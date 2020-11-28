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Россия хочет создать свой "YouTube", чтобы беспрепятственно транслировать кремлевскую пропаганду

Россия хочет создать свой

Роскомнадзор "из-за цензуры YouTube" обратился к ведущим интернет-компаниям страны и попросил их разработать отечественные видеохостинги для российских СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении регулятора.

Таким образом россияне хотят найти выход, как обойти фактчекинг социальных сетей и запустить замороженные администраторами YouTube пропагандистские каналы.

Заявление появилось в связи с тем, что YouTube ввел полный запрет на создание каналов российским СМИ "ANNA NEWS". Роскомнадзор потребовал у Google восстановить доступ к каналам агентства.

"Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских СМИ недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного к ней доступа", – говорят в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube навсегда заблокировал аккаунт телеканала "Царьград" миллиардера из РФ Малофеева, финансирующего террористов на Донбассе

Автор: 

YouTube (105) пропаганда (3672) россия (95413) СМИ (3833)


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Топ комментарии
+49
да есть же давно Рутубе - редкая помойка
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28.11.2020 13:30
+39
гугл красава, говно в массы не пускает больше)
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28.11.2020 13:32
+25
Ординський лепразорій має бути ізольован від цивілізованого світа !!!)))
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28.11.2020 13:37
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да есть же давно Рутубе - редкая помойка
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28.11.2020 13:30 Ответить
Ну буде ще Чебурнет !!!)))
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28.11.2020 13:36 Ответить
рутубе настолько отстой - что его даже кацапы не смотрят))
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28.11.2020 14:05 Ответить
Ради интереса заскочил посмотреть, на вид вроде обложка, внутри кака, набрал в поисковике ради интереса местных козлячих борцов с правдой, отсутствуют. Такой вид инета и нужен мокшанам, шоб держать их в болоте.
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28.11.2020 14:19 Ответить
Зайді в РУТУБ- насладіся скрєпамі!


ОКУНІСЯ В руссмір с головою!
Росія хоче створити свій "YouTube", щоб безперешкодно транслювати кремлівську пропаганду - Цензор.НЕТ 8815
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28.11.2020 16:04 Ответить
гугл красава, говно в массы не пускает больше)
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28.11.2020 13:32 Ответить
Ординський лепразорій має бути ізольован від цивілізованого світа !!!)))
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28.11.2020 13:37 Ответить
А его адекватные люди не читают)
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28.11.2020 13:39 Ответить
Адекватні люди не сприймают параноїдальну маячню великодержавного шовінізма !!)))
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28.11.2020 13:43 Ответить
Чо, я любил посмотреть анню, там класние боевие действия.
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28.11.2020 13:51 Ответить
Сначала у них действительно были классные видео, а потом понесло не в ту степь.
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28.11.2020 13:55 Ответить
И от айфонов откажитесь - они, о ужас, американские, и от долларов, и от всего западного.. останетесь в трусах, с балалайкой и боярышником.. труселя правда тоже китайские
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28.11.2020 13:33 Ответить
им по закону труселя не все подходят... с кружевами нельзя "С 1 июля 2014 года в России действует закон о запрете производства и продажи синтетического кружевного белья, в частности трусов и бюстгальтеров из кружев. "
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28.11.2020 13:40 Ответить
Только шестяные, по колено и обязательно с начесом. Надо беречь "бабоещенарожалку", а то у руссомясников уже дефицит пушечного мяса...
https://censor.net/ru/news/3233685/rossiya_nachala_prizyvat_poluchivshih_pasporta_rf_jiteleyi_ordlo_v_svoyu_armiyu_predstavitel_ombudsmena
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28.11.2020 14:17 Ответить
на порнохаб....хотя такое гавно даже там могут заблочить
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28.11.2020 13:34 Ответить
а что, будет "весёлый" РуТуб, "зажигательные" ведущие, "интересные" новости..
Россия хочет создать свой "YouTube", чтобы беспрепятственно транслировать кремлевскую пропаганду - Цензор.НЕТ 8201
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28.11.2020 13:34 Ответить
мєждународная панорама... невже і про дохтора Хайдера розкажуть? І Зоріна покажуть? танунах... А що Сімонянша всьо?
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28.11.2020 14:05 Ответить
Хайдер, небось, до сих пор голодает...
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28.11.2020 14:18 Ответить
репоеды... ну порода...
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28.11.2020 13:35 Ответить
Росєянє,це мутовані потвори кремлівської селекціі,зайвохромосомні мутанти з "русскоязичною" щелепою !!!)))
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28.11.2020 13:41 Ответить
Скорее бы, пусть эти обезбяны у себя тусуются, а то засрали всесь ютуб своим г-ном песполезным. Я бы на месте гугла, вообще бы их изолировал от общества.
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28.11.2020 13:36 Ответить
вот только деньги не пахнут для гугла
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28.11.2020 13:40 Ответить
Ну) они то не пахнут, но орков они явно не любят)
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28.11.2020 13:54 Ответить
и правильно! удобно будет банить
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28.11.2020 13:36 Ответить
А савєцкіє фільми, що 24 години на добу мало не по всіх українських телеканалах, - це не російська пропаганда?
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28.11.2020 13:40 Ответить
Ну українське ТБ ,це окрема тема,особливо за часи зеленої плісняви !! Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває!!)))
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28.11.2020 13:46 Ответить
"Тарантелла кацапа со стаканом спирта в лифте (видео)"

