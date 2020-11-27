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На следующей неделе локдаун точно введен не будет, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

На следующей неделе локдаун точно введен не будет, - Степанов

Введение полного локдауна в Украине точно не состоится с 30 ноября.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На следующей неделе точно никто не будет его вводить. Мы рассматриваем разные варианты развития событий, но в любом случае мы за семь-десять дней сделаем соответствующее сообщение с четким перечнем ограничений, если нам необходимо будет вводить жесткие карантинные меры", – отметил Степанов.

Вместе с тем он подчеркнул, что заполняемость койко-мест в больницах на сегодняшний день составляет немного меньше 50%. По словам министра здравоохранения, ситуация, связанная с борьбой с коронавирусной болезнью, в стране достаточно напряженная, как и на протяжение всех восьми месяцев эпидемии, но в то же время она не является критичной.

Также на Цензор.НЕТ: "По локдауну все очень просто", - замглавы ОП Тимошенко рассказал, когда может быть принято решение о введении жесткого карантина

Автор: Ольга Лузан
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"точно нє будєт..."
отже, готуймося
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27.11.2020 23:20 Ответить
Давайте, за два тижні до Нового року влупіть, щоб усім генделям гешефти перебити...
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27.11.2020 23:22 Ответить
Решили подвести локдаун к новогодним и рождественским праздникам и окончательно убить торговлю? Зачем нам внешние враги, если своё правительство делает вместо них? Уроды............
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27.11.2020 23:24 Ответить
Ведь писали, что заболевание коронавирусом способствует малоподвижный образ жизни - именно поэтому мародёры стараются обездвижить быдлоэлекторат.

В Беларуси и маски не нужны - и ходят больше чем по 2 человека, и давно и постоянно в зелёной зоне... На следующей неделе локдаун точно введен не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 1059

На следующей неделе локдаун точно введен не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 2448

На следующей неделе локдаун точно введен не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 296
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27.11.2020 23:27 Ответить
Патамушо введут драконовские тарифы!!
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27.11.2020 23:40 Ответить
О-Л-И-Г-О-Ф-Р-Е-Н
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28.11.2020 02:01 Ответить
И тут жеж тоже наверняка врёт!
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28.11.2020 09:35 Ответить
 
 