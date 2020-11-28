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Новини Бюджет-2021
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Рада може ухвалити Держбюджет-2021 на позачерговому засіданні, - Арахамія

Рада може ухвалити Держбюджет-2021 на позачерговому засіданні, - Арахамія

Не виключено, що буде проведено позачергове засідання Верховної Ради з метою ухвалення державного бюджету на 2021 рік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія сказав  журналістам у суботу перед спільним засіданням керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій

"Все може бути. Взагалі не виключаю жодного сценарію. Є багато законопроєктів, які потрібно ухвалити саме цього року, щоб вони почали працювати. Моя думка, що слід збиратися на позачергові", - сказав Арахамія. 

Також читайте: Рада отримала доопрацьований Кабміном проєкт держбюджету-2021, - Кондратюк

бюджет (2986) Арахамія Давид (1103)


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Верховна Рада України, Уряд та Президент мають взагалі працювати без вихідних та святкових днів аж до весни, поки не буде розрулена ситуація з бюджетним дефіцитом!
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28.11.2020 12:32 Відповісти
Наивные идиоты выбравшие прислуг олигархов управлять страной, до сих пор верят, что зеленое шапито будет работать. Лох - это судьба, игорек. Нужно было думать мозгами весной 2019-го
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28.11.2020 13:25 Відповісти
лохи це ті хто обирав російського олігарха порошенка Президентом України! А в 2019 році український нарід зробив мудрий вибір і позбавив порошенка влади. порошенко на свята тікав з України по підробним паспортам і відпочивав на островах, поки країна воювала. Тому Зеленський це покращення від того що було раніше, хоч і не те що потрібно Україні під час війни.
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28.11.2020 15:28 Відповісти
А може і не прийняти, турборежим вже закінчився, бо рвонули на 1000 як на 100 м, не витримали і "здохли".
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28.11.2020 13:08 Відповісти
приймуть. Склалася коаліція слууроди+матьки+жопозарашу
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28.11.2020 13:57 Відповісти
Ну раз там "матька", то коаліції капут.
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28.11.2020 16:38 Відповісти
Пустая говорильня, эта ваша верховная рада. *****.
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28.11.2020 13:17 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/padinnja-ekonomiki-na-rivni-pershogo-roku-rosijskogo-vtorgnennja.html У цих дебілів це гарна новина. Падіння економіки на рівні першого року російського вторгнення (2014року). Після того, як Яник пограбував країну і втік, після того, як Росія напала, після того, як ввела економічне ембарго на всі товарні групи України і перекрила транзит для наших товарів. А потім після того, як фізично захопила і знищила 20% нашої промисловості.

От у зелених тормозів те саме зараз тільки без Росії. Хуже нє будєт. Главное человек хороший. Порошенко ваш лучше бил штолє?
Ну так, був кращим. При ньому нас принаймні тоді підтримав МВФ. Бо він зміг переконати іноземців, що ми не папуаси з пір'ям в сраці, а цивілізовані люди. А ваш дебіл юморний - не зміг. Але якщо в кіно Вова посилав МВФ у сраку, то тут МВФ послав в сраку Вову. Все виявилося навпаки.
В кіно коварні іноземці хотіли відібрати нашу землю і нас зробити рабами, а в житті МВФ Вові нормально сказали: треба більше зусиль для боротьби з олігархами, «в тому числі з тим, який вкрав гроші з Приватбанку».

МВФ виявився більше за боротьбу з олігархами, ніж простой парєнь із народа на лісапеті, який цього олігарха приймає в своєму кабінеті. Ну то МВФ покрутив пальцем у скроні і послав. Так, зелені, Порошенко кращий.
Кращий був і кращим є. Порошенко! в ситуації міжнародної заборони на поставки зброї в Україну! зумів! роздобути Джавеліни!, контрбатарейні радари! новітні безпілотники!
А ваш ідіот не може навіть кисень роздобути. Але найгірше, що ви - вперті віслюки, і краще оберете іншого мудака, аніж визнаєте помилку.
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28.11.2020 16:56 Відповісти
 
 