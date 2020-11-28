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Рада может принять Госбюджет-2021 на внеочередном заседании, - Арахамия
Не исключено, что будет проведено внеочередное заседание Верховной Рады с целью принятия государственного бюджета на 2021 год.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистам в субботу перед совместным совещанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций
"Все может быть. Вообще не исключаю никакого сценария. Есть много законопроектов, которые нужно принять именно в этом году, чтобы они заработали. Мое мнение, что нужно собираться на внеочередные и без осуждения", - отметил он.
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От у зелених тормозів те саме зараз тільки без Росії. Хуже нє будєт. Главное человек хороший. Порошенко ваш лучше бил штолє?
Ну так, був кращим. При ньому нас принаймні тоді підтримав МВФ. Бо він зміг переконати іноземців, що ми не папуаси з пір'ям в сраці, а цивілізовані люди. А ваш дебіл юморний - не зміг. Але якщо в кіно Вова посилав МВФ у сраку, то тут МВФ послав в сраку Вову. Все виявилося навпаки.
В кіно коварні іноземці хотіли відібрати нашу землю і нас зробити рабами, а в житті МВФ Вові нормально сказали: треба більше зусиль для боротьби з олігархами, «в тому числі з тим, який вкрав гроші з Приватбанку».
МВФ виявився більше за боротьбу з олігархами, ніж простой парєнь із народа на лісапеті, який цього олігарха приймає в своєму кабінеті. Ну то МВФ покрутив пальцем у скроні і послав. Так, зелені, Порошенко кращий.
Кращий був і кращим є. Порошенко! в ситуації міжнародної заборони на поставки зброї в Україну! зумів! роздобути Джавеліни!, контрбатарейні радари! новітні безпілотники!
А ваш ідіот не може навіть кисень роздобути. Але найгірше, що ви - вперті віслюки, і краще оберете іншого мудака, аніж визнаєте помилку.