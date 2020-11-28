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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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12 военнослужащих РФ уничтожены в результате ряда взрывов в оккупированной Горловке, - журналист Цаплиенко

12 военнослужащих РФ уничтожены в результате ряда взрывов в оккупированной Горловке, - журналист Цаплиенко

Взрывы произошли на заводе "Энергомаш". Сумма ущерба - 80 млн долларов, оккупанты в Горловке осталась без противовоздушной обороны.

Об этом сообщает со ссылкой на источники журналист Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мои источники сообщают, что в оккупированной Горловке на заводе "Энергомаш" произошло несколько мощных взрывов, в результате чего уничтожены зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ" и боеприпасы к ним, сумма ущерба оценивается в 80 млн. долларов. Погибли 12 российских военнослужащих, в том числе майор ВС РФ", - написал Цаплиенко.

Журналист утверждает, что из Москвы в Горловку выехала следственная группа Генпрокуратуры РФ.

"Горловка, которая находится под контролем россиян, осталась без противовоздушной обороны", - добавил Цаплиенко.

Также на Цензор.НЕТ: Рабочие подконтрольного оккупантам завода "Силур" в Харцызске устроили забастовку. ФОТО

Автор: 

взрыв (6728) Горловка (2384) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+88
Ай яй яй!
Яка прикрість.
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28.11.2020 14:11
+86
Отличный способ лечения паРашкинцев от коронавируса....поддерживаем...
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28.11.2020 14:11
+80
спасибо третьей силе (дай ей Бог здоровья)
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28.11.2020 14:13
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ВОТ ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ !!!
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29.11.2020 09:41 Ответить
Взрыв мозга!
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29.11.2020 22:34 Ответить
Сколько раз их предупреждали - не курите в месте хранения боеприпасов
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29.11.2020 09:41 Ответить
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29.11.2020 13:56 Ответить
якби ще підірвались ті хто виїхав - взагалі б настала гармонія в окремо взятому місці
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29.11.2020 10:03 Ответить
лише 12, от якби 1200 ото була б краса...
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29.11.2020 10:15 Ответить
Сдох кацап, да и хер с ним . Был бы в Украине нормальный патриотический президент , сей час отдал бы команду Байкантарам поработать в том районе. Но увы у нас Осляра у власти , тупорылый и сцикливый.
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29.11.2020 10:18 Ответить
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29.11.2020 10:22 Ответить
Как Вы смогли разместить фото?
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29.11.2020 11:07 Ответить
Там де пишете коментар, є зверху строка інструментів. Протягніть її пальцем вліво...
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29.11.2020 13:55 Ответить
Чудова новина!
Хочу ще.....
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29.11.2020 10:52 Ответить
я трєбую прадалженія банкета
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29.11.2020 11:21 Ответить
Добра новина
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29.11.2020 11:25 Ответить
добре. це добре.
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29.11.2020 12:13 Ответить
Они умерли.
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29.11.2020 12:38 Ответить
Генштаб ВСУ попереджав: палити на Донбасі шкідливо для здоровья!
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29.11.2020 13:20 Ответить
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29.11.2020 13:44 Ответить
Как проходит перепись резервистов в Горловке, после массовой рассылки СМС сообщений

27 ноябрь 2020
С понедельника горловчанам начали приходить sms-сообщения: "Гражданам, имеющим мобилизационное предписание или получившим повестку военного комиссариата, необходимо явиться на пункты сбора в указанные сроки, при себе иметь паспорт"
http://mozaika.dn.ua/index.php?newsid=331533
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29.11.2020 13:58 Ответить
Енота в студию!
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29.11.2020 22:38 Ответить
без мозгов она осталась раньше.
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29.11.2020 23:20 Ответить
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