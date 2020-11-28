У в'язницях від початку року померло 387 осіб, - Мін'юст

За 10 місяців 2020 року в українських установах виконання покарань померло 387 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на запит УНН повідомили 27 листопада в Міністерстві юстиції країни.

"Протягом 10 місяців 2020 року в установах Департаменту з питань виконання кримінальних покарань (далі – ДКВС) померло 387 засуджених та осіб, узятих під варту, з них 81 особа померла в закладах охорони здоров’я МОЗ України", - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що усім померлим проводився розтин з подальшим заповненням лікарського свідоцтва про смерть.

"Протягом 10 місяців 2020 року відповідно до висновків судово-медичних експертів від ускладнень COVID-19 померли 2 особи. Усі розтини померлих проводяться обласними бюро судово-медичної експертизи МОЗ України", - вказано у відповіді на запит.

Повідомляється, що усього, станом на 1 листопада 2020 року, в установах ДКВС України утримувалось 50 тис. 375 осіб.

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