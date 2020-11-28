Россия хочет создать свой "YouTube", чтобы беспрепятственно транслировать кремлевскую пропаганду
Роскомнадзор "из-за цензуры YouTube" обратился к ведущим интернет-компаниям страны и попросил их разработать отечественные видеохостинги для российских СМИ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении регулятора.
Таким образом россияне хотят найти выход, как обойти фактчекинг социальных сетей и запустить замороженные администраторами YouTube пропагандистские каналы.
Заявление появилось в связи с тем, что YouTube ввел полный запрет на создание каналов российским СМИ "ANNA NEWS". Роскомнадзор потребовал у Google восстановить доступ к каналам агентства.
"Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских СМИ недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного к ней доступа", – говорят в ведомстве.
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ОКУНІСЯ В руссмір с головою!
https://censor.net/ru/news/3233685/rossiya_nachala_prizyvat_poluchivshih_pasporta_rf_jiteleyi_ordlo_v_svoyu_armiyu_predstavitel_ombudsmena
https://twitter.com/vits2014/status/1332275704575131649
Надо было проверять, как горит спирт в атмосфере с высоким содержанием кислорода: взяв в лифт кислородный баллон, открыв вентиль за 1 минуту до эксперимента!
порнотуб
Головне, щоб до групи розробників запросили відомого якутського скульптора...
На эту помойку даже сами кацапы не ходят.
Пусть добавят ещё пару десятков такого гавна и купаются в нем)
а ржУблi попилити?
Но кровавая гебня отжала у Пашки ресурс .
Павел обиделся и создал за пределами ***************** "телеграм" ...
А терь гебняцкие "вконтаты" плавно входят глубокоанусное пике .
Мировая паутина живёт по другим законам , чем пропагандисткие помойки от ******* .
Да и то ******* давно бы тоже спикировала в тот же анус , если бы были бы на рынке ТВ конкуренты .