https://twitter.com/vits2014/status/1332275704575131649

Россия хочет создать свой "YouTube", чтобы беспрепятственно транслировать кремлевскую пропаганду - Цензор.НЕТ 8604
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28.11.2020 13:41 Ответить
Судя по всему, спирт попался более-менее качественный.
Надо было проверять, как горит спирт в атмосфере с высоким содержанием кислорода: взяв в лифт кислородный баллон, открыв вентиль за 1 минуту до эксперимента!
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28.11.2020 13:50 Ответить
кто же так проверяет, надо было набрать в рот и поджечь
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28.11.2020 13:51 Ответить
А вы оштрафуйте для начала тот ютуб на 100 миллиардов фублей.Потом можно все телевидение наросии переименовать в ютуб,а шо?
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28.11.2020 13:41 Ответить
Кремлевские глисты самые Мавзолейные в Мире Шариков и Швондер в 1924 году это было начало процесса,его точно поймал в те годы Михаил Афанасьевич Булгаков,а первым был кстати Сергей Есенин...в 1923 году,Булгаков вторым через год
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28.11.2020 13:44 Ответить
Кстати, слово «хохол» (или «кохол»), как россияне любят пренебрежительно называть украинцев, происходит с тюркского и означает «сын неба»
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28.11.2020 13:55 Ответить
А "кацап" с монгольского - старший брат сына неба
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28.11.2020 14:43 Ответить
Касаб на тюркском-живодер!
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28.11.2020 16:42 Ответить
Орда тупо копирует китайский путь.Полностью население отрубить от внешних источников информации.Чипировать каждого от младенца и контролировать от роддома до погоста с пряниками и кнутами.Закрыть информацию внутреннюю от внешнего мира ибо участь КНДР -не за горами.
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28.11.2020 13:45 Ответить
у принудительная установка ЧебурТуба на скрепный смартфон китайского производства
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28.11.2020 13:45 Ответить
На кацапский йотафон
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28.11.2020 13:47 Ответить
https://www.rbc.ru/technology_and_media https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/11/2020/5fbb84ff9a79477365cf529d Технологии и медиа , 23 ноя, 15:18 На все произведенные после 1 января и продаваемые в России смартфоны и планшеты должны предустанавливаться 16 отечественных приложений, на компьютеры - три, на Smart TV - четыре. Такое требование утвердило правительство.
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28.11.2020 14:34 Ответить
Быдло Мавзолейное...Булгаков,Репин,Амосов,Пирогов,Богомолец,Бандера,Бердяев... и тд....это Элита Украины..и не вам крысам говорить об этом...Быдло тупое...
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28.11.2020 13:50 Ответить
А кто смотреть не будет на Колыму ... ну **** и дебилы *** ...
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28.11.2020 13:51 Ответить
"На Колиме,где ветер веет и пурга кругом " !!!)))
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28.11.2020 13:55 Ответить
"нарушает ключевые принципы свободного распространения информации"
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28.11.2020 13:53 Ответить
Кстати киностудия им.Довженко в 1951 году выпустила фильм "Тарас Шевченко" где главную роль исполнил Сергей Бондарчук с прекрасным произношением мовы...,это потом он стал мацкалем...
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28.11.2020 13:59 Ответить
Росія хоче створити свій "YouTube", щоб безперешкодно транслювати кремлівську пропаганду - Цензор.НЕТ 5744
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28.11.2020 13:59 Ответить
http://www.bagnet.org/news/society/248573/goblin-reshil-napoit-krymskimi-vinami-vsyu-rossiyu-i-aziyu Он еще и напоить обесчал,не только накормить
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28.11.2020 14:03 Ответить
Чебурнет уже запустили, запустять і ShapoklakTube.
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28.11.2020 14:03 Ответить
На РАБссии прорыв..Питерские власти обеспечат канализацией город Санктъ_Питербюргер,это через 103 года после Мировой революции Членина-Сралина... Ютьюб.вчера прочитал...
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28.11.2020 14:04 Ответить
Давно пора, ведь это же культурная столица наросии
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28.11.2020 14:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wIfaMhGPYoI Ага. Вся культура в Питере (с)
Росія хоче створити свій "YouTube", щоб безперешкодно транслювати кремлівську пропаганду - Цензор.НЕТ 2475
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28.11.2020 14:39 Ответить
И интернет марсиансий, летающий, рого-линк надо
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28.11.2020 14:05 Ответить
Расєя - "космічна держава"

