Рада может принять Госбюджет-2021 на внеочередном заседании, - Арахамия

Не исключено, что будет проведено внеочередное заседание Верховной Рады с целью принятия государственного бюджета на 2021 год.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистам в субботу перед совместным совещанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций

"Все может быть. Вообще не исключаю никакого сценария. Есть много законопроектов, которые нужно принять именно в этом году, чтобы они заработали. Мое мнение, что нужно собираться на внеочередные и без осуждения", - отметил он.

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