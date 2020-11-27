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Наступного тижня локдаун точно запроваджено не буде, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Наступного тижня локдаун точно запроваджено не буде, - Степанов

Введення повного локдауну в Україні точно не відбудеться з 30 листопада.

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наступного тижня точно ніхто не буде його вводити. Ми розглядаємо різні варіанти розвитку подій, але в будь-якому випадку ми за сім-десять днів зробимо відповідне повідомлення з чітким переліком обмежень, якщо нам необхідно буде вводити жорсткі карантинні заходи", - зазначив Степанов.

Разом із тим він підкреслив, що заповнюваність ліжко-місць у лікарнях на сьогодні становить трохи менше 50%. За словами міністра охорони здоров'я, ситуація, пов'язана з боротьбою з коронавірусною хворобою, в країні досить напружена, як і впродовж усіх восьми місяців епідемії, але водночас вона не є критичною.

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"точно нє будєт..."
отже, готуймося
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27.11.2020 23:20 Відповісти
Давайте, за два тижні до Нового року влупіть, щоб усім генделям гешефти перебити...
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27.11.2020 23:22 Відповісти
Решили подвести локдаун к новогодним и рождественским праздникам и окончательно убить торговлю? Зачем нам внешние враги, если своё правительство делает вместо них? Уроды............
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27.11.2020 23:24 Відповісти
Ведь писали, что заболевание коронавирусом способствует малоподвижный образ жизни - именно поэтому мародёры стараются обездвижить быдлоэлекторат.

В Беларуси и маски не нужны - и ходят больше чем по 2 человека, и давно и постоянно в зелёной зоне... На следующей неделе локдаун точно введен не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 1059

На следующей неделе локдаун точно введен не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 2448

На следующей неделе локдаун точно введен не будет, - Степанов - Цензор.НЕТ 296
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27.11.2020 23:27 Відповісти
Патамушо введут драконовские тарифы!!
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27.11.2020 23:40 Відповісти
О-Л-И-Г-О-Ф-Р-Е-Н
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28.11.2020 02:01 Відповісти
И тут жеж тоже наверняка врёт!
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28.11.2020 09:35 Відповісти
 
 