Росія хоче створити свій "YouTube", щоб безперешкодно транслювати кремлівську пропаганду - Цензор.НЕТ 4318
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28.11.2020 14:07 Ответить
...новий блок новітньої кацапської космічної станції, замість "устарєвшей мкс"? паєхалі!....і шоб над арктікой кружляла..."рогозін-поет"...
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28.11.2020 14:19 Ответить
Росія хоче створити свій "YouTube", щоб безперешкодно транслювати кремлівську пропаганду - Цензор.НЕТ 5619
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28.11.2020 14:08 Ответить
🤣👍
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28.11.2020 14:20 Ответить
У козломордих є ще скрепний
порнотуб
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28.11.2020 14:13 Ответить
Росія хоче створити свій "YouTube", щоб безперешкодно транслювати кремлівську пропаганду - Цензор.НЕТ 9424Росія хоче створити свій "YouTube", щоб безперешкодно транслювати кремлівську пропаганду - Цензор.НЕТ 643
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28.11.2020 14:14 Ответить
Ютьюб очень заметно вычистил за неделю фабрику троллей Пригожина,Фейсбук также чистит пропагандонское быдло ЛАХТА-2 основательно...
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28.11.2020 14:19 Ответить
Да пусть уже стену вокруг себя построят и запрутся, желательно купол - мир будет чище.
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28.11.2020 14:19 Ответить
Они как раз не стену хотят, а экспансию в остальной мир. Хотели бы стену - запретили бы у себя Ютюб, как мы Яндекс и т.п..
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28.11.2020 14:23 Ответить
Будущий Госсекретарь США Энтони Блинкен после инавгурации Байдена 20 января,призовет мировое сообщество к братству с РАБссией... Перезагрузка,Перестройка,Гласность,Демократия....
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28.11.2020 14:27 Ответить
За Трампа галасавал?
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28.11.2020 14:31 Ответить
Не.За Ким Чен Ына))))
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28.11.2020 14:35 Ответить
Росія хоче створити свій "YouTube", щоб безперешкодно транслювати кремлівську пропаганду - Цензор.НЕТ 9353Порошенко и Блинкен задумали принять Украину в НАТО.Кто против?*
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28.11.2020 14:32 Ответить
Ага, только украина это буквально 20% от силы украинцев, остальные 73% их то туда зачем? Дурачье гадит везде и всюду, как не себе так другим на зло.
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28.11.2020 18:30 Ответить
Роскомнадзор "из-за цензуры YouTube" обратился к ведущим интернет-компаниям страны и попросил их разработать отечественные видеохостинги для российских СМИ.

Головне, щоб до групи розробників запросили відомого якутського скульптора...
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28.11.2020 14:48 Ответить
Росія хоче створити свій "YouTube", щоб безперешкодно транслювати кремлівську пропаганду - Цензор.НЕТ 7956
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28.11.2020 14:54 Ответить
Чем это закончится легко предсказать: очередным "прочесыванием океанского дна а-ля рогозин" и банальным распилом бабла.
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28.11.2020 14:57 Ответить
чмо-пуйло
Росія хоче створити свій "YouTube", щоб безперешкодно транслювати кремлівську пропаганду - Цензор.НЕТ 2475

Росія хоче створити свій "YouTube", щоб безперешкодно транслювати кремлівську пропаганду - Цензор.НЕТ 2583
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28.11.2020 15:07 Ответить
Зе-чмо


Росія хоче створити свій "YouTube", щоб безперешкодно транслювати кремлівську пропаганду - Цензор.НЕТ 8137
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28.11.2020 15:09 Ответить
Дебилы в Роскомнадзоре даже сами не знают, что у них давно уже есть рутуб)
На эту помойку даже сами кацапы не ходят.
Пусть добавят ещё пару десятков такого гавна и купаются в нем)
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28.11.2020 15:15 Ответить


а ржУблi попилити?
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28.11.2020 15:16 Ответить
расея давай тютюб.
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28.11.2020 15:41 Ответить
Рутьюб не нравиться, там много рекламы, плюс долго грузиться видео
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28.11.2020 16:17 Ответить
В своё время Павел Дуров создал прекрасный ресурс ...
Но кровавая гебня отжала у Пашки ресурс .
Павел обиделся и создал за пределами ***************** "телеграм" ...
А терь гебняцкие "вконтаты" плавно входят глубокоанусное пике .

Мировая паутина живёт по другим законам , чем пропагандисткие помойки от ******* .
Да и то ******* давно бы тоже спикировала в тот же анус , если бы были бы на рынке ТВ конкуренты .
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28.11.2020 19:19 Ответить
 
 