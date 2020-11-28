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Германия предлагает Украине усилить наказание топ-коррупционеров, - посол Фельдгузен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Германия предлагает Украине усилить наказание топ-коррупционеров, - посол Фельдгузен

Урегулирование кризиса с электронным декларированием в Украине должно произойти как можно быстрее. Германия выступает за ужесточение уголовного наказания для чиновников.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОП.

Она отметила, что вопрос декларирования является очень важным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уголовная ответственность за недостоверное декларирование должна быть строгой и предусматривать лишение свободы, – Зеленский. ФОТО

"Я рада, что этот законопроект наверное уже скоро будет в Раде. В законопроекте было бы хорошо сделать различие между декларированием госслужащих высокого уровня и тех, кто не на таких высоких должностях. Чтобы наказание, даже уголовное наказание, было больше для тех, у кого высокие должности", - сказала посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судебная реформа самая важная для Украины, но она еще даже почти не начиналась, - посол Германии Фельдгузен

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+28
я просто єтим поделюсь....
нужно душить в себе беспробудную тягу к олигрхизму и жить как люди и выбирать сильных президентов а не шутов зеленских
Германия предлагает Украине усилить наказание топ-коррупционеров, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 5200
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28.11.2020 00:46
+21
Лидеры Евросоюза , когда видят в Украине дворцы олигархов , задают вопросом А ЗАЧЕМ помогать Украине ?

Дворец Ахметова под Киевом . ОФУЕТЬ
Германия предлагает Украине усилить наказание топ-коррупционеров, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9197
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28.11.2020 00:58
+19
А это дворец куриного короля Наша Ряба, которому Украина дотации платит из налогов украинцев
Германия предлагает Украине усилить наказание топ-коррупционеров, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 3950
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28.11.2020 01:11
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ФРГ это уже раз делало. ФРГ заменило всех судей из ГДР юристами и судьями из ФРГ. Точно так же были заменены учителя в школах бывшего ГДР.
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28.11.2020 08:39 Ответить
В Украине давно пора усилить уголовную ответственность и не только для коррупционеров. Необходимо увеличить тюремные срока для сепаратистов, террористов, шпионов и диверсантов. И обязательно снять неприкосновенность с судей и ввести для них ответственность за незаконные приговоры
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28.11.2020 08:32 Ответить
Да законов можно напринимать каких угодно, но кто будет контролировать их исполнение? Неужели вы такой наивный, что думаете, что вот вся эта продажная "гвардия" олигархов и "денежных мешков" поменьше - МВД, ГБР, СБУ, ГПУ, НАБУ, "суды" всех инстанций - будут этим заниматься?
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28.11.2020 08:41 Ответить
Критика без конкретных предложений всего лишь болтовня. Ваши предложения?
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28.11.2020 10:36 Ответить
делегировать правосудие в ЕС.
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28.11.2020 10:55 Ответить
Позорище ! А самим додуматься до этого невозможно ? Кому это нужнее Украине или Германии ? ))))))))
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28.11.2020 09:08 Ответить
у тебя фофудья из ширинки выглядывает
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28.11.2020 10:56 Ответить
Да не из ширинки , а из твоего рта .
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29.11.2020 09:06 Ответить
Суверенність України полягає в тому, щоб красти із скарбниці, грабувати природні ресурси і обманювати лахів. А ці нацики з Німеччини своїм кованим сапогом зазіхають. І вже готують ешелони, щоб вивозити нашу родючу землю. Допоки? Нас врятують тільки наші тайожні брати.
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28.11.2020 10:53 Ответить
Германия предлагает Украине усилить наказание топ-коррупционеров - отпускать их из-под ареста не под личные обязательства, а только под залог в 100 .... нет! - в 110!!! необлагаемых минимумов доходов граждан
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28.11.2020 12:27 Ответить
куда мы катимся ? другие страны предлагают нам боротся с преступниками , у нас сам президент ( бывший ) рекламирует воровскую идею , реклама ауе от первого литца
а за взятки и коррупцию два последних гаранта даже закон не продвинули
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28.11.2020 14:40 Ответить
Походу мы не настоящие бандеровцы, раз позволяем кровопийцам олигархам безнаказанно грабить и убивать наш народ. Отака ху.ня малята.
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28.11.2020 15:52 Ответить
bring UN and NATO troops into Ukraine and kill corruption !!!
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29.11.2020 08:59 Ответить
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