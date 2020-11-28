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В тюрьмах с начала года умерло 387 человек, - Минюст

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В тюрьмах с начала года умерло 387 человек, - Минюст

За 10 месяцев 2020 года в украинских учреждениях исполнения наказаний умерло 387 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на запрос УНН сообщили 27 ноября в Министерстве юстиции страны.

"Умерло 387 осужденных и лиц, взятых под стражу, из них 81 человек умер в учреждениях Минздрава Украины", – проинформировало ведомство.

В Минюсте подчеркнули, что всем умершим делали вскрытие.

"В течение 10 месяцев 2020 года, согласно выводам судебно-медицинских экспертов, от осложнений COVID-19 умерло два человека. Все вскрытия умерших проводятся областными бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Украины", – говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 1 ноября в учреждениях системы исполнения наказаний Украины содержалось 50 375 человек.

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Автор: Роман Свиридович
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Столько народа 50375, а дороги не строятся!
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28.11.2020 01:40 Ответить
Так какая польза государству от них? Как они трудом, на благо народа Украины, отрабатывают долг обществу? Или они зарабатывают богатства тем, кто скупить Тюрьмы готов с рабами. А за налоги Украинцы их содержат, чтобы они кого то обогащали?
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28.11.2020 01:46 Ответить
Конечно, нашим "политикам" проще выставить тюрмы на продажу. Отпускать. Заработать пару лимонов одним росчерком пера . - тобиж землю под застройку. Как там у нас в Одессе закрыли "зону" та что в центре города ? Ето же представляете сколько гектаров в центре не проданных. Не застроенных, а то что на против кладбища, то таке, серавно куплят.
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28.11.2020 02:02 Ответить
А. да. Там же ещё Сталь Канат мешает. Шо думаете ? Правильно. Обонкротить и землю продать.
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28.11.2020 02:09 Ответить
387 из 50 тыщ. Это меньше процента за год.
Чёт сдаётся, на свободе больший процент умирает!
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28.11.2020 02:12 Ответить
Ну и что? Люди рождаются и умирают, вообще-то... обычная статистика, 0,8%, меньше чем на воле, по Украине (1,1-1,3%)
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28.11.2020 08:27 Ответить
это как говорят в Одессе разные вещи! Живым взял-живым отдай.. распишитесь в получении .....или компенсация за то что не уберегли сонечко за гратами )))
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28.11.2020 08:51 Ответить
А в целом не в тюрьмах по Украине, неужели меньше чем в тюрьмах?
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28.11.2020 11:14 Ответить
За пределами тюрем умерло гораздо больше. Отсюда вывод: в тюрьме безопаснее чем на свободе.
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28.11.2020 15:31 Ответить
 
 