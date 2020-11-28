Рада може ухвалити Держбюджет-2021 на позачерговому засіданні, - Арахамія

Не виключено, що буде проведено позачергове засідання Верховної Ради з метою ухвалення державного бюджету на 2021 рік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія сказав журналістам у суботу перед спільним засіданням керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій

"Все може бути. Взагалі не виключаю жодного сценарію. Є багато законопроєктів, які потрібно ухвалити саме цього року, щоб вони почали працювати. Моя думка, що слід збиратися на позачергові", - сказав Арахамія.

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