12 військовослужбовців РФ знищено через низку вибухів в окупованій Горлівці, - журналіст Цаплієнко

Вибухи сталися на заводі "Енергомаш". Сума збитку - 80 млн доларів, окупанти в Горлівці залишилися без протиповітряної оборони.

Про це повідомляє з посиланням на джерела журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мої джерела повідомляють, що в окупованій Горлівці на заводі "Енергомаш" сталося кілька потужних вибухів, в результаті чого знищені зенітно-ракетні комплекси "Оса-АКМ" та боєприпаси до них, сума збитків оцінюється у 80 млн. доларів.

Загинули 12 російських військовослужбовців, серед них майор ЗС РФ.

З Москви для розслідування причини вибухів до Горлівки виїхала спеціальна слідча група генпрокуратури РФ. На сьогоднішній момент Горлівка, яка перебуває під контролем росіян, залишилась без протиповітряної оборони", - додав Цаплієнко.

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