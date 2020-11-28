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Мін'юст (925) смерть (6544) в'язниця (389)

У в'язницях від початку року померло 387 осіб, - Мін'юст

Новини Цензор.НЕТ Події

У в'язницях від початку року померло 387 осіб, - Мін'юст

За 10 місяців 2020 року в українських установах виконання покарань померло 387 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на запит УНН повідомили 27 листопада в Міністерстві юстиції країни.
"Протягом 10 місяців 2020 року в установах Департаменту з питань виконання кримінальних покарань (далі – ДКВС) померло 387 засуджених та осіб, узятих під варту, з них 81 особа померла в закладах охорони здоров’я МОЗ України", - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що усім померлим проводився розтин з подальшим заповненням лікарського свідоцтва про смерть.

"Протягом 10 місяців 2020 року відповідно до висновків судово-медичних експертів від ускладнень COVID-19 померли 2 особи. Усі розтини померлих проводяться обласними бюро судово-медичної експертизи МОЗ України", - вказано у відповіді на запит.

Повідомляється, що усього, станом на 1 листопада 2020 року, в установах ДКВС України утримувалось 50 тис. 375 осіб.

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Столько народа 50375, а дороги не строятся!
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28.11.2020 01:40 Відповісти
Так какая польза государству от них? Как они трудом, на благо народа Украины, отрабатывают долг обществу? Или они зарабатывают богатства тем, кто скупить Тюрьмы готов с рабами. А за налоги Украинцы их содержат, чтобы они кого то обогащали?
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28.11.2020 01:46 Відповісти
Конечно, нашим "политикам" проще выставить тюрмы на продажу. Отпускать. Заработать пару лимонов одним росчерком пера . - тобиж землю под застройку. Как там у нас в Одессе закрыли "зону" та что в центре города ? Ето же представляете сколько гектаров в центре не проданных. Не застроенных, а то что на против кладбища, то таке, серавно куплят.
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28.11.2020 02:02 Відповісти
А. да. Там же ещё Сталь Канат мешает. Шо думаете ? Правильно. Обонкротить и землю продать.
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28.11.2020 02:09 Відповісти
387 из 50 тыщ. Это меньше процента за год.
Чёт сдаётся, на свободе больший процент умирает!
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28.11.2020 02:12 Відповісти
Ну и что? Люди рождаются и умирают, вообще-то... обычная статистика, 0,8%, меньше чем на воле, по Украине (1,1-1,3%)
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28.11.2020 08:27 Відповісти
это как говорят в Одессе разные вещи! Живым взял-живым отдай.. распишитесь в получении .....или компенсация за то что не уберегли сонечко за гратами )))
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28.11.2020 08:51 Відповісти
А в целом не в тюрьмах по Украине, неужели меньше чем в тюрьмах?
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28.11.2020 11:14 Відповісти
За пределами тюрем умерло гораздо больше. Отсюда вывод: в тюрьме безопаснее чем на свободе.
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28.11.2020 15:31 Відповісти
 
 