Росія хоче створити свій "YouTube", щоб безперешкодно транслювати кремлівську пропаганду
Роскомнадзор "через цензуру YouTube" звернувся до провідних інтернет-компаній країни і попросив їх розробити вітчизняні відеохостінги для російських ЗМІ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, йдеться у повідомленні регулятора.
Заява з’явилась у зв’язку з тим, що YouTube ввів повну заборону на створення каналів російським ЗМІ "ANNA NEWS". Роскомнадзор вимагав у Google відновити доступ до каналів агентства.
"Цілеспрямована політика цензурування щодо російських ЗМІ неприпустима і порушує ключові принципи вільного поширення інформації та безперешкодного до неї доступу", – кажуть у відомстві.
Топ коментарі
+49 andriy shevchenko #458653
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+39 Yaron
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+25 Дмитро Черних #470343
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ОКУНІСЯ В руссмір с головою!
https://censor.net/ru/news/3233685/rossiya_nachala_prizyvat_poluchivshih_pasporta_rf_jiteleyi_ordlo_v_svoyu_armiyu_predstavitel_ombudsmena
https://twitter.com/vits2014/status/1332275704575131649
Надо было проверять, как горит спирт в атмосфере с высоким содержанием кислорода: взяв в лифт кислородный баллон, открыв вентиль за 1 минуту до эксперимента!
порнотуб
Головне, щоб до групи розробників запросили відомого якутського скульптора...
На эту помойку даже сами кацапы не ходят.
Пусть добавят ещё пару десятков такого гавна и купаются в нем)
а ржУблi попилити?
Но кровавая гебня отжала у Пашки ресурс .
Павел обиделся и создал за пределами ***************** "телеграм" ...
А терь гебняцкие "вконтаты" плавно входят глубокоанусное пике .
Мировая паутина живёт по другим законам , чем пропагандисткие помойки от ******* .
Да и то ******* давно бы тоже спикировала в тот же анус , если бы были бы на рынке ТВ конкуренты .