12 військовослужбовців РФ знищено через низку вибухів в окупованій Горлівці, - журналіст Цаплієнко
Вибухи сталися на заводі "Енергомаш". Сума збитку - 80 млн доларів, окупанти в Горлівці залишилися без протиповітряної оборони.
Про це повідомляє з посиланням на джерела журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Мої джерела повідомляють, що в окупованій Горлівці на заводі "Енергомаш" сталося кілька потужних вибухів, в результаті чого знищені зенітно-ракетні комплекси "Оса-АКМ" та боєприпаси до них, сума збитків оцінюється у 80 млн. доларів.
Загинули 12 російських військовослужбовців, серед них майор ЗС РФ.
З Москви для розслідування причини вибухів до Горлівки виїхала спеціальна слідча група генпрокуратури РФ. На сьогоднішній момент Горлівка, яка перебуває під контролем росіян, залишилась без протиповітряної оборони", - додав Цаплієнко.
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27 ноябрь 2020
С понедельника горловчанам начали приходить sms-сообщения: "Гражданам, имеющим мобилизационное предписание или получившим повестку военного комиссариата, необходимо явиться на пункты сбора в указанные сроки, при себе иметь паспорт"
http://mozaika.dn.ua/index.php?newsid=331533