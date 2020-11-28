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12 військовослужбовців РФ знищено через низку вибухів в окупованій Горлівці, - журналіст Цаплієнко

12 військовослужбовців РФ знищено через низку вибухів в окупованій Горлівці, - журналіст Цаплієнко

Вибухи сталися на заводі "Енергомаш". Сума збитку - 80 млн доларів, окупанти в Горлівці залишилися без протиповітряної оборони.

Про це повідомляє з посиланням на джерела журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мої джерела повідомляють, що в окупованій Горлівці на заводі "Енергомаш" сталося кілька потужних вибухів, в результаті чого знищені зенітно-ракетні комплекси "Оса-АКМ" та боєприпаси до них, сума збитків оцінюється у 80 млн. доларів.

Загинули 12 російських військовослужбовців, серед них майор ЗС РФ.

З Москви для розслідування причини вибухів до Горлівки виїхала спеціальна слідча група генпрокуратури РФ. На сьогоднішній момент Горлівка, яка перебуває під контролем росіян, залишилась без протиповітряної оборони", - додав Цаплієнко.

Також читайте: Робітники підконтрольного окупантам заводу "Силур" у Харцизьку влаштували страйк. ФОТО

вибух (4440) Горлівка (208) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+88
Ай яй яй!
Яка прикрість.
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28.11.2020 14:11
+86
Отличный способ лечения паРашкинцев от коронавируса....поддерживаем...
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28.11.2020 14:11
+80
спасибо третьей силе (дай ей Бог здоровья)
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28.11.2020 14:13
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ВОТ ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ !!!
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29.11.2020 09:41 Відповісти
Взрыв мозга!
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29.11.2020 22:34 Відповісти
Сколько раз их предупреждали - не курите в месте хранения боеприпасов
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29.11.2020 09:41 Відповісти
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29.11.2020 13:56 Відповісти
якби ще підірвались ті хто виїхав - взагалі б настала гармонія в окремо взятому місці
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29.11.2020 10:03 Відповісти
лише 12, от якби 1200 ото була б краса...
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29.11.2020 10:15 Відповісти
Сдох кацап, да и хер с ним . Был бы в Украине нормальный патриотический президент , сей час отдал бы команду Байкантарам поработать в том районе. Но увы у нас Осляра у власти , тупорылый и сцикливый.
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29.11.2020 10:18 Відповісти
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29.11.2020 10:22 Відповісти
Как Вы смогли разместить фото?
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29.11.2020 11:07 Відповісти
Там де пишете коментар, є зверху строка інструментів. Протягніть її пальцем вліво...
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29.11.2020 13:55 Відповісти
Чудова новина!
Хочу ще.....
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29.11.2020 10:52 Відповісти
я трєбую прадалженія банкета
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29.11.2020 11:21 Відповісти
Добра новина
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29.11.2020 11:25 Відповісти
добре. це добре.
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29.11.2020 12:13 Відповісти
Они умерли.
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29.11.2020 12:38 Відповісти
Генштаб ВСУ попереджав: палити на Донбасі шкідливо для здоровья!
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29.11.2020 13:20 Відповісти
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29.11.2020 13:44 Відповісти
Как проходит перепись резервистов в Горловке, после массовой рассылки СМС сообщений

27 ноябрь 2020
С понедельника горловчанам начали приходить sms-сообщения: "Гражданам, имеющим мобилизационное предписание или получившим повестку военного комиссариата, необходимо явиться на пункты сбора в указанные сроки, при себе иметь паспорт"
http://mozaika.dn.ua/index.php?newsid=331533
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29.11.2020 13:58 Відповісти
Енота в студию!
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29.11.2020 22:38 Відповісти
без мозгов она осталась раньше.
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29.11.2020 23:20 Відповісти
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