Россия хочет создать свой "YouTube", чтобы беспрепятственно транслировать кремлевскую пропаганду

Роскомнадзор "из-за цензуры YouTube" обратился к ведущим интернет-компаниям страны и попросил их разработать отечественные видеохостинги для российских СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении регулятора.

Таким образом россияне хотят найти выход, как обойти фактчекинг социальных сетей и запустить замороженные администраторами YouTube пропагандистские каналы.

Заявление появилось в связи с тем, что YouTube ввел полный запрет на создание каналов российским СМИ "ANNA NEWS". Роскомнадзор потребовал у Google восстановить доступ к каналам агентства.

"Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских СМИ недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного к ней доступа", – говорят в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube навсегда заблокировал аккаунт телеканала "Царьград" миллиардера из РФ Малофеева, финансирующего террористов на Донбассе