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Новости Бюджет-2021
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Рада может принять Госбюджет-2021 на внеочередном заседании, - Арахамия

Рада может принять Госбюджет-2021 на внеочередном заседании, - Арахамия

Не исключено, что будет проведено внеочередное заседание Верховной Рады с целью принятия государственного бюджета на 2021 год.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистам в субботу перед совместным совещанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций

"Все может быть. Вообще не исключаю никакого сценария. Есть много законопроектов, которые нужно принять именно в этом году, чтобы они заработали. Мое мнение, что нужно собираться на внеочередные и без осуждения", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обновленный проект Госбюджета-2021: расходы на Офис Генпрокурора увеличили на 2 млрд грн, на Раду - на 247 млн грн, на Минобразования - уменьшили на 4 млрд грн

Автор: 

бюджет (4837) Арахамия Давид (988)


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Верховна Рада України, Уряд та Президент мають взагалі працювати без вихідних та святкових днів аж до весни, поки не буде розрулена ситуація з бюджетним дефіцитом!
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28.11.2020 12:32 Ответить
Наивные идиоты выбравшие прислуг олигархов управлять страной, до сих пор верят, что зеленое шапито будет работать. Лох - это судьба, игорек. Нужно было думать мозгами весной 2019-го
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28.11.2020 13:25 Ответить
лохи це ті хто обирав російського олігарха порошенка Президентом України! А в 2019 році український нарід зробив мудрий вибір і позбавив порошенка влади. порошенко на свята тікав з України по підробним паспортам і відпочивав на островах, поки країна воювала. Тому Зеленський це покращення від того що було раніше, хоч і не те що потрібно Україні під час війни.
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28.11.2020 15:28 Ответить
А може і не прийняти, турборежим вже закінчився, бо рвонули на 1000 як на 100 м, не витримали і "здохли".
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28.11.2020 13:08 Ответить
приймуть. Склалася коаліція слууроди+матьки+жопозарашу
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28.11.2020 13:57 Ответить
Ну раз там "матька", то коаліції капут.
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28.11.2020 16:38 Ответить
Пустая говорильня, эта ваша верховная рада. *****.
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28.11.2020 13:17 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/padinnja-ekonomiki-na-rivni-pershogo-roku-rosijskogo-vtorgnennja.html У цих дебілів це гарна новина. Падіння економіки на рівні першого року російського вторгнення (2014року). Після того, як Яник пограбував країну і втік, після того, як Росія напала, після того, як ввела економічне ембарго на всі товарні групи України і перекрила транзит для наших товарів. А потім після того, як фізично захопила і знищила 20% нашої промисловості.

От у зелених тормозів те саме зараз тільки без Росії. Хуже нє будєт. Главное человек хороший. Порошенко ваш лучше бил штолє?
Ну так, був кращим. При ньому нас принаймні тоді підтримав МВФ. Бо він зміг переконати іноземців, що ми не папуаси з пір'ям в сраці, а цивілізовані люди. А ваш дебіл юморний - не зміг. Але якщо в кіно Вова посилав МВФ у сраку, то тут МВФ послав в сраку Вову. Все виявилося навпаки.
В кіно коварні іноземці хотіли відібрати нашу землю і нас зробити рабами, а в житті МВФ Вові нормально сказали: треба більше зусиль для боротьби з олігархами, «в тому числі з тим, який вкрав гроші з Приватбанку».

МВФ виявився більше за боротьбу з олігархами, ніж простой парєнь із народа на лісапеті, який цього олігарха приймає в своєму кабінеті. Ну то МВФ покрутив пальцем у скроні і послав. Так, зелені, Порошенко кращий.
Кращий був і кращим є. Порошенко! в ситуації міжнародної заборони на поставки зброї в Україну! зумів! роздобути Джавеліни!, контрбатарейні радари! новітні безпілотники!
А ваш ідіот не може навіть кисень роздобути. Але найгірше, що ви - вперті віслюки, і краще оберете іншого мудака, аніж визнаєте помилку.
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28.11.2020 16:56 Ответить
 
 