Росія хоче створити свій "YouTube", щоб безперешкодно транслювати кремлівську пропаганду

Роскомнадзор "через цензуру YouTube" звернувся до провідних інтернет-компаній країни і попросив їх розробити вітчизняні відеохостінги для російських ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, йдеться у повідомленні регулятора.

Заява з’явилась у зв’язку з тим, що YouTube ввів повну заборону на створення каналів російським ЗМІ "ANNA NEWS". Роскомнадзор вимагав у Google відновити доступ до каналів агентства.

"Цілеспрямована політика цензурування щодо російських ЗМІ неприпустима і порушує ключові принципи вільного поширення інформації та безперешкодного до неї доступу", – кажуть у відомстві.

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