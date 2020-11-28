Германия предлагает Украине усилить наказание топ-коррупционеров, - посол Фельдгузен

Урегулирование кризиса с электронным декларированием в Украине должно произойти как можно быстрее. Германия выступает за ужесточение уголовного наказания для чиновников.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОП.

Она отметила, что вопрос декларирования является очень важным.

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"Я рада, что этот законопроект наверное уже скоро будет в Раде. В законопроекте было бы хорошо сделать различие между декларированием госслужащих высокого уровня и тех, кто не на таких высоких должностях. Чтобы наказание, даже уголовное наказание, было больше для тех, у кого высокие должности", - сказала посол.

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