12 военнослужащих РФ уничтожены в результате ряда взрывов в оккупированной Горловке, - журналист Цаплиенко
Взрывы произошли на заводе "Энергомаш". Сумма ущерба - 80 млн долларов, оккупанты в Горловке осталась без противовоздушной обороны.
Об этом сообщает со ссылкой на источники журналист Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мои источники сообщают, что в оккупированной Горловке на заводе "Энергомаш" произошло несколько мощных взрывов, в результате чего уничтожены зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ" и боеприпасы к ним, сумма ущерба оценивается в 80 млн. долларов. Погибли 12 российских военнослужащих, в том числе майор ВС РФ", - написал Цаплиенко.
Журналист утверждает, что из Москвы в Горловку выехала следственная группа Генпрокуратуры РФ.
"Горловка, которая находится под контролем россиян, осталась без противовоздушной обороны", - добавил Цаплиенко.
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27 ноябрь 2020
С понедельника горловчанам начали приходить sms-сообщения: "Гражданам, имеющим мобилизационное предписание или получившим повестку военного комиссариата, необходимо явиться на пункты сбора в указанные сроки, при себе иметь паспорт"
http://mozaika.dn.ua/index.php?newsid=331533