - Киев, №45/46 Лисичанск - Киев, №118/117 Черновцы - Киев.

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Билеты на указанные поезда можно приобрести в ж/д кассах и онлайн.
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Топ комментарии
+7
Це при локдауні? "Укрзализныця" к праздникам возобновляет движение ряда поездов и запускает новые - Цензор.НЕТ 5622
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25.11.2020 14:23
+3
ха-ха-ха! а нафига? там жеж локдау от лоХдауна намечается... не ?
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25.11.2020 14:25
+2
Синод Кіпрської Православної Церкви, визнав Православну Церкву України !
Слава Україні !
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25.11.2020 14:23
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Це при локдауні? "Укрзализныця" к праздникам возобновляет движение ряда поездов и запускает новые - Цензор.НЕТ 5622
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25.11.2020 14:23 Ответить
лоХдауні )
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25.11.2020 15:55 Ответить
Синод Кіпрської Православної Церкви, визнав Православну Церкву України !
Слава Україні !
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25.11.2020 14:23 Ответить
Укрзалізниця має терміново підняти вантажні тарифи в 3,5 рази щоб індексувати ціни до рівня 2013 року, а то в нас олігархи досі возять вантажі по 8грн за долар! Це неправильно! Укразлізниця на безумно низьких вантажних тарифах втрачає до 300 млрд. грн на рік!
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25.11.2020 14:24 Ответить
ха-ха-ха! а нафига? там жеж локдау от лоХдауна намечается... не ?
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25.11.2020 14:25 Ответить
вот тебе и новогодний локдаун "Укрзализныця" к праздникам возобновляет движение ряда поездов и запускает новые - Цензор.НЕТ 5039.
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25.11.2020 14:26 Ответить
А кого возить будете, воздух? Если локдаун на носу.
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25.11.2020 14:26 Ответить
Ковид всем.. локдаун навсегда..
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25.11.2020 14:30 Ответить
Шо, опять?! "Укрзалізниця" до свят відновлює рух низки поїздів і запускає нові - Цензор.НЕТ 8749
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25.11.2020 14:34 Ответить
да да... а как же Святой Локдаун?.. правая рука не знает что творит левая?
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25.11.2020 14:38 Ответить
Внутриобластное сообщение опять в пролете?
На днях прошел по тупям - посмотрел.
Частники, которые элеваторшики, отремонтировали пути сколько им бы́ло интересно.
Укрзализныця на свои участки ложила.
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25.11.2020 14:41 Ответить
Епохальний Критинізм
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25.11.2020 14:44 Ответить
Это для полного локдауна?
Укрзализныця зарегистрирует себя как религиозная организация?
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25.11.2020 14:49 Ответить
Свідки залізного монстра на колесах.
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25.11.2020 15:22 Ответить
 
 