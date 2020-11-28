В тюрьмах с начала года умерло 387 человек, - Минюст

За 10 месяцев 2020 года в украинских учреждениях исполнения наказаний умерло 387 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на запрос УНН сообщили 27 ноября в Министерстве юстиции страны.



"Умерло 387 осужденных и лиц, взятых под стражу, из них 81 человек умер в учреждениях Минздрава Украины", – проинформировало ведомство.



В Минюсте подчеркнули, что всем умершим делали вскрытие.



"В течение 10 месяцев 2020 года, согласно выводам судебно-медицинских экспертов, от осложнений COVID-19 умерло два человека. Все вскрытия умерших проводятся областными бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Украины", – говорится в сообщении.



Всего по состоянию на 1 ноября в учреждениях системы исполнения наказаний Украины содержалось 50 375 человек.

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