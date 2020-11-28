Германия предлагает Украине усилить наказание топ-коррупционеров, - посол Фельдгузен
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Урегулирование кризиса с электронным декларированием в Украине должно произойти как можно быстрее. Германия выступает за ужесточение уголовного наказания для чиновников.
Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОП.
Она отметила, что вопрос декларирования является очень важным.
"Я рада, что этот законопроект наверное уже скоро будет в Раде. В законопроекте было бы хорошо сделать различие между декларированием госслужащих высокого уровня и тех, кто не на таких высоких должностях. Чтобы наказание, даже уголовное наказание, было больше для тех, у кого высокие должности", - сказала посол.
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а за взятки и коррупцию два последних гаранта даже закон не продвинули